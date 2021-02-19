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Вода с мужским характером появилась в Барнауле

Накануне Дня защитника Отечества компания «Легенда жизни» выпустила новый продукт с мужским характером. Секрет новой «Легенды жизни» с бирюзовой этикеткой заключается в особом сочетании полезных микроэлементов, которые помогают укреплять иммунитет. На создание этой воды компанию вдохновили настоящие мужчины, и новый продукт, по сути, подарок для них к 23 февраля.

Вода с мужским характером.
Вода с мужским характером.
ООО "БВК"

Почему эта вода — с мужским характером?

Давайте вспомним качества, которые мы особенно ценим в мужчинах как представителях сильной половины человечества. Конечно же, это сила, честность, ум, надежность и готовность всегда помочь и защитить. Именно защитные свойства роднят новую «Легенду жизни» с цинком и селеном" и настоящих мужчин.

Ольга Варнавская,
к.х.н., главный специалист отдела качества компании «Легенда жизни»:

— Цинк работает в двух направлениях: защита внешняя — активное противостояние вирусам и бактериям, — а также защита внутренняя — поддержка иммунитета. Он масштабно задействован более чем в 200 обменных процессах человеческого организма.

Цинк усиливает иммунитет, улучшает работу нервной, сердечно-сосудистой и репродуктивной систем, помогает бороться с вирусами и бактериями. Этот важнейший микроэлемент разрушает клеточные мембраны чужеродных микроорганизмов, препятствуя развитию воспалений.

Селен также участвует в укреплении иммунной системы, признан мощным антиоксидантом, выводит из организма токсины.

Таким образом, «Легенда жизни» с цинком и селеном" способна стать надежным защитником всей семьи.

Новый продукт является отражением миссии компании — забота о здоровье человека.

А еще он логично продолжил линию по выпуску воды с усиленной пользой для поддержки людей в период пандемии. Напомним, в декабре 2020 года «Легенда жизни» выпустила воду с повышенным содержанием кислорода, которая и по сей день поставляется в ковидные госпитали Барнаула на благотворительной основе.

Заказать новинку «Легенда жизни с цинком и селеном» — воду с настоящим мужским характером — можно уже сегодня на сайте компании или по телефону 777−777 (в Бийске — 400−000).

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