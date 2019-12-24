Вода из-под крана в Барнауле подорожает на уровень инфляции, водоотведение на 21%

Краевое управление по тарифам приняло решения о повышении в 2020 году тарифов на воду и водоотведение для «Барнаульского водоканала». Питьевая вода для жителей Барнаула подорожает незначительно, а вот водоотведение более чем на 20%. Но не с начала года.

С 1 января повышения тарифов не будет.

А вот с 1 июля тариф на питьевую воду для «Барнаульского водоканала» повысится на 3,7% (это на уровне инфляции): с 20,96 рублей за кубометр до 21,74 рублей. Иначе говоря, тонна воды из-под крана будет стоить почти 22 рубля.

С водоотведением ситуация такая же: в первом полугодии 2020 года будем платить по тарифам второго полугодия 2019-го. А с 1 июля тариф на водоотведение повысится с 16,55 до 20,05 рублей, или на 21%.

Надо сказать, что, несмотря на повышение, тарифы, которые будут действовать с 1 июля 2020 года, все ещё меньше, чем в начале 2019 года, когда куб воды стоил 23,24 рубля, а за стоки мы платили по 21,06 рублей за кубометр, так как летом тарифы «Водоканалу» были снижены.

Информация об изменении тарифов для «Барнаульского водоканала» в 2020 году содержится в решениях управления края по госрегулированию цен и тарифов № 488 и № 490 от 19 декабря 2019 года.