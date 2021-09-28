Водоканал просит барнаульцев не проходить мимо фактов незаконного слива ЖБО

Напомним, что «Росводоканал Барнаул» обслуживает точку слива на проспекте Космонавтов. Она согласована Управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю и, в соответствии с законодательством, расположена на значительном удалении от жилых застроек.
«В точке приема стоков, которую мы обслуживаем, ведется контроль за тем, чтобы концентрация вредных веществ в сливаемой жидкости не превышала предельно допустимые нормы. При сливе стоков в необорудованные для этого колодцы, данный аспект никто не контролирует, а значит, в канализацию может попасть кислота, щелочь и другие вредные вещества. Кроме ущерба оборудованию и сетям водоотведения, несанкционированный сброс стоков наносит непоправимый вред окружающей среде», — рассказал директор по производству «Росводоканал Барнаул» Дмитрий Власов.
Сегодня в Барнауле немало фирм и частников, специализирующихся на откачке и вывозе ЖБО, и у которых, по закону должна быть лицензия на транспортировку отходов четвертого класса опасности, а также договор с организацией, которая принимает стоки для очистки. Однако в городе работают и «нелегалы», не имеющие необходимой документации.
«Росводоканал Барнаул» просит жителей города и пригорода проверять лицензию при заказе услуги по откачке и вывозу стоков и отказываться от услуг сомнительных организаций, это позволит предотвратить слив нечистот в бытовую и ливневую канализацию или в близлежащие леса и водоемы.
«Если вы стали свидетелем несанкционированного слива жидких бытовых отходов с ассенизаторских машин, зафиксируйте на камеру телефона факт нарушения и номер машины, а затем направьте заявление в Управление Росприроднадзора по Алтайскому краю, в Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края или полицию. В свою очередь мы усилили контроль за канализационными колодцами, которые находятся на Павловском тракте от улицы Попова до улицы Трактовой, на Широкой просеке и в районе проезда Канатного, чтобы исключить их использование нелегальными возчиками», — отметил Дмитрий Власов.