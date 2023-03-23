ВНЖ Сербии: доступные способы получить боравак россиянам

Сербия традиционно входит в число европейских государств, которые наиболее лояльно относятся к иммигрантам из России и Беларуси. Многие направления в ЕС для потенциального переезда стали недоступны в последние год-два гражданам РФ, не имеющим солидного капитала. Иммиграция же в Сербию все еще возможна, хотя некоторые сложности есть и здесь.

Почему стоит получить ВНЖ и ПМЖ в Сербии

Privremeni Boravak — официальное название документа, разрешающего иностранцу временно проживать на территории сербского государства. Всю необходимую информацию о самом документе вы найдете в отдельной статье https://iworld.com/ru/blog/residence-permit-serbia. Наличие ВНЖ позволяет иммигранту после 5 лет жизни в стране претендовать на ПМЖ, а впоследствии и гражданство.

На текущий момент Сербия находится в списке стран-кандидатов на членство в ЕС. В ближайшие годы государство станет частью этого объединения. Это существенно расширит возможности местных жителей для поиска работы, путешествий, получения образования. Уже сейчас действуют многие межправительственные соглашения, благодаря которым сербы могут пользоваться многочисленными преимуществами. Получив ВНЖ, а затем и местный паспорт, выходцы из РФ и других стран СНГ в полной мере смогут оценить открывающиеся перспективы.

Плюсы оформления «Боравака» для иммигранта:

бесплатное обслуживание в государственных медицинских учреждениях;

возможность оформить через 5+ лет гражданство;

упрощенная процедура подачи запроса для получения визы в США , страны Шенгена;

страны Шенгена; снижение налогов при открытии собственного бизнеса;

возможность поступить в местный университет;

легальное трудоустройство , «белая» заработная плата;

«белая» заработная плата; полный доступ к банковским услугам ( открытие счета , оформление кредита и т.д.).

Нюансы оформления ВНЖ в Сербии для россиян

Российские граждане в 2023 году сохраняют возможность получить Boravak. Для оформления ВНЖ потребуется только найти основание. Подходящие варианты:

официальное трудоустройство;

учеба в местном университете , колледже;

колледже; создании семьи с местным гражданином;

сербские корни;

покупка квартиры , дома , другой недвижимости;

дома другой недвижимости; участие в различных программах в качестве волонтера;

открытие собственного бизнеса , инвестирование в местную экономику;

инвестирование в местную экономику; наличие журналистской аккредитации;

запуск стартапа;

оформление визы таланта.

Если иммигрант из РФ профессионально занимается спортом, он может попытаться получить Boravak, предъявив свои достижения и выказав желание продолжать карьеру в стране. Упрощенной процедурой получения разрешения могут воспользоваться и религиозные деятели, в первую очередь имеющие отношение к православной конфессии. При использовании любого из оснований потребуется документально подтвердить свое право на получение ВНЖ.

Что учесть при оформлении сербского ВНЖ?

К переселенцам из России в старне относятся на всех уровнях преимущественно положительно. Важно не злоупотреблять доверием местных жителей и придерживаться общих правил поведения. Отсутствие нарушений наилучшим образом характеризует иностранца и располагает к нему чиновников миграционного ведомства.

Бизнес , покупка недвижимости и получение образования

Если у россиянина нет сербских корней и престижного диплома для регистрации в качестве таланта, то проще всего получить ВНЖ Сербии через регистрацию фирмы, покупку недвижимости или поступление в местный вуз. К слову, Белградский университет считается одним из лучших в Европе. Стоимость учебы в Сербии гораздо ниже в сравнении с другими государствами ЕС. Так, студентам, желающим изучать сферу туризма, придется платить 2500 евро в год. Примерно такие же расходы и на других специальностях.

Если тратить время на учебу желания нет, можно просто купить недвижимость. В этом случае важно помнить один нюанс. Для получения ВНЖ иммигрант должен проживать по адресу купленной недвижимости. В противном случае ему будет отказано.

Чтобы получить сербский ВНЖ через бизнес, вложения не обязательны. Можно зарегистрировать компанию и уже стать резидентом, только важно учесть, какую форму предприятия выбирать с учетом дальнейших планов, перспектив.

4CQwVszH9pSXrE2wjVK