Водитель барнаульского автобуса «забыл» двух пожилых женщин на Чуйском тракте

Автобус, который вез 35 пассажиров, сделал остановку по расписанию в кафе «Грани Алтая». Две пассажирки 70-ти лет вышли в кафе. Когда они вернулись, автобус уже уехал.
Женщины вернулись в кафе и начали выяснять, как им добраться до Новосибирска. В итоге женщинам пришлось ждать следующего автобуса и ехать в нем до конечной точки маршрута стоя.
В диспетчерской компании «Пассажирские перевозки», обслуживающей рейс, рассказали, что подобная ситуация часть происходит на запланированной остановке «Грани Алтая»: «Они зайдут в кафе и сидят». Диспетчер отметила, что водитель выехал строго в назначенное время.
«Все 33 пришли, успели вовремя. Он же не будет стоять и ждать двух человек <…> Остальные возмущаются: „Что мы стоим?“, и ему куда деваться?», — описали позицию в диспетчерской компании.
Также в компании пояснили, что пассажирки дождались следующего автобуса, за который им не нужно было дополнительно платить.
В это же время дочь одной из пассажирок заявила, что собирается подать жалобу на водителя: «Человек пожилой — он же может растеряться! Водитель, ты встань, скажи в громкоговоритель: «Граждане, смотрите, все ли пассажиры, едущие с вами, рядом?».
В барнаульском автовокзале сообщили, что знают о ситуации и ей занимается перевозчик.