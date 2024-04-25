В начале года во многих регионах страны резко выросли цены на хлеб, поэтому Минсельхоз собрал совещание с крупными производителями, чтобы обсудить эту проблему. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей трех компаний.

Минсельхоз решил принять меры, чтобы остановить рост цен на социально значимый продукт после того, как в некоторых регионах стоимость хлеба увеличилась почти на 30%. Это сделало хлеб одним из основных факторов, влияющих на рост инфляции.

Рустам Айдиев, исполнительный директор Национального союза хлебопечения, отметил, что производители повысили отпускные цены на 10–15% из-за увеличения расходов на логистику.

В структуре себестоимости продукта до 30% приходится на доставку, при этом она растет быстрее, чем цена сырья для производства хлеба.

Президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов пояснил, что в начале 2024 года стоимость автомобиля «Газель», который используется для доставки хлеба, увеличилась до 3,4 миллиона рублей, что вдвое больше, чем годом ранее. Гендиректор БКК «Коломенский» Дмитрий Козлов добавил, что стоимость одного рейса «Газели», которая перевозит 360–450 лотков хлеба, составляет 12,5 тысячи рублей, тогда как в начале прошлого года она составляла 7,5 тысячи рублей.

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