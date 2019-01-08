Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 января -9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Потребитель
254

Водитель барнаульского автобуса «забыл» двух пожилых женщин на Чуйском тракте

Две пенсионерки остались в кафе Чуйском тракте — водитель рейса «Барнаул — Новосибирск» уехал без пассажирок. Инцидент произошел 6 января, сообщает НГС.

Пенсионер в автобусе.
Пенсионер в автобусе.
altapress.ru

Автобус, который вез 35 пассажиров, сделал остановку по расписанию в кафе «Грани Алтая». Две пассажирки 70-ти лет вышли в кафе. Когда они вернулись, автобус уже уехал.

Женщины вернулись в кафе и начали выяснять, как им добраться до Новосибирска. В итоге женщинам пришлось ждать следующего автобуса и ехать в нем до конечной точки маршрута стоя.

В диспетчерской компании «Пассажирские перевозки», обслуживающей рейс, рассказали, что подобная ситуация часть происходит на запланированной остановке «Грани Алтая»: «Они зайдут в кафе и сидят». Диспетчер отметила, что водитель выехал строго в назначенное время.

«Все 33 пришли, успели вовремя. Он же не будет стоять и ждать двух человек <…> Остальные возмущаются: „Что мы стоим?“, и ему куда деваться?», — описали позицию в диспетчерской компании.

Также в компании пояснили, что пассажирки дождались следующего автобуса, за который им не нужно было дополнительно платить.

В это же время дочь одной из пассажирок заявила, что собирается подать жалобу на водителя: «Человек пожилой — он же может растеряться! Водитель, ты встань, скажи в громкоговоритель: «Граждане, смотрите, все ли пассажиры, едущие с вами, рядом?».

В барнаульском автовокзале сообщили, что знают о ситуации и ей занимается перевозчик.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость