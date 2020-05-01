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Водоканал попросил барнаульцев сообщать об открытых колодцах

Барнаульский водоканал обратился к горожанам с просьбой предоставлять информацию о воровстве крышек с канализационных колодцев. С начала 2020 года в компании зафиксировали уже 161 такой сигнал.

Открытый люк.
Открытый люк.
Дмитрий Кудрявцев

Как правило, тяжелые крышки становятся добычей охотников за металлом. Коммунальщики подчеркивают, что «отрытые люки крайне опасны, они могут стать ловушкой для людей и животных, а также причиной ДТП». Именно поэтому специалисты водоканала просят сообщать обо всех подобных случаях по телефону — 28−22−00.

Дмитрий Бычков,
директор по производству «Росводоканал Барнаул»:

Наши сотрудники проводят постоянное обследование всех городских водопроводных и канализационных колодцев. По результатам составляется электронный реестр, в который включатся полная информацию о каждом колодце и люке: глубина, диаметр, количество «проушин» у люков. Перед выездом на заявку по конкретному адресу бригада будет точно знать параметры люка и прибудет на место с нужной крышкой. Это исключит «холостые» выезды и позволит существенно сократить время устранения проблемы.

Жителям, обнаружившим открытый колодец, рекомендуется до приезда коммунальщиков оградить это место палками или красной лентой.

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