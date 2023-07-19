Во второй день конкурса «Лучший товар Алтайского края» эксперты занялись дегустацией напитков, меда и грибов

Дегустировали, спорили, ставили отметки – так прошел второй день у экспертов регионального конкурса «Лучший товар Алтайского края», организованного ИД «Алтапресс». В этот день семерка специалистов исследовала качество группы товаров из категории «продовольствие» (включая напитки) - в нее вошло 24 единицы. Завершился день экспертизой маринованных опят и квашенной капусты с хреном. Правильное, согласитесь, завершение.

Стакан для напитков

«У вас есть стеклянный стакан?» - этот вопрос, доносившийся из конференц-зала ИД «Алтапресс», мог, конечно, смутить человека, не знакомого с ситуацией.

Но он не смутил дежурного по конкурсу корреспондента altapress.ru, знавшего: в этот день оценка товаров будет проходить с дегустацией, точнее – с органолептическим контролем.

А стакан из бесцветного прозрачного стекла для этого – самый подходящий для оценки напитков. Напитков же во второй день конкурса, 18 июля, было много – больше половины товаров дня.

Конкурс "Лучший товар Алтайского края" и "Лучшая услуга Алтайского края" - 2023. Дмитрий Лямзин.

Количество экспертов по оценка качества

Задача этого не громкого мероприятия (все же не конкурс красоты) – дать потребителям ориентир на рынке. Товар, просто дошедший до конкурса, - это уже гарантия качества, заверяют организаторы.

Между тем, органолептический контроль может показаться делом сугубо субъективным и вызвать недоверие. Ведь на вкус и цвет товарищей нет, о вкусах не спорят и т.п.

Но эксперты объясняют: органолептический контроль сориентирован на вполне объективные параметры. Начинается он с наружного осмотра товара и изучения увесистого пакета сопроводительных документов. Если товар упакован, оценивают и упаковку.

Затем исследуют как внешний вид товара (цвет, прозрачность и т.п.), так и его консистенцию, вкус и запах – к примеру, посторонних неприятных привкусов и запахов, послевкусия, а в ряде случаев и горечи быть не должно.

Количество экспертов, кстати, тоже имеет значение для оценки качества: 18 июля продукцию исследовали семь человек.

Неспортивный конкурс

Конкурс «Лучший товар Алтайского края» и «Лучшая услуга Алтайского края», проходящий в ИД «Алтапресс», - это не состязание, в котором кто-то добирается до финиша первым, а кто-то, наоборот, выбывает с дистанции.

Каждый товар, дошедший до конкурса, уже прошел фильтр в месте своего рождения – на предприятии. Искусственный отбор, если хотите.

Без сопроводительных документов (включая сертификаты, протоколы испытаний и т.п.) у него нет шансов быть принятым в число конкурсантов. А чтобы получить документы, надо соответствовать многим критериям. Так что конкурс – это скорее подтверждение того, что товар качественный.

Конкурс "Лучший товар Алтайского края" и "Лучшая услуга Алтайского края" - 2023. Дмитрий Лямзин.

Впрочем, и по ходу конкурс могут быть обнаружены недостатки. Так, во второй день эксперты нашли недостатки на этикетке одного из товаров.

Обсуждение того, насколько этот недостаток критичный, было оживленным и в конце концов специалисты решили выйти на связь с производителем и указать ему на «прокол». Тот поблагодарил и пообещал исправить этикетки для следующей партии.

Последними в этот день были исследованы маринованные опята и квашеная капуста с хреном. Какую оценку они получили, дежурный по конкурсу сказать не может. Интрига сохраняется.

Напомним, товары получат звание лауреата или дипломанта I и II степеней - все зависит от полученных баллов. А следующий этап - Всероссийский конкурс "100 лучших товаров России".

Конкурс "Лучший товар Алтайского края" и "Лучшая услуга Алтайского края" - 2023. Дмитрий Лямзин.