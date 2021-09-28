Водоканал просит барнаульцев не проходить мимо фактов незаконного слива ЖБО

В «Росводоканал Барнаул» констатируют увеличение количества засоров городской системы водоотведения, спровоцированных, в том числе, незаконным сливом ЖБО «серыми возчиками». С начала года бригады водоканала устранили уже более 3500 засоров. За минувшую неделю жителями города были замечены случаи нелегального слива на проезде Канатном и вблизи «Трассы здоровья».

Напомним, что «Росводоканал Барнаул» обслуживает точку слива на проспекте Космонавтов. Она согласована Управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю и, в соответствии с законодательством, расположена на значительном удалении от жилых застроек.

«В точке приема стоков, которую мы обслуживаем, ведется контроль за тем, чтобы концентрация вредных веществ в сливаемой жидкости не превышала предельно допустимые нормы. При сливе стоков в необорудованные для этого колодцы, данный аспект никто не контролирует, а значит, в канализацию может попасть кислота, щелочь и другие вредные вещества. Кроме ущерба оборудованию и сетям водоотведения, несанкционированный сброс стоков наносит непоправимый вред окружающей среде», — рассказал директор по производству «Росводоканал Барнаул» Дмитрий Власов.

Сегодня в Барнауле немало фирм и частников, специализирующихся на откачке и вывозе ЖБО, и у которых, по закону должна быть лицензия на транспортировку отходов четвертого класса опасности, а также договор с организацией, которая принимает стоки для очистки. Однако в городе работают и «нелегалы», не имеющие необходимой документации.

«Росводоканал Барнаул» просит жителей города и пригорода проверять лицензию при заказе услуги по откачке и вывозу стоков и отказываться от услуг сомнительных организаций, это позволит предотвратить слив нечистот в бытовую и ливневую канализацию или в близлежащие леса и водоемы.