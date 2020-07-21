Во время карантина в Казахстане возрос спрос на микрокредиты

Режим ЧП, который был введен в Казахстане в связи с коронавирусной инфекцией, негативно сказался на финансовом состоянии многих граждан. Социальных выплат оказалось недостаточно, а часть населения и вовсе не смогла получить их. На фоне кризисной ситуации многие граждане попытались оформить онлайн кредит в микрофинансовых организациях, но они сократили количество выплат. Некоторые МФО и вовсе приостановили свою деятельность на время.

Рост спроса на услуги МФО

В связи с пандемией коронавируса в стране были введены антикризисные меры. Часть из них была направлена на финансовый сектор. Так, начисление штрафов и пени по потребительским и другим видам кредитов было приостановлено.

Микрофинансовые организации не остались в стороне. Помимо того, что они перестали штрафовать заемщиков, которые не могут платить по оформленным кредитам, они стали активно предоставлять услуги пролонгации и реструктуризации. Таким образом, удалось значительно снизить кредитную нагрузку на граждан в период ЧП.

Но вот новые кредиты МФО в период карантина практически не выдают. По мнению єкспертов финансово-аналитического сервиса Credit-10 на это есть несколько причин. Во-первых, на деятельность МФО, как и на другие компании, повлиял карантин. Они закрыли свои офисы и перешли на дистанционную работу, что затрудняет обработку поступающих в больших объемах заявок. Во-вторых, спрос на займы значительно вырос. Но не все заемщики являются платежеспособными, что увеличивает риски МФО.

Почему выбирают МФО?

Микрофинансовые компании предоставляют сравнительно небольшие суммы в кредит. Процент начисляется ежедневно за фактическое пользование кредитными средствами. Ставка варьируется от 1 до 2%, например получить в Займер кредит на карту можно под 1,81%. Кажется, что немного, но за год может накапать вполне приличная сумма переплаты, равная 400−800%.

Несмотря на высокие проценты, жители Казахстана вряд ли смогут обходиться без микрокредитов. Они здорово выручают, если нужен небольшой займ, что называется «до зарплаты». Банки не могут предоставлять кредиты на короткий срок, им это совершенно не выгодно.

Во время карантина спрос на микрокредиты заметно увеличился. Эксперт в финансовой и экономической сфере Айдархан Кусаинов утверждает, что казахстанец, взявший такой кредит во время карантина, сможет вернуть его за счет соцвыплаты в 42 500 тенге. Если, конечно, она полагается ему.

Эксперт также настаивает на том, что нужно обращаться только в надежные организации, чтобы избежать непредвиденных расходов в такое непростое время. Безопасные компании входят в ассоциацию «ФинТех», а их деятельность регулируется на государственном уровне.

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