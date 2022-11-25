25 ноября
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Потребитель

Вода с магнием позволяет замечать важное в жизни

Если продукт компании выбирают сами сотрудники для своего дома и семей, это показатель доверия производимому продукту — кому как не им знать лучше, как он производится. Именно поэтому мы обратились с вопросами к специалисту компании «Легенда жизни», Татьяне Бирюля, руководителю отдела маркетинга.

Вода.
Вода.
Фото предоставлено пресс-службой "БВК"

— Пару дней назад ко мне в гости пришли друзья, и как обычно это бывает, у человека, который работает в компании, хочется узнать что-то эдакое о производстве продукта, что от всех «скрывается» за пеленой таинственности. Первый же вопрос, когда увидели бутыль воды с магнием: «Вы правда в воду магний добавляете?». И мне всегда хочется ответить: «А как иначе?».

Для меня, как для маркетолога, важно быть сопричастной к производству продукта, которым можно гордиться, который помогает заботиться о здоровье.

— Зачем в воде магний? Как он помогает заботиться о здоровье?

— Во-первых, он необходим для полноценной работы сердечно-сосудистой системы и поддерживает работу нервной системы. А, во-вторых, магний влияет на эмоциональное состояние и все связанные с этим стороны жизни.

Мне магний помогает поддерживать свое психологическое равновесие: замечать жизнь, моменты, независимо от того, что происходит вокруг.

Вот недавний пример. Утром подхожу к машине и вижу, что зеркала подернулись изморозью, машинально прикладываю руку, лед тает. И в этот момент чувствую себя волшебником. Как в детстве. В суете, погруженные в решение тысячи рабочих, бытовых и других задач, мы чаще концентрируемся на негативном, и вот такие моменты, когда наслаждаешься мгновением, нужно тоже чувствовать, замечать саму жизнь.

— Я так понимаю, что вы давно уже пьете воду с магнием и уже почувствовали результат?

— Скажу по секрету: вода с магнием дома — большая помощь мне как маме. У меня трое очень активных мальчишек. Сейчас, когда у них развивается нервная система, когда нагрузка на тренировках, нужно следить за сбалансированным питанием и поступлением полезных витаминов, макро- и микроэлементов.

Форма поступление магния через воду существенно облегчает эту задачу. Я не контролирую каждый день, выпили ли ребята положенные им элементы. Вместе с водой они получают все необходимое на ежедневной основе. Микроэлемент попадает в организм в растворенном виде, лучше усваивается.

И как результат, снимается эмоциональное напряжение, снижается чувствительность к внешним воздействиям, нормализуется сон, нет проблем с вниманием и усидчивостью.

— Ну и как сотрудник компании расскажите о секрете производства именно воды «Легенда жизни» с магнием.

— Самый главный секрет — в формуле растворенных элементов. Они подобранны с учетом их сохранения в том же количестве даже после кипячения. В лаборатории «Легенды жизни» проводились исследования на предмет стабильности магния в воде. Результаты показали, что по истечении определенного времени его концентрация остается прежней, вещество не улетучивается. Вода не теряет свои полезные свойства.

Но, как вы понимаете, секретную формулу, я вам не могу раскрыть. Могу раскрыть секрет жизни, который я вывела для себя — замечать саму жизнь в ее мелочах.

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