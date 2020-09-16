Во всем мире пользователи WhatsApp столкнулись с проблемой

Многие пожаловались в Twitter на неполадки в работе WhatsApp. По словам пользователей, из-за бага они начали внезапно пропадать из чатов.
При этом некоторые подчеркнули — после того, как другой участник отправлял какое-либо сообщение, они возвращались в группы, пишет Lenta.ru.
При этом проблема коснулась только пользователей Android.
Представители WhatsApp пока никак не ответили на жалобы.
Блокировка
Ранее пользователям WhatsApp начали приходить сообщения от незнакомых людей, способные блокировать мессенджер. Если пользователь попробует открыть текст на телефоне, приложение больше не сможет запуститься, пока не будет переустановлено.
Такие сообщения содержат символы, которые WhatsApp не может обработать.