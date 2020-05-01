Водоканал попросил барнаульцев сообщать об открытых колодцах

Барнаульский водоканал обратился к горожанам с просьбой предоставлять информацию о воровстве крышек с канализационных колодцев. С начала 2020 года в компании зафиксировали уже 161 такой сигнал.

Как правило, тяжелые крышки становятся добычей охотников за металлом. Коммунальщики подчеркивают, что «отрытые люки крайне опасны, они могут стать ловушкой для людей и животных, а также причиной ДТП». Именно поэтому специалисты водоканала просят сообщать обо всех подобных случаях по телефону — 28−22−00.

Дмитрий Бычков,

директор по производству «Росводоканал Барнаул»:

Наши сотрудники проводят постоянное обследование всех городских водопроводных и канализационных колодцев. По результатам составляется электронный реестр, в который включатся полная информацию о каждом колодце и люке: глубина, диаметр, количество «проушин» у люков. Перед выездом на заявку по конкретному адресу бригада будет точно знать параметры люка и прибудет на место с нужной крышкой. Это исключит «холостые» выезды и позволит существенно сократить время устранения проблемы.

Жителям, обнаружившим открытый колодец, рекомендуется до приезда коммунальщиков оградить это место палками или красной лентой.