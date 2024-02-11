11 февраля
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Потребитель

Водоканал продолжает устранять повреждение на насосной станции в Барнауле. Время устранения аварии

Накануне в результате повреждения водовода диаметром 800 мм на насосной станции В Барнауле (Индустриальный район) снижено давление холодного водоснабжения.

Питьевая вода, холодная вода.
Питьевая вода, холодная вода.
unsplash.com

Авария затронула потребителей в границах: ул. Трактовая, пос. Куета, пр. Южный Власихинский, ул. Гридасова, ул. Павловский тракт (до ул. Бабуркина), ул. 2-ая Западная, ул. Транзитная, ул. 42-й Краснознаменной Бригады, ул. Советской Армии, ул. Малахова (от ул. А.Петрова до ул. Власихинской), ул. Новгородская, ул. Энтузиастов (нечётная сторона), ул. Панфиловцев, ул. Попова (от ул. С.Семенова до ул. Трактовой).

Сейчас сотрудники компании ведут сварочные работы, говорится в сообщении пресс-центра мэрии Барнаула.

Ориентировочное время устранения — 12:00 11 февраля, сообщает Росводоканал Барнаул. Телефон справочной службы предприятия - 500-101.

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