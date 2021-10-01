Водоканал сообщает о переносе сроков отключения водоснабжения. Список объектов

«График работ и перенос даты отключения водоснабжения на выходной день были скорректированы в целях обеспечения деятельности школ, детских садов и поликлиник. В воскресение они закрыты и временное отключение не повлияет на их рабочий режим», — рассказал директор по производству водоканала Дмитрий Власов.
Напомним, замена запорной арматуры позволит в будущем при проведении работ на сетях или устранении повреждений существенно минимизировать зоны отключений.
На время производства работ подача воды будет приостановлена потребителям, проживающим в границах следующих улиц: Павловский тракт (от ул. Бабуркина до пр. Строителей), ул. Фурманова, ул. Власихинская (от ул. Фурманова до ул. Приветной), ул. Челюскинцев (от пр. Строителей до пр. Магистральный), пр. Строителей (от ул. Павловский тракт до пр. Ленина), пер. Революционный, Песчаная (от пр. Сейфуллинский до пр. Социалистического), ул. Ядринцева (от ул. Песчаной до пр. Строителей), пр. Красноармейский (от пр. Строителей до ул. Песчаной), пр. Социалистический (пр. Строителей до ул. Чкалова), пр. Ленина (от пр. Строителей до ул. Чкалова), ул. Молодежная (вся), ул. Димитрова (вся), Чкалова (от пр. Ленина до ул. Промышленной), ВРЗ, пос. Восточный, пр. Калинина (от пр. Строителей до ул. Северо-Западной), ул. Северо-Западная (от пр. Калинина до Транзитной), ул. Гущина (от Северо-Западной до Бульвара Медиков), 2-ая Северо-Западная (от Гущина до ул. Транзитной).
«Росводоканал Барнаул» приносит извинения за вынужденные неудобства и просит жителей отключаемых домов заблаговременно сделать запас воды. Специалисты предприятия приложат максимум усилий к скорейшему завершению работ и возобновлению водоснабжения. Телефон компании для справок: 500−101.
Список учреждений и жилых домов, которые будут без воды на период проведения работ:
|Название
|Улица
|Номер дома
|Квартал
|Категория потребителя
|1 Мая
|6
|406
|МКЖД-4
|1 Мая
|8
|406
|МКЖД-4
|Бойлерная № 432
|1 Мая
|10
|406
|МКЖД-4
|Стр.
|1905 года
|25
|406
|МКЖД-12−24
|1-я Речная
|11
|МКЖД-2
|1-я Степная
|4
|МКЖД-4
|1-я Степная
|4
|МКЖД-4
|2-я Северо-Западная
|61
|1035
|МКЖД-5
|2-я Северо-Западная
|57
|1037
|МКЖД-5
|2-я Северо-Западная
|55
|1037
|МКЖД-5
|Аварийное жилье
|2-я Строительная
|46
|МКЖД-2
|2-я Строительная
|42
|731
|МКЖД-2
|2-я Строительная
|40
|731
|МКЖД-2
|2-я Строительная
|38
|731
|МКЖД-2
|2-я Строительная
|36
|731
|МКЖД-2
|2-я Строительная
|34
|731
|МКЖД-2
|Аварийное жилье
|2-я Строительная
|30
|734
|МКЖД-2
|2-я Строительная
|54
|МКЖД-4
|2-я Строительная
|56
|МКЖД-4
|Аварийное жилье
|3-й Промышленный
|3
|251
|МКЖД-2
|4-я Западная
|29а
|МКЖД-4
|ТСЖ «Надежда-94»
|80-й Гвардейской Дивизии
|8а
|904
|МКЖД-5
|80-й Гвардейской Дивизии
|14
|904
|МКЖД-5
|80-й Гвардейской Дивизии
|14а
|904
|МКЖД-5
|80-й Гвардейской Дивизии
|6
|904
|МКЖД-5
|80-й Гвардейской Дивизии
|10а
|МКЖД-5
|80-й Гвардейской Дивизии
|8а
|904
|МКЖД-5
|80-й Гвардейской Дивизии
|12
|904
|МКЖД-5
|ТСЖ «Гранит»
|80-й Гвардейской Дивизии
|4
|904
|МКЖД-5
|80-й Гвардейской Дивизии
|8
|904
|МКЖД-5
|80-й Гвардейской Дивизии
|10
|904
|МКЖД-5
|80-й Гвардейской Дивизии
|20а
|910
|МКЖД-5
|80-й Гвардейской Дивизии
|20
|910
|МКЖД-5
|80-й Гвардейской Дивизии
|18
|910
|МКЖД-9
|80-й Гвардейской Дивизии
|29/2
|911
|МКЖД-9
|80-й Гвардейской Дивизии
|4а
|904
|МКЖД-9
|80-й Гвардейской Дивизии
|29/1
|911
|МКЖД-9
|9 Мая
|5а
|404
|МКЖД-2
|9 Мая
|5
|404
|МКЖД-4
|Бойлерная № 490
|9 Мая
|6
|404
|МКЖД-4
|Бойлерная № 4038
|9 Мая
|7а
|404
|МКЖД-4
|9 Января
|94
|480
|МКЖД-2
|9 Января
|102
|470
|МКЖД-2
|9 Января
|92
|480
|МКЖД-3
|9 Января
|90
|480
|МКЖД-3
|9 Января
|104
|470
|МКЖД-3
|Стр.
|9 Января
|3
|МКЖД-3
|9 Января
|88
|480
|МКЖД-4
|Аварийное жилье
|А.Петрова
|105
|869А
|МКЖД-2
|А.Петрова
|107
|869А
|МКЖД-2
|А.Петрова
|69б
|761
|МКЖД-5
|А.Петрова
|128а
|1035
|МКЖД-5
|А.Петрова
|67
|761
|МКЖД-5
|А.Петрова
|120
|1035
|МКЖД-5
|А.Петрова
|69
|761
|МКЖД-5
|А.Петрова
|63
|МКЖД-5
|А.Петрова
|108а
|1027
|МКЖД-5
|А.Петрова
|106а
|1027
|МКЖД-5
|А.Петрова
|106
|1027
|МКЖД-5
|А.Петрова
|146
|1035
|МКЖД-5
|А.Петрова
|144
|1035
|МКЖД-5
|Бойлерная № 318
|А.Петрова
|65
|761
|МКЖД-5
|А.Петрова
|114
|1027
|МКЖД-5
|А.Петрова
|116
|1027
|МКЖД-5
|Бойлерная № 320
|А.Петрова
|118
|1027
|МКЖД-5
|А.Петрова
|110а
|1027
|МКЖД-5
|А.Петрова
|124
|1035
|МКЖД-5
|А.Петрова
|108
|1027
|МКЖД-5
|А.Петрова
|110
|1027
|МКЖД-5
|А.Петрова
|126
|1035
|МКЖД-5
|А.Петрова
|128
|1035
|МКЖД-5
|А.Петрова
|142
|1035
|МКЖД-5
|А.Петрова
|136
|1035
|МКЖД-5
|А.Петрова
|134
|1035
|МКЖД-5
|А.Петрова
|132
|1035
|МКЖД-5
|А.Петрова
|140
|1035
|МКЖД-5
|А.Петрова
|138
|1035
|МКЖД-5
|А.Петрова
|142а
|1035
|МКЖД-9
|А.Петрова
|130а
|1035
|МКЖД-9
|Бойлерная № 321
|А.Петрова
|138а
|1035
|МКЖД-9
|Бабуркина
|11
|996
|МКЖД-9
|Аварийное жилье
|Бехтерева
|1
|МКЖД-2
|Бехтерева
|49
|838
|МКЖД-3
|Бехтерева
|43
|838
|МКЖД-3
|Бехтерева
|10
|837
|МКЖД-5
|Бехтерева
|5
|795
|МКЖД-5
|Бехтерева
|8
|837
|МКЖД-9
|Брестская
|30
|378
|МКЖД-3
|Бойлерная № 440
|Брестская
|5
|414
|МКЖД-4
|Брестская
|3
|414
|МКЖД-4
|Бойлерная № 439
|Брестская
|4
|МКЖД-5
|Брестская
|10
|415
|МКЖД-5
|Брестская
|12
|415
|МКЖД-5
|Бойлерная № 486
|Брестская
|14
|416
|МКЖД-5
|Бойлерная № 441
|Брестская
|6
|415
|МКЖД-5
|Бойлерная № 496
|Брестская
|8
|415
|МКЖД-5
|Брестская
|20
|377
|МКЖД-5
|Брестская
|11
|374
|МКЖД-5
|Брестская
|13
|374
|МКЖД-5
|Брестская
|1б
|414
|МКЖД-7−9
|Бурлинский
|2
|420
|МКЖД-2
|Аварийное жилье
|Витебская
|3
|МКЖД-2
|ТСЖ «Таун-хаус»
|Витебская
|2
|МКЖД-2
|Аварийное жилье
|Витебская
|16
|768
|МКЖД-2
|Витебская
|10
|768
|МКЖД-2
|Витебская
|20
|768
|МКЖД-5
|Водопроводная
|109
|444
|МКЖД-2
|Водопроводная
|101
|444
|МКЖД-2
|Водопроводная
|117
|444
|МКЖД-2
|Аварийное жилье
|Водопроводная
|115
|444
|МКЖД-2
|Водопроводная
|134
|МКЖД-2
|Водопроводная
|130
|МКЖД-2
|Аварийное жилье
|Водопроводная
|74
|МКЖД-3
|Водопроводная
|132
|МКЖД-3
|Водопроводная
|99а
|МКЖД-4
|Водопроводная
|109а
|444
|МКЖД-4
|Водопроводная
|103
|444
|МКЖД-5
|Водопроводная
|105
|444
|МКЖД-5
|Водопроводная
|121
|444
|МКЖД-5/7/9
|Водопроводная
|115а
|МКЖД-6
|Воровского
|125
|480
|МКЖД-2
|Воровского
|108а
|470
|МКЖД-3
|Воровского
|138
|400
|МКЖД-3
|Бойлерная № 497
|Воровского
|140
|400
|МКЖД-3
|Воровского
|144
|МКЖД-4/6
|Воровского
|111
|496
|МКЖД-5
|Воровского
|115а
|480
|МКЖД-5
|Воровского
|115
|480
|МКЖД-5
|Воровского
|113
|496
|МКЖД-5
|Воровского
|106а
|470
|МКЖД-5
|Воровского
|165
|431
|МКЖД-6
|Воровского
|161
|431
|МКЖД-11
|Бойлерная_ТП
|Воронежская
|6
|872
|МКЖД-5
|Восточная
|104
|878
|МКЖД-2
|Аварийное жилье
|Восточная
|106
|878
|МКЖД-2
|Восточная
|129а
|1028
|МКЖД-2
|Восточная
|102
|878
|МКЖД-2
|Восточная
|100б
|878
|МКЖД-2
|Восточная
|102а
|878
|МКЖД-2
|Восточная
|102б
|878
|МКЖД-2
|Аварийное жилье
|Восточная
|100
|878
|МКЖД-2
|Восточная
|100а
|878
|МКЖД-2
|Восточная
|102б/2
|878
|МКЖД-2
|Восточная
|98а
|878
|МКЖД-2
|Восточная
|127
|1019
|МКЖД-3
|Восточная
|125
|1019
|МКЖД-3
|Восточная
|117
|1019
|МКЖД-5
|Восточная
|115
|1019
|МКЖД-5
|Восточная
|119
|1019
|МКЖД-5
|Восточная
|131
|1028
|МКЖД-5
|Г.Исакова
|116
|1019
|МКЖД-4
|Г.Исакова
|118
|1028
|МКЖД-5
|Г.Исакова
|120
|1028
|МКЖД-5
|Г.Исакова
|143
|1035
|МКЖД-5
|Г.Исакова
|137
|1035
|МКЖД-5
|Г.Исакова
|141
|1035
|МКЖД-5
|Г.Исакова
|150
|1037
|МКЖД-5
|Г.Исакова
|144
|1037
|МКЖД-5
|Г.Исакова
|148
|1037
|МКЖД-5
|Г.Исакова
|146
|1037
|МКЖД-5
|Г.Исакова
|142
|1037
|МКЖД-5
|Г.Исакова
|146а
|1037
|МКЖД-5
|Г.Исакова
|116а
|1019
|МКЖД-5
|Г.Исакова
|107
|1027
|МКЖД-5
|Г.Исакова
|147
|1035
|МКЖД-5
|Г.Исакова
|133а
|1035
|МКЖД-5
|Г.Исакова
|135
|1035
|МКЖД-5
|Г.Исакова
|131а
|1035
|МКЖД-5
|Г.Исакова
|115
|1027
|МКЖД-5
|Г.Исакова
|115а
|1027
|МКЖД-5
|Г.Исакова
|129
|1035
|МКЖД-5
|Г.Исакова
|127
|1035
|МКЖД-5
|Г.Исакова
|123
|1027
|МКЖД-5
|Г.Исакова
|121
|1027
|МКЖД-5
|Г.Исакова
|119
|1027
|МКЖД-5
|Г.Исакова
|117
|1027
|МКЖД-5
|Бойлерная № 315
|Г.Исакова
|129а
|1035
|МКЖД-5
|Г.Исакова
|122
|1028
|МКЖД-5
|Г.Исакова
|130
|1037
|МКЖД-5
|Г.Исакова
|132
|1037
|МКЖД-5
|Г.Исакова
|134
|1037
|МКЖД-5
|Бойлерная № 314
|Г.Исакова
|128
|1028
|МКЖД-5
|Г.Исакова
|124
|1028
|МКЖД-5
|Г.Исакова
|126
|1028
|МКЖД-5
|Г.Исакова
|103
|1027
|МКЖД-5
|Г.Исакова
|105
|1027
|МКЖД-5
|Г.Исакова
|111
|1027
|МКЖД-5
|Г.Исакова
|109
|1027
|МКЖД-5
|Г.Исакова
|113
|1027
|МКЖД-5
|Г.Исакова
|136
|1037
|МКЖД-5
|Г.Исакова
|145
|1035
|МКЖД-5
|Г.Исакова
|131
|1035
|МКЖД-5
|Г.Исакова
|139
|1035
|МКЖД-5
|Г.Исакова
|140а
|1037
|МКЖД-9
|Г.Исакова
|112а
|1019
|МКЖД-9
|Г.Исакова
|142а
|1037
|МКЖД-9
|Г.Исакова
|146б
|1037
|МКЖД-9
|Геблера
|27а
|272
|МКЖД-2
|Геблера
|29а
|272
|МКЖД-2
|Геблера
|28
|МКЖД-5
|Геблера
|30
|МКЖД-5
|Аварийное жилье
|Главная
|2
|МКЖД-2
|Аварийное жилье
|Главная
|6
|МКЖД-2
|Главная
|3
|795
|МКЖД-5
|Главная
|3
|795
|МКЖД-5
|Горно-Алтайская
|15
|910
|МКЖД-9
|Горно-Алтайская
|19
|МКЖД-9
|Горно-Алтайская
|21
|МКЖД-9
|Горно-Алтайская
|21
|МКЖД-9
|Горно-Алтайская
|21
|МКЖД-9
|Горно-Алтайская
|21
|МКЖД-9
|Горького
|62а
|216
|МКЖД-2
|Горького
|64а
|МКЖД-2
|Бойлерная № 205
|Горького
|62
|216
|МКЖД-2
|Горького
|61
|216
|МКЖД-2
|Горького
|64
|216
|МКЖД-2
|Горького
|65
|216
|МКЖД-2
|Горького
|66
|216
|МКЖД-2
|Бойлерная № 206
|Горького
|67
|216
|МКЖД-3
|Бойлерная № 204
|Горького
|68
|216
|МКЖД-3
|Гужтранспортный
|8
|МКЖД-4
|Гулькина
|33
|400
|МКЖД-2
|Гулькина
|35
|400
|МКЖД-2
|Гулькина
|34
|400
|МКЖД-2
|Гулькина
|36
|400
|МКЖД-2
|Гулькина
|38
|400
|МКЖД-2
|Гулькина
|32
|400
|МКЖД-2
|Гулькина
|40
|400
|МКЖД-2
|Гулькина
|26
|400
|МКЖД-2
|Гулькина
|31
|400
|МКЖД-3
|Бойлерная № 4028
|Гулькина
|37а
|400
|МКЖД-3
|Гулькина
|37
|400
|МКЖД-3
|Гулькина
|30
|400
|МКЖД-3
|Гулькина
|39
|400
|МКЖД-5
|Гулькина
|41
|МКЖД-9
|Гущина
|75а
|877
|МКЖД-5
|Гущина
|75
|877
|МКЖД-5
|Гущина
|73
|877
|МКЖД-5
|Гущина
|79
|877
|МКЖД-5
|Гущина
|77
|877
|МКЖД-9
|Аварийное жилье
|Декабристов
|6
|МКЖД-2
|Аварийное жилье
|Декабристов
|8
|МКЖД-2
|Декабристов
|6а
|МКЖД-9
|Бойлерная № 331
|Деповская
|10
|374
|МКЖД-4
|Бойлерная_ТП
|Деповская
|18
|377
|МКЖД-4
|Деповская
|26
|388
|МКЖД-4
|Деповская
|27
|384
|МКЖД-5
|Деповская
|4
|360
|МКЖД-5
|Бойлерная № 329
|Деповская
|3
|380
|МКЖД-5
|Деповская
|36
|388
|МКЖД-5
|Деповская
|34
|388
|МКЖД-5
|Деповская
|31
|384
|МКЖД-5
|Бойлерная № 345
|Деповская
|29
|384
|МКЖД-5
|Бойлерная № 334
|Деповская
|28
|388
|МКЖД-5
|Деповская
|15
|363
|МКЖД-5
|Бойлерная № 372
|Деповская
|9
|380
|МКЖД-5
|Бойлерная № 330
|Деповская
|11
|380
|МКЖД-5
|Деповская
|13
|380
|МКЖД-5
|Бойлерная № 347
|Деповская
|12
|374
|МКЖД-5
|Деповская
|25
|384
|МКЖД-5
|Деповская
|20
|377
|МКЖД-5
|Деповская
|15/2
|380
|МКЖД-9
|Димитрова
|48а
|282
|МКЖД-3
|Димитрова
|83
|15
|МКЖД-4
|Димитрова
|85а
|15
|МКЖД-4
|Димитрова
|38
|МКЖД-4
|Димитрова
|50
|283
|МКЖД-5
|Бойлерная № 220
|Димитрова
|79
|15
|МКЖД-5
|Димитрова
|67
|254
|МКЖД-10
|Димитрова
|41
|267
|МКЖД-12
|Димитрова
|67а
|254
|МКЖД-12
|Димитрова
|126
|мк.Б
|МКЖД-16
|Димитрова
|130
|мк.Б
|МКЖД-17
|Заринская
|18
|МКЖД-3
|К.Маркса
|120
|487
|МКЖД-2
|К.Маркса
|118
|487
|МКЖД-2
|К.Маркса
|66а
|482
|МКЖД-3
|Калинина
|41
|902
|МКЖД-2
|Аварийное жилье
|Калинина
|49
|902
|МКЖД-2
|Калинина
|18а
|400
|МКЖД-2
|Калинина
|4
|406
|МКЖД-4
|Бойлерная № 493
|Калинина
|6
|406
|МКЖД-4
|Калинина
|8
|406
|МКЖД-4
|Бойлерная № 4029
|Калинина
|5
|395
|МКЖД-4
|Калинина
|7
|395
|МКЖД-4
|Бойлерная № 480
|Калинина
|18
|400
|МКЖД-4
|Калинина
|12
|404
|МКЖД-4
|Калинина
|14
|404
|МКЖД-4
|Калинина
|5
|395
|МКЖД-4
|Бойлерная № 4031
|Калинина
|10
|404
|МКЖД-4
|Калинина
|22
|МКЖД-4
|Калинина
|5б
|395
|МКЖД-5
|Бойлерная № 499
|Калинина
|8а
|406
|МКЖД-5
|Карагандинская
|9
|902
|МКЖД-2
|Карагандинская
|5
|902
|МКЖД-2
|Аварийное жилье
|Карагандинская
|11
|902
|МКЖД-2
|Ким
|33
|469
|МКЖД-4
|Кирова
|43а
|215
|МКЖД-2
|Кирова
|45а
|215
|МКЖД-2
|Кирова
|45
|215
|МКЖД-2
|Кирова
|43
|254
|МКЖД-2
|Аварийное жилье
|Кирова
|8а
|МКЖД-2
|Кирова
|15
|МКЖД-2
|Кирова
|28а
|234
|МКЖД-2
|Кирова
|15/2
|МКЖД-2
|Кирова
|49
|216
|МКЖД-3
|Кирова
|75
|15
|МКЖД-5
|Кирова
|49а
|216
|МКЖД-5
|Бойлерная № 238
|Кирова
|38а
|254
|МКЖД-5
|Колесная
|12
|795
|МКЖД-10
|Коммунаров
|126а
|МКЖД-2
|Коммунаров
|127а
|741
|МКЖД-2
|Коммунаров
|57а
|751
|МКЖД-2
|Коммунаров
|125а
|741
|МКЖД-2
|Коммунаров
|124а
|МКЖД-2
|Коммунаров
|120д
|МКЖД-3
|Бойлерная № 357
|Коммунаров
|120в
|МКЖД-5
|Коммунаров
|122а
|МКЖД-5
|Коммунаров
|122б
|МКЖД-5
|Коммунаров
|120а
|МКЖД-6
|Комсомольский
|124
|МКЖД-3
|Комсомольский
|63
|216
|МКЖД-3
|Комсомольский
|119
|400
|МКЖД-3
|Бойлерная № 4026
|Комсомольский
|126
|426
|МКЖД-3
|Комсомольский
|101
|404
|МКЖД-4
|Бойлерная № 4034
|Комсомольский
|113
|404
|МКЖД-4
|Комсомольский
|111
|404
|МКЖД-4
|Бойлерная № 275
|Комсомольский
|86
|215
|МКЖД-4
|Бойлерная № 491
|Комсомольский
|112
|422
|МКЖД-4
|Комсомольский
|114
|422
|МКЖД-4
|ФГБОУ ВО Алтайский государственный университет
|Комсомольский
|100
|254
|МКЖД-4
|Комсомольский
|97
|406
|МКЖД-4
|Бойлерная № 4024
|Комсомольский
|83
|414
|МКЖД-4
|Комсомольский
|132
|431
|МКЖД-4
|Комсомольский
|82
|193
|МКЖД-5
|Комсомольский
|79
|420
|МКЖД-5
|Комсомольский
|77
|420
|МКЖД-5
|Бойлерная № 451
|Комсомольский
|75
|285
|МКЖД-5
|Комсомольский
|120
|426
|МКЖД-5
|Комсомольский
|109
|404
|МКЖД-5
|Комсомольский
|103
|404
|МКЖД-5
|Бойлерная № 4025
|Комсомольский
|107
|404
|МКЖД-5
|Комсомольский
|91
|406
|МКЖД-5
|Комсомольский
|93
|406
|МКЖД-5
|Общежитие, Барнаульский кооперативный техникум
|Комсомольский
|104
|254
|МКЖД-5
|Комсомольский
|136
|431
|МКЖД-5
|Комсомольский
|81
|414
|МКЖД-5
|Комсомольский
|84
|215
|МКЖД-5
|Бойлерная № 223
|Комсомольский
|61
|216
|МКЖД-5
|Комсомольский
|90
|254
|МКЖД-5
|Комсомольский
|85
|414
|МКЖД-5
|Комсомольский
|88
|254
|МКЖД-5
|Бойлерная № 428
|Комсомольский
|134
|431
|МКЖД-5
|Бойлерная № 452
|Комсомольский
|87
|415
|МКЖД-5
|Комсомольский
|99а
|404
|МКЖД-6
|Комсомольский
|102
|254
|МКЖД-9
|Комсомольский
|102а
|254
|МКЖД-9
|Комсомольский
|104а
|254
|МКЖД-9
|Комсомольский
|122в/3
|МКЖД-16
|Комсомольский
|122в/1
|МКЖД-16
|Эпоха УК ООО
|Комсомольский
|122г
|МКЖД-16
|Комсомольский
|122в/4
|МКЖД-23
|Бойлерная_ТП
|Красноармейский
|96а
|315
|МКЖД-3
|Красноармейский
|76
|272
|МКЖД-4
|Красноармейский
|104
|389
|МКЖД-5
|Красноармейский
|106
|389
|МКЖД-5
|Красноармейский
|112
|389
|МКЖД-5
|Бойлерная № 388
|Красноармейский
|80
|272
|МКЖД-5
|Красноармейский
|82
|272
|МКЖД-5
|Красноармейский
|78
|272
|МКЖД-5
|Красноармейский
|105
|мк.Б
|МКЖД-5
|Красноармейский
|131
|мк. А
|МКЖД-5
|Бойлерная № 390
|Красноармейский
|116
|389
|МКЖД-5
|Бойлерная № 389
|Красноармейский
|114
|389
|МКЖД-5
|Красноармейский
|111
|мк.Б
|МКЖД-10
|Красноармейский
|103
|мк.Б
|МКЖД-11
|Красноармейский
|103
|мк.Б
|МКЖД-11
|Красноармейский
|81
|мк.Б
|МКЖД-14
|Красноармейский
|79
|мк.Б
|МКЖД-14
|Красносельская
|96
|495
|МКЖД-5
|Красносельская
|94
|495
|МКЖД-5
|Красносельская
|92
|495
|МКЖД-5
|Красный Текстильщик
|6
|795
|МКЖД-10
|Крупской
|95
|мк.Б
|МКЖД-3
|Крупской
|78
|мк.Б
|МКЖД-4
|Крупской
|80
|мк.Б
|МКЖД-5
|Крупской
|76
|мк.Б
|МКЖД-9
|Крупской
|93
|мк.Б
|МКЖД-9
|Крупской
|101
|мк.Б
|МКЖД-9
|ФГБОУ ВО Алтайский государственный университет, Общежит
|Крупской
|103
|мк.Б
|МКЖД-9
|Крупской
|99
|мк.Б
|МКЖД-9
|Крупской
|124
|МКЖД-10
|Крупской
|143
|МКЖД-10
|Крупской
|145а
|МКЖД-10
|Крупской
|118
|306
|МКЖД-10
|Крупской
|86
|мк.Б
|МКЖД-10
|Крупской
|145
|МКЖД-11
|ПЖЭТ-2 Октябрьского района МУП
|Кулагина
|14
|МКЖД-2
|Кулагина
|23
|МКЖД-2
|Аварийное жилье
|Кулагина
|66
|МКЖД-2
|Аварийное жилье
|Кулагина
|36
|МКЖД-2
|Аварийное жилье
|Кулагина
|15
|МКЖД-2
|Аварийное жилье
|Кулагина
|13
|МКЖД-2
|Смарт МУП УК Бойлерная № 4037
|Кулагина
|26
|МКЖД-3
|Кулагина
|4
|МКЖД-4
|Кулагина
|25
|МКЖД-5
|Кулагина
|46
|МКЖД-5
|Кулагина
|17
|МКЖД-9
|Ленина
|129/1
|791
|МКЖД-2
|Аварийное жилье
|Ленина
|129/2
|791
|МКЖД-2
|Аварийное жилье
|Ленина
|129/3
|791
|МКЖД-2
|Ленина
|91
|388
|МКЖД-2
|Аварийное жилье
|Ленина
|127
|791
|МКЖД-2
|УК Лига ООО
|Ленина
|145б
|837
|МКЖД-2
|Ленина
|133
|791
|МКЖД-2
|Ленина
|135
|791
|МКЖД-2
|Ленина
|131
|791
|МКЖД-3
|Ленина
|64
|420
|МКЖД-3
|Ленина
|43
|15
|МКЖД-3
|Ленина
|85
|377
|МКЖД-¾
|Ленина
|93
|388
|МКЖД-4
|Бойлерная № 307
|Ленина
|139
|837
|МКЖД-4
|Бойлерная № 303
|Ленина
|128
|902
|МКЖД-4
|Аварийное жилье
|Ленина
|92
|395
|МКЖД-4
|Интер УК ООО
|Ленина
|63
|МКЖД-4
|Ленина
|83
|377
|МКЖД-4
|Ленина
|82
|416
|МКЖД-4
|Бойлерная № 4023
|Ленина
|70
|414
|МКЖД-4
|Ленина
|65
|360
|МКЖД-4
|Ленина
|67
|360
|МКЖД-4
|Ленина
|72
|414
|МКЖД-4
|Ленина
|109
|394
|МКЖД-4
|Бойлерная № 485
|Ленина
|80
|416
|МКЖД-4
|Ленина
|157
|904
|МКЖД-4
|Бойлерная_ТП
|Ленина
|147а
|МКЖД-4
|Бойлерная № 265
|Ленина
|42
|216
|МКЖД-4
|Ленина
|54
|285
|МКЖД-4/5/6/7
|Ленина
|56
|285
|МКЖД-4/7
|Ленина
|43а
|15
|МКЖД-5
|Ленина
|45а
|15
|МКЖД-5
|Ленина
|47а
|15
|МКЖД-5
|Ленина
|45
|15
|МКЖД-5
|Ленина
|47
|15
|МКЖД-5
|Ленина
|49
|15
|МКЖД-5
|Ленина
|51
|15
|МКЖД-5
|Ленина
|51а
|15
|МКЖД-5
|Бойлерная № 325
|Ленина
|111
|394
|МКЖД-5
|Ленина
|126
|902
|МКЖД-5
|Бойлерная № 302
|Ленина
|120
|902
|МКЖД-5
|Ленина
|73
|374
|МКЖД-5
|Бойлерная № 301
|Ленина
|110
|894
|МКЖД-5
|Ленина
|96а
|395
|МКЖД-5
|Ленина
|118
|894
|МКЖД-5
|Ленина
|116
|894
|МКЖД-5
|Ленина
|112
|894
|МКЖД-5
|Ленина
|45б
|15
|МКЖД-5
|Ленина
|101
|388
|МКЖД-5
|Ленина
|108
|894
|МКЖД-5
|Ленина
|52
|285
|МКЖД-5
|Ленина
|63а
|360
|МКЖД-5
|Ленина
|37
|171
|МКЖД-5
|Бойлерная № 202
|Ленина
|35
|171
|МКЖД-5
|Центральня УК МУП
|Ленина
|53
|15
|МКЖД-5
|Бойлерная № 426
|Ленина
|58
|285
|МКЖД-5
|Ленина
|78
|416
|МКЖД-5
|Бойлерная_ТП
|Ленина
|69
|374
|МКЖД-5
|Ленина
|95
|388
|МКЖД-5
|Ленина
|103
|388
|МКЖД-5
|Ленина
|97
|388
|МКЖД-5
|Ленина
|99
|388
|МКЖД-5
|Ленина
|87
|388
|МКЖД-5
|Бойлерная № 304
|Ленина
|132
|902
|МКЖД-5
|Ленина
|130
|902
|МКЖД-5
|Ленина
|113
|394
|МКЖД-5
|Ленина
|75
|377
|МКЖД-5
|Ленина
|81
|377
|МКЖД-5
|Ленина
|127а
|791
|МКЖД-6
|Ленина
|127а
|791
|МКЖД-6
|Ленина
|100
|395
|МКЖД-9
|Бойлерная № 427
|Ленина
|98
|395
|МКЖД-9
|Ленина
|102
|395
|МКЖД-9
|Стр.жилой дом ООО СЗ Авангард
|Ленина
|123
|МКЖД-10
|Ленина
|147в
|МКЖД-10
|Ленина
|155
|904
|МКЖД-12
|Ленина
|153
|МКЖД-12
|ТСН Ленина 119
|Ленина
|119
|МКЖД-13
|Строительная перспектива ПСК ООО
|Ленина
|151в
|904
|МКЖД-14
|Ленина
|151б
|904
|МКЖД-16
|Ленская
|1в
|МКЖД-6/7
|Лесокирзаводская
|1
|2005
|МКЖД-2
|Матросова
|197
|761
|МКЖД-2
|Матросова
|3
|791
|МКЖД-2
|Матросова
|1
|791
|МКЖД-3
|Бойлерная № 397
|Матросова
|5
|791
|МКЖД-3
|Матросова
|13
|791
|МКЖД-3
|Матросова
|11
|791
|МКЖД-3
|Матросова
|193
|836
|МКЖД-3
|Матросова
|195
|836
|МКЖД-3
|Матросова
|15
|791
|МКЖД-4
|Матросова
|9
|791
|МКЖД-5
|Матросова
|7а
|791
|МКЖД-5
|Бойлерная_ТП
|Матросова
|7
|791
|МКЖД-5
|Матросова
|12
|837
|МКЖД-9
|Матросова
|3а
|791
|МКЖД-9
|Матросова
|12
|837
|МКЖД-9
|Матросова
|10
|837
|МКЖД-9
|Аварийное жилье
|Маяковского
|10
|МКЖД-2
|Маяковского
|4
|МКЖД-9
|Микронная
|137
|761
|МКЖД-5
|Микронная
|11
|795
|МКЖД-5
|Микронная
|7
|795
|МКЖД-5
|Микронная
|9
|795
|МКЖД-5
|Минская
|1
|760
|МКЖД-2
|Молодежная
|4
|422
|МКЖД-4
|Молодежная
|11
|285
|МКЖД-4
|Молодежная
|68а
|мк. А
|МКЖД-5
|Бойлерная № 338
|Молодежная
|21
|315
|МКЖД-5
|Молодежная
|23
|315
|МКЖД-5
|Молодежная
|40
|366
|МКЖД-5
|Молодежная
|48
|389
|МКЖД-5
|Молодежная
|46
|389
|МКЖД-5
|Молодежная
|50
|389
|МКЖД-5
|Молодежная
|42
|389
|МКЖД-5
|Молодежная
|44
|389
|МКЖД-5
|Молодежная
|8
|422
|МКЖД-5
|Молодежная
|14
|420
|МКЖД-5
|Молодежная
|16
|420
|МКЖД-5
|Молодежная
|12
|420
|МКЖД-5
|Молодежная
|6
|422
|МКЖД-5
|Бойлерная № 429
|Молодежная
|4а
|422
|МКЖД-5
|Молодежная
|2
|422
|МКЖД-5
|Молодежная
|2а
|422
|МКЖД-5
|Молодежная
|3
|МКЖД-5
|Молодежная
|37
|мк.Б
|МКЖД-5
|Бойлерная № 341
|Молодежная
|35
|мк.Б
|МКЖД-5
|Бойлерная № 358
|Молодежная
|32
|360
|МКЖД-5
|Молодежная
|34
|380
|МКЖД-5
|Молодежная
|28
|360
|МКЖД-5
|Бойлерная № 340
|Молодежная
|30
|360
|МКЖД-5
|Молодежная
|70
|мк. А
|МКЖД-5
|Молодежная
|60
|мк. А
|МКЖД-5
|Бойлерная_ТП
|Молодежная
|62а
|мк. А
|МКЖД-5
|Молодежная
|68
|мк. А
|МКЖД-5
|Молодежная
|66
|мк. А
|МКЖД-5
|Молодежная
|62
|мк. А
|МКЖД-5
|Молодежная
|64
|мк. А
|МКЖД-5
|Молодежная
|39
|мк.Б
|МКЖД-5
|ТСЖ Учитель
|Молодежная
|56
|мк. А
|МКЖД-5
|Молодежная
|54
|мк. А
|МКЖД-5
|Молодежная
|62б
|мк. А
|МКЖД-6
|Молодежная
|41
|мк.Б
|МКЖД-7/12/15
|Молодежная
|47
|мк.Б
|МКЖД-10/12
|Молодежная
|3б
|МКЖД-12
|Магазин
|Молодежная
|53
|мк.Б
|МКЖД-16
|Молодежная
|59
|мк.Б
|МКЖД-16
|Молодежная
|111
|МКЖД-16
|Молодежная
|136
|329
|МКЖД-16
|Молодежная
|53
|мк.Б
|МКЖД-16
|Некрасова
|43
|254
|МКЖД-5
|Некрасова
|64а
|267
|МКЖД-5
|Бойлерная_ТП
|Новороссийская
|25
|1019
|МКЖД-3
|Новороссийская
|25а
|1019
|МКЖД-3
|Новороссийская
|27
|1019
|МКЖД-3
|Новороссийская
|29
|1019
|МКЖД-4
|Новороссийская
|5
|872
|МКЖД-5
|Новороссийская
|13
|877
|МКЖД-5
|Новороссийская
|11
|877
|МКЖД-5
|Новороссийская
|11б
|877
|МКЖД-6/10
|Бойлерная № 391
|Новоугольная
|24
|394
|МКЖД-5
|Октябрят
|44
|496
|МКЖД-5
|Октябрят
|39
|480
|МКЖД-5
|Аварийное жилье
|Павловский тракт
|13
|725
|МКЖД-2
|Папанинцев
|174а
|276
|МКЖД-2
|Папанинцев
|170б
|276
|МКЖД-2
|Папанинцев
|19в
|МКЖД-2
|Папанинцев
|19а
|МКЖД-2
|Папанинцев
|201
|МКЖД-2
|Папанинцев
|76
|15
|МКЖД-3
|Бойлерная № 221
|Папанинцев
|109
|272
|МКЖД-4
|Папанинцев
|203
|263
|МКЖД-5
|Папанинцев
|134
|мк.Б
|МКЖД-8
|Папанинцев
|132
|мк.Б
|МКЖД-9
|Папанинцев
|114
|мк.Б
|МКЖД-9
|Папанинцев
|122
|мк.Б
|МКЖД-10
|ТСЖ на Геблера
|Папанинцев
|102
|МКЖД-16
|Папанинцев
|111
|МКЖД-24
|Аварийное жилье
|Парижской Коммуны
|66
|444
|МКЖД-2
|Парижской Коммуны
|64
|444
|МКЖД-2
|Парижской Коммуны
|62
|444
|МКЖД-3
|Парижской Коммуны
|48
|МКЖД-9
|Парижской Коммуны
|50
|МКЖД-9
|Парижской Коммуны
|46
|444
|МКЖД-9
|Партизанская
|2
|168
|МКЖД-2
|Песчаная
|106а
|272
|МКЖД-2
|Песчаная
|87
|240
|МКЖД-3
|Бойлерная № 219
|Песчаная
|108
|272
|МКЖД-5
|Бойлерная № 217
|Песчаная
|74
|15
|МКЖД-5
|Бойлерная № 218
|Песчаная
|76
|15
|МКЖД-5
|Песчаная
|80
|256
|МКЖД-5
|Песчаная
|47
|254
|МКЖД-5
|Песчаная
|19
|МКЖД-10
|Пионеров
|8
|395
|МКЖД-2
|Пионеров
|4
|395
|МКЖД-2
|Бойлерная № 482
|Пионеров
|6
|МКЖД-2
|Пионеров
|17
|395
|МКЖД-5
|Бойлерная № 483
|Пионеров
|7
|395
|МКЖД-5
|ИНдустрия ООО
|Пионеров
|1
|395
|МКЖД-10/13
|Площадь Победы
|2
|389
|МКЖД-5
|Полярная
|48
|МКЖД-5
|Полярная
|30а
|904
|МКЖД-5
|Полярная
|30
|904
|МКЖД-5
|Полярная
|32
|904
|МКЖД-5
|Полярная
|3в
|837
|МКЖД-10
|Приветная
|3
|МКЖД-2
|Привокзальная
|85
|МКЖД-2
|Привокзальная
|59
|МКЖД-2
|Привокзальная
|91
|МКЖД-2
|Привокзальная
|71
|МКЖД-2
|Привокзальная
|89
|МКЖД-2
|Бойлерная № 383
|Привокзальная
|49
|МКЖД-5
|Бойлерная № 380
|Привокзальная
|5
|388
|МКЖД-5
|Бойлерная № 381
|Привокзальная
|5а
|МКЖД-9
|Привокзальная
|7
|388
|МКЖД-10
|Привокзальная
|45
|МКЖД-12
|Профинтерна
|6
|МКЖД-2
|Профинтерна
|10
|МКЖД-2
|Профинтерна
|55
|406
|МКЖД-2
|Профинтерна
|53
|406
|МКЖД-2
|Профинтерна
|51
|406
|МКЖД-2
|Профинтерна
|48
|404
|МКЖД-2
|Профинтерна
|44
|404
|МКЖД-2
|Профинтерна
|46
|404
|МКЖД-2
|Профинтерна
|46а
|404
|МКЖД-2
|Профинтерна
|44а
|404
|МКЖД-2
|ГБ МСЭ по АК
|Профинтерна
|57
|406
|МКЖД-2
|Профинтерна
|5
|384
|МКЖД-3
|Профинтерна
|30
|395
|МКЖД-3
|Профинтерна
|32
|395
|МКЖД-3
|Профинтерна
|7
|384
|МКЖД-3
|Профинтерна
|МКЖД-3
|Профинтерна
|8
|МКЖД-3
|Профинтерна
|45
|406
|МКЖД-3
|Профинтерна
|12
|388
|МКЖД-3
|Бойлерная № 398
|Профинтерна
|11
|384
|МКЖД-3
|Профинтерна
|9
|384
|МКЖД-3
|Профинтерна
|38
|404
|МКЖД-3
|Бойлерная № 498
|Профинтерна
|47
|406
|МКЖД-3
|Профинтерна
|49
|406
|МКЖД-3
|Профинтерна
|40
|404
|МКЖД-3
|Профинтерна
|42
|404
|МКЖД-3
|Профинтерна
|34
|395
|МКЖД-4
|Профинтерна
|52
|404
|МКЖД-4
|Профинтерна
|59б
|406
|МКЖД-4
|Профинтерна
|50
|404
|МКЖД-4
|Профинтерна
|40а
|404
|МКЖД-4/6
|Бойлерная № 371
|Профинтерна
|31
|384
|МКЖД-5
|Бойлерная № 442
|Профинтерна
|42а
|404
|МКЖД-5
|Бойлерная № 4032
|Профинтерна
|44б
|404
|МКЖД-5
|Бойлерная № 4033
|Профинтерна
|59а
|406
|МКЖД-5
|Профинтерна
|35
|388
|МКЖД-5
|Профинтерна
|37
|388
|МКЖД-5
|Профинтерна
|38а
|404
|МКЖД-6
|Профинтерна
|39
|МКЖД-15
|Путиловская
|24
|426
|МКЖД-2
|Путиловская
|49
|МКЖД-2
|Бойлерная № 459
|Путиловская
|26
|426
|МКЖД-5
|Путиловская
|20г
|МКЖД-16
|Революционный
|120а
|319
|МКЖД-12
|Рылеева
|3
|МКЖД-2
|Рылеева
|7
|880
|МКЖД-2
|Аварийное жилье
|Рылеева
|5
|880
|МКЖД-2
|Аварийное жилье
|Рылеева
|9
|880
|МКЖД-2
|Рылеева
|17
|МКЖД-2
|Аварийное жилье
|Рылеева
|11
|880
|МКЖД-2
|Аварийное жилье
|Рылеева
|13
|880
|МКЖД-2
|Рылеева
|19
|МКЖД-2
|Бойлерная_ТП
|Рылеева
|21
|880
|МКЖД-5
|Рыночный
|5
|395
|МКЖД-2
|Бойлерная № 4036
|Рыночный
|9
|395
|МКЖД-4
|Свердлова
|86
|МКЖД-5
|Свердлова
|88
|МКЖД-5
|Свердлова
|75
|394
|МКЖД-5
|Свердлова
|73
|394
|МКЖД-5
|Аварийное жилье
|Северо-Западная
|9
|902
|МКЖД-2
|Аварийное жилье
|Северо-Западная
|13
|902
|МКЖД-2
|Аварийное жилье
|Северо-Западная
|11
|902
|МКЖД-2
|Северо-Западная
|80
|МКЖД-3
|Северо-Западная
|228
|1035
|МКЖД-5
|Северо-Западная
|226
|1035
|МКЖД-5
|Северо-Западная
|222
|1035
|МКЖД-5
|Северо-Западная
|159
|1028
|МКЖД-5
|Северо-Западная
|163
|1027
|МКЖД-5
|Северо-Западная
|167
|1027
|МКЖД-5
|Северо-Западная
|165
|1027
|МКЖД-5
|Северо-Западная
|171
|1027
|МКЖД-5
|Северо-Западная
|224
|1035
|МКЖД-5
|Северо-Западная
|232
|1035
|МКЖД-5
|Северо-Западная
|157
|1028
|МКЖД-5
|Северо-Западная
|155
|1028
|МКЖД-5
|Северо-Западная
|48
|910
|МКЖД-5
|Бойлерная № 4014
|Северо-Западная
|50
|910
|МКЖД-5
|Северо-Западная
|25
|904
|МКЖД-5
|Бойлерная № 4015
|Северо-Западная
|54
|910
|МКЖД-5
|Северо-Западная
|58
|910
|МКЖД-5
|Северо-Западная
|60
|910
|МКЖД-5
|Северо-Западная
|218
|1037
|МКЖД-5
|Северо-Западная
|216
|1037
|МКЖД-5
|Северо-Западная
|214
|1037
|МКЖД-5
|Северо-Западная
|58а
|910
|МКЖД-5
|Бойлерная № 4001
|Северо-Западная
|56
|910
|МКЖД-5
|Северо-Западная
|179
|1027
|МКЖД-5
|Бойлерная № 370
|Северо-Западная
|234
|1035
|МКЖД-5
|Северо-Западная
|175
|1027
|МКЖД-5
|Северо-Западная
|177
|1027
|МКЖД-5
|Северо-Западная
|173
|1027
|МКЖД-5
|ЖЭК Петровское ООО
|Северо-Западная
|230
|1035
|МКЖД-5
|Северо-Западная
|5
|902
|МКЖД-8
|Северо-Западная
|62
|МКЖД-9
|Северо-Западная
|29
|904
|МКЖД-9
|Северо-Западная
|35
|904
|МКЖД-9
|Северо-Западная
|23а
|904
|МКЖД-9
|Северо-Западная
|41
|904
|МКЖД-9
|Северо-Западная
|27
|904
|МКЖД-9
|Данные ОПН
|Северо-Западная
|29а
|904
|МКЖД-10
|Северо-Западная
|35б
|904
|МКЖД-10
|Северо-Западная
|39
|904
|МКЖД-12
|Северо-Западная
|33
|904
|МКЖД-12
|Сейфулинский
|36
|МКЖД-2
|Сельскохозяйственная
|4
|990
|МКЖД-9
|Сибирский
|35а
|420
|МКЖД-2
|Сибирский
|43а
|426
|МКЖД-2
|Бойлерная № 436
|Сибирский
|31
|422
|МКЖД-5
|Сизова
|43
|400
|МКЖД-3
|Сизова
|28
|404
|МКЖД-4
|Сизова
|28
|404
|МКЖД-4
|Сизова
|26
|404
|МКЖД-4
|Бойлерная № 430
|Сизова
|45
|400
|МКЖД-4
|Бойлерная № 4035
|Сизова
|51
|400
|МКЖД-5
|Сизова
|26а
|404
|МКЖД-5
|Сизова
|28а
|404
|МКЖД-5
|Сизова
|10а
|МКЖД-10
|Некомерческая организация адвокатская палата Алтайского
|Сизова
|14б
|МКЖД-10
|Сизова
|24
|404
|МКЖД-16
|Аварийное жилье
|Силикатная
|9
|134
|МКЖД-2
|Силикатная
|9а
|134
|МКЖД-2
|Аварийное жилье
|Силикатная
|13
|134
|МКЖД-2
|Силикатная
|11
|134
|МКЖД-2
|Аварийное жилье
|Силикатная
|7
|264
|МКЖД-2
|Силикатная
|6а
|264
|МКЖД-2
|Силикатная
|4
|264
|МКЖД-2
|Силикатная
|6
|134
|МКЖД-2
|Силикатная
|3
|134
|МКЖД-2
|Силикатная
|1
|134
|МКЖД-2
|Силикатная
|8а
|264
|МКЖД-2
|Силикатная
|12
|264
|МКЖД-2
|Силикатная
|7а
|134
|МКЖД-5
|Силикатная
|7а
|134
|МКЖД-5
|Аварийное жилье
|Смирнова
|5
|903
|МКЖД-2
|Аварийное жилье
|Смирнова
|3
|903
|МКЖД-2
|Смирнова
|50
|922
|МКЖД-3
|Смирнова
|46
|911
|МКЖД-9
|Смирнова
|1а
|905
|МКЖД-16
|Смольная
|48
|480
|МКЖД-4
|Смольная
|50а
|480
|МКЖД-4
|Смольная
|50
|480
|МКЖД-4
|Смольная
|44
|480
|МКЖД-5
|Бойлерная № 453
|Советская
|20
|406
|МКЖД-2
|Советская
|22
|406
|МКЖД-3
|Бойлерная № 434
|Советская
|14
|406
|МКЖД-3
|Бойлерная № 435
|Советская
|28
|406
|МКЖД-4
|Советская
|24
|406
|МКЖД-4
|Советская
|13
|416
|МКЖД-4
|Советская
|12
|406
|МКЖД-4
|Бойлерная № 4027
|Советская
|10
|406
|МКЖД-4
|Советская
|7
|416
|МКЖД-4
|Советская
|3
|415
|МКЖД-4
|Советская
|11
|416
|МКЖД-4
|Советская
|9
|416
|МКЖД-4
|Советская
|3а
|414
|МКЖД-5
|Советская
|5
|415
|МКЖД-5
|Советская
|4
|406
|МКЖД-5
|Бойлерная № 497
|Советская
|6
|406
|МКЖД-5
|Советская
|6/1
|406
|МКЖД-5
|Советская
|6/2
|406
|МКЖД-5
|Советской Армии
|34
|762
|МКЖД-2
|Советской Армии
|40
|761
|МКЖД-2
|Аварийное жилье
|Советской Армии
|64
|761
|МКЖД-2
|Советской Армии
|48
|761
|МКЖД-2
|Советской Армии
|77
|768
|МКЖД-2
|Аварийное жилье
|Советской Армии
|54
|761
|МКЖД-2
|Аварийное жилье
|Советской Армии
|52
|761
|МКЖД-2
|Советской Армии
|50
|761
|МКЖД-2
|Аварийное жилье
|Советской Армии
|56
|761
|МКЖД-2
|Советской Армии
|42
|761
|МКЖД-2
|Советской Армии
|44
|761
|МКЖД-2
|Советской Армии
|46
|761
|МКЖД-2
|Аварийное жилье
|Советской Армии
|85
|768
|МКЖД-4
|Советской Армии
|50а/2
|761
|МКЖД-5
|Советской Армии
|50а/1
|761
|МКЖД-5
|Советской Армии
|131а
|1031
|МКЖД-5
|Советской Армии
|133а
|1031
|МКЖД-5
|Бойлерная № 348
|Советской Армии
|60а
|761
|МКЖД-5
|Советской Армии
|121а
|МКЖД-9/10
|Советской Армии
|133б
|1031
|МКЖД-10
|Советской Армии
|121
|МКЖД-10
|Советской Армии
|48в
|761
|МКЖД-10
|Советской Армии
|71
|МКЖД-18
|Солнцева
|9
|1037
|МКЖД-5
|Солнцева
|11
|1037
|МКЖД-5
|Солнцева
|13
|1037
|МКЖД-5
|Бойлерная № 323
|Солнцева
|7
|1037
|МКЖД-5
|Солнцева
|15
|1037
|МКЖД-9
|Социалистический
|76б
|15
|МКЖД-4
|Социалистический
|105
|389
|МКЖД-4
|Социалистический
|76а
|МКЖД-4
|Бойлерная № 385
|Социалистический
|124
|380
|МКЖД-5
|Бойлерная № 384
|Социалистический
|112
|380
|МКЖД-5
|Бойлерная № 326
|Социалистический
|114
|380
|МКЖД-5
|Социалистический
|109
|389
|МКЖД-5
|Социалистический
|107
|389
|МКЖД-5
|Социалистический
|120
|380
|МКЖД-5
|Бойлерная № 399
|Социалистический
|118
|380
|МКЖД-5
|Бойлерная № 386
|Социалистический
|128
|380
|МКЖД-5
|Бойлерная № 225
|Социалистический
|78
|15
|МКЖД-5
|Социалистический
|66
|15
|МКЖД-5
|Социалистический
|130
|380
|МКЖД-5
|Социалистический
|128а
|380
|МКЖД-5
|Социалистический
|89
|МКЖД-10/12
|Социалистический
|117
|389
|МКЖД-12
|Социалистический
|115
|389
|МКЖД-12
|Социалистический
|119
|389
|МКЖД-12
|Союза Республик
|25
|420
|МКЖД-2
|Союза Республик
|3
|422
|МКЖД-2
|Союза Республик
|1
|422
|МКЖД-2
|Союза Республик
|23
|420
|МКЖД-3
|Союза Республик
|27
|420
|МКЖД-3
|Союза Республик
|38
|414
|МКЖД-3
|Бойлерная № 438
|Союза Республик
|21
|420
|МКЖД-3
|Союза Республик
|34
|414
|МКЖД-4
|Бойлерная № 328
|Союза Республик
|33
|360
|МКЖД-4
|Бойлерная № 3002
|Союза Республик
|46
|374
|МКЖД-5
|Союза Республик
|12
|423
|МКЖД-5
|Бойлерная № 4020
|Союза Республик
|14
|423
|МКЖД-5
|Союза Республик
|35
|360
|МКЖД-5
|Бойлерная № 3005
|Союза Республик
|44
|374
|МКЖД-5
|Союза Республик
|31
|360
|МКЖД-5
|Бойлерная № 437
|Союза Республик
|30
|414
|МКЖД-5
|Союза Республик
|17
|420
|МКЖД-5
|Бойлерная № 4019
|Союза Республик
|23а
|420
|МКЖД-5
|Строителей
|4а
|388
|МКЖД-2
|Строителей
|11
|МКЖД-2
|Строителей
|13
|МКЖД-2
|Строителей
|9
|378
|МКЖД-2
|Строителей
|3
|377
|МКЖД-2
|Строителей
|7
|377
|МКЖД-2
|Строителей
|40
|МКЖД-2
|Строителей
|26
|МКЖД-3
|Бойлерная № 376
|Строителей
|32
|МКЖД-3
|ГД ЖКХ ООО
|Строителей
|52
|МКЖД-3
|Строителей
|24
|МКЖД-3
|Строителей
|17
|380
|МКЖД-3
|Строителей
|19
|380
|МКЖД-3
|Бойлерная_ТП
|Строителей
|21
|380
|МКЖД-¾
|Строителей
|30
|МКЖД-4
|Бойлерная_ТП
|Строителей
|25
|380
|МКЖД-4
|ЖСК-67 Ландыш
|Строителей
|39
|мк. А
|МКЖД-5
|Строителей
|37
|мк. А
|МКЖД-5
|Бойлерная_ТП
|Строителей
|4
|388
|МКЖД-5
|Строителей
|38а
|МКЖД-5
|Строителей
|36
|МКЖД-5
|Бойлерная № 336
|Строителей
|23а
|380
|МКЖД-5
|Строителей
|35
|мк. А
|МКЖД-5
|Строителей
|29
|мк. А
|МКЖД-5
|Строителей
|31
|мк. А
|МКЖД-5
|Строителей
|23а
|380
|МКЖД-5
|Бойлерная_ТП
|Строителей
|11а
|378
|МКЖД-5
|Бойлерная № 335
|Строителей
|12
|384
|МКЖД-5
|Строителей
|10
|384
|МКЖД-5
|Строителей
|8
|384
|МКЖД-5
|Строителей
|6
|388
|МКЖД-5
|Строителей
|38
|МКЖД-7/9
|Строителей
|33
|мк. А
|МКЖД-9/12
|Строителей
|34
|МКЖД-10
|Доверие плюс ТСЖ
|Строителей
|41
|мк. А
|МКЖД-12
|Доверие плюс ТСЖ
|Строителей
|41
|мк. А
|МКЖД-12
|Строителей
|18
|МКЖД-16
|Тальменский
|8а
|МКЖД-5
|Телефонная
|34
|878
|МКЖД-2
|Телефонная
|32
|878
|МКЖД-2
|Телефонная
|36
|878
|МКЖД-2
|Телефонная
|42а
|1019
|МКЖД-5
|Телефонная
|42
|1019
|МКЖД-5
|Телефонная
|40
|1019
|МКЖД-5
|Телефонная
|40а
|1019
|МКЖД-5
|Телефонная
|46
|1027
|МКЖД-5
|Телефонная
|50
|1027
|МКЖД-5
|Бойлерная № 317
|Телефонная
|48
|1027
|МКЖД-5
|Телефонная
|44
|1019
|МКЖД-5
|Телефонная
|54
|1027
|МКЖД-5
|Телефонная
|52
|1027
|МКЖД-5
|Данные ОПН
|Телефонная
|34а
|878
|МКЖД-6
|Телефонная
|28а
|877
|МКЖД-9
|Ткацкая
|80
|902
|МКЖД-2
|Ткацкая
|86
|902
|МКЖД-2
|Ткацкая
|82
|902
|МКЖД-2
|Трудовой
|12
|191
|МКЖД-2
|Аварийное жилье
|Трудовой
|6
|168
|МКЖД-2
|Трудовой
|9
|192
|МКЖД-5
|Трудовой
|39
|267
|МКЖД-12
|Трудовой
|37
|267
|МКЖД-12
|Аварийное жилье
|Фабричная
|83
|МКЖД-2
|Фурманова
|28
|МКЖД-2
|Фурманова
|26а
|722
|МКЖД-6
|Футбольный
|16
|772
|МКЖД-2
|Футбольный
|14
|772
|МКЖД-2
|Футбольный
|9
|МКЖД-2
|Аварийное жилье
|Хлебозаводская
|16
|399
|МКЖД-2
|Аварийное жилье
|Хлебозаводская
|12
|399
|МКЖД-2
|Хлебозаводская
|18
|МКЖД-2
|Цаплина
|106
|469
|МКЖД-4
|Цаплина
|112
|МКЖД-5
|Аварийное жилье
|Цеховая
|14а
|399
|МКЖД-2
|Аварийное жилье
|Цеховая
|14
|МКЖД-2
|Бойлерная ТП № 495
|Цеховая
|28
|399
|МКЖД-2
|Цеховая
|19
|400
|МКЖД-2
|Аварийное жилье
|Цеховая
|21а
|400
|МКЖД-2
|Цеховая
|2
|МКЖД-2
|Цеховая
|4
|МКЖД-2
|Цеховая
|23A
|400
|МКЖД-2
|Цеховая
|23
|400
|МКЖД-2
|Цеховая
|12
|399
|МКЖД-3
|Цеховая
|60
|МКЖД-3
|Бойлерная № 494
|Цеховая
|62
|399
|МКЖД-4
|Цеховая
|15а
|400
|МКЖД-10
|Циолковского
|142а
|мк. А
|МКЖД-2
|Циолковского
|124
|мк.Б
|МКЖД-16
|Челюскинцев
|76а
|263
|МКЖД-5
|Бойлерная № 268
|Челюскинцев
|76
|247
|МКЖД-5
|Челюскинцев
|80в/1
|277
|МКЖД-18
|Мой Дом ООО
|Челюскинцев
|80в
|277
|МКЖД-18
|Червонная
|2
|837
|МКЖД-9
|Тепловые сети
|Чернышевского
|76
|171
|МКЖД-2
|Чернышевского
|55
|171
|МКЖД-5
|Чернышевского
|30
|192
|МКЖД-5
|Чкалова
|50а
|216
|МКЖД-2
|Чкалова
|1а
|191
|МКЖД-2
|Чкалова
|56
|216
|МКЖД-2
|Аварийное жилье
|Чкалова
|54
|216
|МКЖД-2
|Барнаулэнерго
|Чкалова
|1а
|191
|МКЖД-2
|Аварийное жилье
|Чкалова
|10а
|213
|МКЖД-2
|Чкалова
|1б
|191
|МКЖД-3
|Чкалова
|40
|215
|МКЖД-3
|Бойлерная № 213
|Чкалова
|60
|216
|МКЖД-3
|Чкалова
|70
|15
|МКЖД-4
|Чкалова
|64
|15
|МКЖД-4
|Чкалова
|30
|214
|МКЖД-5
|Чкалова
|32
|214
|МКЖД-5
|Чкалова
|21
|192
|МКЖД-5
|Чкалова
|34
|214
|МКЖД-5
|Шевченко
|155
|307
|МКЖД-2
|Шевченко
|153
|307
|МКЖД-2
|Шевченко
|151
|307
|МКЖД-2
|Бойлерная № 4021
|Шевченко
|52а
|285
|МКЖД-5
|Шевченко
|82
|мк.Б
|МКЖД-9
|Шевченко
|144а
|319
|МКЖД-13
|Аварийное жилье
|Южные Мастерские
|8
|МКЖД-2
|Аварийное жилье
|Юрина
|4
|МКЖД-2
|Юрина
|133
|878
|МКЖД-2
|Юрина
|131
|878
|МКЖД-2
|Юрина
|139
|878
|МКЖД-2
|Юрина
|129
|878
|МКЖД-2
|Юрина
|137
|878
|МКЖД-2
|Юрина
|135
|878
|МКЖД-2
|Юрина
|114
|877
|МКЖД-5
|Юрина
|118
|877
|МКЖД-5
|Юрина
|116
|877
|МКЖД-5
|Бойлерная № 351
|Юрина
|118а
|877
|МКЖД-5
|Юрина
|114а
|877
|МКЖД-9
|Юрина
|114а
|877
|МКЖД-9
|Ядринцева
|117а
|306
|МКЖД-2
|Ядринцева
|148
|мк. А
|МКЖД-5
|Ядринцева
|150
|мк. А
|МКЖД-5
|Ядринцева
|130
|мк.Б
|МКЖД-9
|Аварийное жилье
|Ярных
|52
|902
|МКЖД-2
|Ярных
|91
|902
|МКЖД-2
|Аварийное жилье
|Ярных
|23
|МКЖД-2
|Аварийное жилье
|Ярных
|25
|МКЖД-2
|Аварийное жилье
|Ярных
|29
|МКЖД-2
|Ярных
|89
|902
|МКЖД-2
|Аварийное жилье
|Ярных
|50
|МКЖД-2
|Ярных
|38
|902
|МКЖД-2
|Ярных
|40
|902
|МКЖД-2
|Название
|Улица
|Номер дома
|Квартал
|Отделение по г. Барнаулу УФК по АК
|1 Мая
|27а
|Детский сад № 94
|1-й Полярный
|2б
|УФНС России по АК
|2-я Строительная
|27
|Энергетик г. Барнаула МУП
|2-я Строительная
|54
|ФГБОУ ВО Алтайский государственный университет, Общежит
|80-й Гвардейской Дивизии
|2/3
|904
|ФГБОУ ВПО АГУ, Общежитие № 2
|80-й Гвардейской Дивизии
|2/2
|904
|Детский сад № 215, Аюшка
|80-й Гвардейской Дивизии
|29а
|ФГБОУ ВПО АГУ, Общежитие № 2
|80-й Гвардейской Дивизии
|2/1
|904
|Городская детская больница № 5
|9 Мая
|7б
|404
|Городская детская больница № 5
|9 Мая
|7
|404
|АИТиП, Алтайский институт труда и права, филиал ОУП ВПО
|9 Мая
|8
|404
|Детский сад № 41, Теремок
|9 Мая
|10
|404
|ДЮСШ № 10
|9 Мая
|5
|404
|Детский сад № 16, Кораблик
|9 Мая
|3
|404
|Дом культуры Октябрьский
|9 Января
|99
|444
|СДЮШОР по конькобежному спорту, Клевченя
|9 Января
|29а
|430
|Октябрьский районный суд г. Барнаула
|9 Января
|19
|428
|Поликлиника № 2
|9 Января
|101
|444
|Управление Судебного департамента в АК
|9 Января
|19
|428
|Семицветик, школа раннего развития
|9 Января
|99
|444
|Аптека № 132 г. Барнаула МУП
|9 Января
|90
|480
|Школа № 68
|А.Петрова
|130
|1035
|Детский сад № 146
|А.Петрова
|122
|1035
|Школа № 64
|А.Петрова
|112
|1027
|Горэлектротранс МУП
|А.Петрова
|120а
|1035
|ДЮСШ Победа
|А.Петрова
|146г
|1042
|Аптека № 132 г. Барнаула МУП
|А.Петрова
|124
|1035
|БАРНАУЛЬСКИЙ ПОЧТАМТ УФПС
|А.Петрова
|144
|1035
|Городская поликлиника № 10
|А.Петрова
|128а
|1035
|Алтайский врачебно-физкультурный диспансер
|Автотранспортная
|41а
|990
|Управление Алтаймелиоводхоз ФГУП
|Аносова
|14
|902
|Специализированная похоронная служба МУП
|Аносова
|8
|902
|Фонд социального страхования РФ
|Аносова
|6а
|902
|Городская больница № 3
|Бехтерева
|26
|837
|Городская больница № 3
|Бехтерева
|26/3
|837
|Поликлиника, Городская больница № 9
|Бехтерева
|26/2
|837
|Женская консультация, Городская больница № 3
|Бехтерева
|26
|837
|Арбитражный суд Алтайского края
|Брестская
|7
|414
|ЦХиСО ГУ МВД России по АК
|Брестская
|1
|414
|ПЛ № 38
|Витебская
|1
|Детский сад № 34
|Власихинская
|29
|720
|Детский сад № 168
|Водопроводная
|95
|470
|Алтайский государственный колледж
|Водопроводная
|87
|470
|Детский сад № 168, Теремок
|Водопроводная
|113
|444
|Хоз.корпус детсада
|Водопроводная
|111
|444
|Городская детская поликлиника № 2
|Водопроводная
|97
|444
|ФГУП Барнаульский вагоноремонтный завод
|Водопроводная
|122/2
|Алтайский государственный колледж
|Водопроводная
|87а
|470
|Следственное управление Следственного комитета РФ по АК
|Воровского
|106
|470
|Общежитие, Алтайский государственный колледж
|Воровского
|104
|470
|Школа № 2 КГБОУ
|Воровского
|123
|480
|Служба по тех. обеспечению деят. ОМСУ города
|Воровского
|115а
|480
|СДЮШОР № 3
|Воронежская
|2
|872
|Школа, Фриона
|Воронежская
|2
|872
|Приход Христа царя Вселенной Римско-каталической церкви
|Восточная
|78
|831
|Детский сад № 141, Радуга
|Восточная
|129а
|1028
|Скорая медицинская помощь
|Восточная
|121
|1019
|УМВД России по г. Барнаулу, участковый пункт № 7 ОП № 1
|Г.Исакова
|142
|1037
|Библиотека № 15
|Г.Исакова
|113е
|1027
|Гимназия № 80, комната школьника
|Г.Исакова
|146а
|1037
|Школа № 80
|Г.Исакова
|138
|1037
|Покровская Старообрядческая Община
|Г.Исакова
|154
|1041
|Городская поликлиника № 10
|Г.Исакова
|133
|1035
|Детский сад № 131
|Г.Исакова
|139а
|1035
|Краевой кризисный центр для мужчин КГБУСО
|Г.Исакова
|113е
|1027
|Единство ОООИ АКО
|Г.Исакова
|113а
|1027
|Теплица школы
|Г.Исакова
|120а
|1028
|Детский сад № 40
|Г.Исакова
|114
|1019
|УМВД России по г. Барнаулу, участковый пункт № 6
|Г.Исакова
|133а
|1035
|Школа № 37
|Г.Исакова
|120а
|1028
|Краевая ДЮСШ олимпийского резерва
|Г.Исакова
|113а
|1027
|БАРНАУЛЬСКИЙ ПОЧТАМТ УФПС
|Г.Исакова
|113е
|1027
|Азбука веры, воскресная школа, Храм Покрова Пресвятой Богородицы Русской Православной старообряд
|Г.Исакова
|154
|Алтайский промышленно-экономический колледж КГБОУ, корп.1
|Горно-Алтайская
|17
|Союз художников России АКО ВТОО
|Горького
|63
|216
|Детский сад № 12, Здоровячок
|Гулькина
|29
|400
|Детский сад № 93
|Гущина
|98
|872
|Детский сад № 28, Березка
|Декабристов
|2
|Городская детская больница № 1 КГБУЗ
|Деповская
|17
|377
|Краевая стоматологическая поликлиника
|Деповская
|13а
|369
|ФОКИ ИНВАСПОРТ ОО
|Деповская
|18
|377
|Детский сад № 101, Солнышко
|Деповская
|30
|388
|Школа № 103
|Деповская
|32
|388
|Школа № 103
|Деповская
|32
|388
|Ростехинвентаризация по Алт. краю
|Деповская
|7г
|Краевая детская стоматологическая поликлиника
|Деповская
|11
|380
|Городская детская больница № 1 КГБУЗ, прачечная
|Деповская
|17
|377
|АлтГТУ, Алтайский государственный технический университ
|Димитрова
|73
|236
|ФГБОУ ВО Алтайский государственный университет
|Димитрова
|66
|300
|АлтГТУ, Алтайский государственный технический университ
|Димитрова
|75
|236
|АГМУ, Алтайский государственный медицинский университет
|Димитрова
|60
|283
|Детский сад частный, Арлекино
|Дорожная
|85
|848
|Общежие Алтайский государственный промышленно-экономиче
|Жилой
|2
|Энергетик г. Барнаула МУП
|К.Маркса
|124
|489
|Центр соц.реабилит.инвалидов и ветер. боевых действий К
|Калинина
|7
|395
|Театр для детей и молодежи им.В.С.Золотухина
|Калинина
|2
|406
|ЦХиСО ГУ МВД России по АК
|Калинина
|20
|399
|ЦХиСО ГУ МВД России по АК, Гараж
|Калинина
|20/2
|400
|Городская больница № 5
|Калинина
|16
|404
|Профессиональное оборудование ООО
|Калинина
|22
|УМВД России по г. Барнаулу
|Калинина
|8
|406
|Комитет по образованию г. Барнаула
|Калинина
|8а
|406
|Клиентская служба, Управление пенсионного фонда в г. Ба
|Калинина
|4
|406
|ГБ МСЭ по Алтайскому краю
|Калинина
|3
|395
|БАРНАУЛЬСКИЙ ПОЧТАМТ УФПС
|Калинина
|10
|404
|Библиотека № 18, Центр информации, образования и досуга
|Калинина
|10
|404
|Барнаулгорсвет муп
|Калинина
|39
|902
|Аптека № 132 г. Барнаула МУП
|Калинина
|18
|400
|Общежитие, Алтайский государственный театр для детей и
|Калинина
|2к2
|406
|Детский сад № 37/1
|Карагандинская
|13
|902
|АГМУ, Клиника репродукции и генетики
|Кирова
|60
|236
|Центр земельного кадастра и недвижимости
|Кирова
|25а
|214
|Скорая медицинская помощь, гараж
|Кирова
|47г
|216
|Скорая медицинская помощь
|Кирова
|47г
|216
|Горэлектротранс, Трамвайное депо № 2
|Коммунаров
|128
|761
|Детский сад № 81
|Коммунаров
|124в
|Свет Пробуждения, Церковь Евангельских Христиан
|Коммунаров
|139
|Центральная барнаульская церковь Евангельских христиан-
|Коммунаров
|173
|762
|Энергетик г. Барнаула МУП
|Коммунаров
|57а
|751
|Хоз.корпус школы
|Коммунаров
|100
|Школа № 78
|Коммунаров
|100
|БАРНАУЛЬСКИЙ ПОЧТАМТ УФПС
|Комсомольский
|110
|422
|Городской психолого-педагогический центр
|Комсомольский
|77
|420
|Русский камерный оркестр г. Барнаула
|Комсомольский
|108а
|298
|Прокуратура Октябрьского района
|Комсомольский
|120
|426
|Молочная кухня, Городская детская поликлиника № 2
|Комсомольский
|91
|406
|Комитет по делам молодежи, культуре, физической культур
|Комсомольский
|108а
|298
|Комитет по образованию г. Баранула
|Комсомольский
|134
|431
|ААЭП, Алтайская академия экономики и права
|Комсомольский
|86
|215
|ААЭП, Алтайская академия экономики и права
|Комсомольский
|82
|193
|Общежитие № 5, АлтГТУ
|Комсомольский
|65а
|216
|Фонд имущества АК КГКУ
|Комсомольский
|128
|МТУ Росфиннадзора в АК
|Комсомольский
|77
|420
|УФНС России по АК
|Комсомольский
|118
|423
|Загс Октябрьского района
|Комсомольский
|108а
|298
|Центр управления силами Федеральной противопож. службы
|Комсомольский
|130
|431
|Хоз.корпус, гараж диспансера
|Комсомольский
|115
|Барнаульский учебный центр ФПС
|Комсомольский
|132
|431
|Противотуберкулезный диспансер
|Комсомольский
|115
|400
|Общежитие № 6, АлтГТУ
|Комсомольский
|71/2
|236
|Российский Союз ветеранов Афганистана
|Комсомольский
|73б
|285
|Городская больница № 1, Корпус № 2
|Комсомольский
|73
|285
|Диагностический центр Алт. края
|Комсомольский
|75а
|285
|Общежитие № 7, АлтГТУ
|Комсомольский
|69б
|Алтайский государственный театр музыкальной комедии
|Комсомольский
|108
|298
|Администрация Октябрьского района
|Комсомольский
|108а
|298
|Главное управление экономики и инвестиций АК
|Комсомольский
|118
|423
|Следственное управление Следственного комитета РФ по АК
|Комсомольский
|136
|431
|УФСИН России по Алтайскому краю, филиал по Октябрьскому
|Комсомольский
|107
|404
|Общежитие № 1, АлтГТУ
|Комсомольский
|71/1
|236
|Общежитие № 3, АлтГТУ
|Комсомольский
|67
|236
|Общежитие № 2, АлтГТУ
|Комсомольский
|69
|236
|Краевая клиническая больница скорой помощи
|Комсомольский
|73
|285
|Краевая клиническая больница скорой помощи, корпус № 1
|Комсомольский
|73
|285
|Военно-исторический отдел, Алтайский государственный кр
|Комсомольский
|73б
|285
|Городская больница № 1, Корпус № 3
|Комсомольский
|73а
|285
|Аптека № 132 г. Барнаула МУП
|Красноармейский
|131
|мк. А
|МГУКИ, Московский государственный университет культуры
|Красноармейский
|111а
|мк.Б
|АГАУ, Алтайский государственный аграрный университет
|Красноармейский
|98
|315
|Гимназия № 42
|Красноармейский
|133
|мк. А
|АГАУ, уч. мастерская
|Красноармейский
|98а
|315
|Общежитие № 1 АГАУ
|Красноармейский
|96
|315
|АГАУ, Алтайский государственный аграрный университет
|Красноармейский
|98
|315
|Общежитие № 2, ФГБОУ АлтГПУ
|Красноармейский
|101
|мк.Б
|Лицей № 86
|Красноармейский
|94
|272
|Горэлектротранс МУП
|Красноармейский
|96б
|315
|Общежитие № 1, АлтГПА
|Красноармейский
|97
|мк.Б
|ФГБОУ ВО Алтайский государственный университет, Спорт. оздоровительный комплекс
|Красноармейский
|90а
|272
|ФГБОУ ВО Алтайский государственный университет, учебный корпус
|Красноармейский
|90
|272
|Министерство здравоохранения Алт. края
|Красноармейский
|95а
|мк.Б
|Детская городская поликлиника № 3
|Красноармейский
|78
|272
|АГАУ, уч. мастерская
|Красноармейский
|98б
|315
|АЭЮИ, Алтайский экономико-юридический институт
|Красноармейский
|108
|389
|Школа № 69
|Красноармейский
|110
|389
|Отдел образования по Железнодорожному району
|Красноармейский
|104а
|389
|ГБ МСЭ по Алтайскому краю
|Красноармейский
|131
|мк. А
|Администрация Ж/д района
|Красноармейский
|104
|389
|Стоматологическая поликлиника № 1 КГБУЗ
|Красноармейский
|103
|мк.Б
|АлтГПА, Алтайская государственная педагогическая академ
|Крупской
|106
|мк.Б
|ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ФГБОУ ВО
|Крупской
|108/1
|мк.Б
|Администрация Ж/д района
|Крупской
|95
|мк.Б
|Общежите № 1 АГМУ
|Крупской
|105
|мк.Б
|Лингвистический институт, АлтГПА
|Крупской
|108
|мк.Б
|УМВД России по г. Барнаулу, участковый пункт № 2
|Крупской
|99
|мк.Б
|ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ФГБОУ ВО
|Крупской
|108
|мк.Б
|Общежитие № 6, АлтГПА
|Крупской
|141
|мк.Б
|Управление социальной защиты населения по Ж/д району
|Крупской
|99а
|мк.Б
|Фонд соц. страхования
|Крупской
|97д
|Общежитие № 5, АлтГПА
|Крупской
|139
|мк.Б
|Пожарная часть № 6 Железнодорожного района
|Крупской
|169
|292
|Государственная инспекция АК
|Крупской
|101
|мк.Б
|УМВД России по г. Барнаулу, участковый пункт № 3 ОП № 4
|Кулагина
|25
|БАРНАУЛЬСКИЙ ПОЧТАМТ УФПС
|Кулагина
|25
|Училище № 3
|Кулагина
|9
|Городская больница № 5
|Кулагина
|10
|Аптека № 132 г. Барнаула МУП
|Ленина
|87
|388
|Алтайское краевое УФАС России
|Ленина
|81
|377
|Западно-Сибирское УГМС
|Ленина
|81
|377
|Барнаульская детская музыкальная школа № 2
|Ленина
|69
|374
|АлтГТУ, Алтайский государственный технический университ
|Ленина
|46
|236
|Алтайский государственный колледж
|Ленина
|89
|388
|Профессиональный лицей № 12
|Ленина
|89
|388
|УФСИН России по АК
|Ленина
|147б
|904
|АлтГТУ, бассейн
|Ленина
|46кЕ
|236
|АлтГТУ, Корпус Д
|Ленина
|46
|236
|БАРНАУЛЬСКИЙ ПОЧТАМТ УФПС
|Ленина
|69
|374
|Алтайский институт экономики, филиал Санкт-Петербургско
|Ленина
|106е
|894
|Алтайский государственный колледж
|Ленина
|145
|837
|Сибэнергомаш, дворец культуры и спорта
|Ленина
|147
|837
|Храм во имя преподобного Антония Киево-Печерского
|Ленина
|149а/2
|904
|БАРНАУЛЬСКИЙ ПОЧТАМТ УФПС
|Ленина
|112
|894
|Администрация Алтайского края
|Ленина
|59
|300
|УФК по АК, Прокуратура
|Ленина
|65
|360
|Комитет по соц. поддержке населения
|Ленина
|54
|285
|Детский сад № 95, Жаворонок
|Ленина
|37
|171
|Родильный дом № 2,г.Барнаул КГБУЗ, Консультация
|Ленина
|42
|216
|АлтГТУ, Алтайский государственный технический университ
|Ленина
|46
|236
|Управление делами Администрации АК
|Ленина
|44
|236
|АлтГТУ, Корпус В
|Ленина
|46
|236
|Стик МОУ ДОД ДЮСШ
|Ленина
|54
|285
|АГМУ, Алтайский государственный медицинский университет
|Ленина
|40
|216
|АГАКИ, Алтайская государственная академия культуры и ис
|Ленина
|66
|420
|Фонтан
|Ленина
|54
|285
|Барнаульский строительный колледж
|Ленина
|68
|420
|Детский сад № 48
|Ленина
|75
|377
|Детский сад № 92
|Ленина
|99
|388
|Благоустройство и озеленинение г. Барнаул МУП, фонтан
|Ленина
|90
|Детский сад № 55
|Ленина
|83
|377
|РПАМЮРФ, Российская правовая академия Министерства юсти
|Ленина
|81
|377
|УМВД России по г. Барнаулу, участковый пункт № 1
|Ленина
|97
|388
|Городская детская поликлиника № 6
|Ленина
|114
|АлтГТУ, Алтайский государственный технический университ
|Ленина
|46п
|236
|АлтГТУ, ЦТП
|Ленина
|46д
|236
|АлтГТУ, Алтайский государственный технический университ
|Ленина
|46
|236
|АГМУ, Алтайский государственный медицинский университет
|Ленина
|40
|216
|Территориальный орган Росздравнадзора по Алтайскому кра
|Ленина
|145
|837
|Как-Так?, музей занимательных наук
|Ленина
|147в
|ФБУ Алтайская ЛСЭ Минюста России
|Ленина
|125
|791
|УФСИН России по АК
|Ленина
|147б
|904
|АлтГТУ, Алтайский государственный технический университ
|Ленина
|46
|236
|АГТУ, АХЧ
|Ленина
|46
|236
|Алтайс краевой центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи КГБУ
|Ленина
|54а
|285
|ФГБОУ ВО Алтайский государственный университет, корпус
|Ленина
|61
|300
|Администрация Алтайского края
|Ленина
|59
|300
|Благоустройство и озеленение г. Барнаул МУП, фонтан
|Ленина
|54
|285
|ЦХиСО ГУ МВД России по АК
|Ленина
|74
|414
|ЦХиСО ГУ МВД России по АК
|Ленина
|74
|414
|ГУВД Алт. края
|Ленина
|74
|415
|Барнаульский городской детско-юношеский центр
|Ленина
|66
|420
|Общежитие, Барнаульский строительный колледж
|Ленина
|68а
|420
|ДОСААФ
|Литейная
|45
|886
|ААЭП, Алтайская академия экономики и права
|Матросова
|9
|791
|Дом аспиранта и студента, ААЭП
|Матросова
|7б
|791
|ЦВСНП при ГУВД по АК
|Матросова
|195а
|836
|Алтайский краевой онкологический диспансер
|Матросова
|115
|832
|Детская стоматологическая поликлиника № 1
|Матросова
|1
|791
|Приход соборной мечети г. Барнаула
|Матросова
|163
|834
|Школа № 56
|Маяковского
|25
|Часовня
|Маяковского
|3
|Городская детская поликлиника № 2
|Маяковского
|8
|Комплексный центр социального обслуживания населения г.
|Маяковского
|8
|Алт. краевой наркологический диспансер
|Маяковского
|8
|1056
|Библиотека № 17
|Маяковского
|8
|1056
|АГАУ, Алтайский государственный аграрный университет
|Мерзликина
|8
|315
|Комитет по образованию г. Барнаула, гараж
|Мерзликина
|7
|272
|БАРНАУЛЬСКИЙ ПОЧТАМТ УФПС
|Минская
|1
|760
|Библиотека № 1
|Молодежная
|68
|мк. А
|Благоустройство и озеленение г. Барнаул МУП, фонтан Рыба
|Молодежная
|29
|РЖД-Медицина ЧУЗ КБ г. Барнаул Отделение стоматологической ортопедии
|Молодежная
|20/5
|420
|Детский сад, Suzuki
|Молодежная
|18а
|420
|УМВД России по г. Барнаулу, участковый пункт № 1, ОП № 4
|Молодежная
|2
|422
|Детский сад № 193, Росинка
|Молодежная
|60а
|мк. А
|Детско-юношеский центр Ж/д района
|Молодежная
|51
|мк.Б
|АлтГПА, Алтайская государственная педагогическая академ
|Молодежная
|55
|мк.Б
|АГАУ, Алтайский государственный аграрный университет
|Молодежная
|49
|мк.Б
|РЖД-Медицина ЧУЗ КБ г. Барнаул Бухгалтерия
|Молодежная
|20/7
|420
|РЖД-Медицина ЧУЗ КБ г. Барнаул АХЧ
|Молодежная
|20/4
|420
|РЖД-Медицина ЧУЗ КБ г. Барнаул Бойлерная
|Молодежная
|20/6
|420
|РЖД-Медицина ЧУЗ КБ г. Барнаул Склад
|Молодежная
|20
|420
|РЖД-Медицина ЧУЗ КБ г. Барнаул Прачка
|Молодежная
|20/1
|420
|Общежите № 4 АГАУ
|Молодежная
|29а
|315
|Городсккая поликлиника № 3
|Молодежная
|35
|мк.Б
|Комитет солдатских матерей
|Молодежная
|62а
|мк. А
|Алтайский краевой колледж культуры КГБОУ СПО
|Молодежная
|58
|мк. А
|Управление АК по госрегулированию цен и тарифов
|Молодежная
|1
|298
|Алтайский отдел государственного контроля, надзора
|Молодежная
|2а
|422
|Аптека № 132 г. Барнаула МУП
|Молодежная
|2
|422
|Администрация Ж/д района
|Молодежная
|23
|315
|Библиотека им.В.Я.Шишкова КГБУ АКУНБ
|Молодежная
|5
|Фед.агент.по упр. госимуществом
|Молодежная
|3
|Институт водных и экологических проблем СО РАН
|Молодежная
|1
|298
|Гостиница Колос АКГУП
|Молодежная
|25
|315
|Общежитие № 3 АГАУ
|Молодежная
|29
|315
|Общежитие № 2, АГАУ
|Молодежная
|27
|315
|АГАУ, Алтайский государственный аграрный университет
|Молодежная
|45
|мк.Б
|Общежитие Алтайский краевой колледж культуры
|Молодежная
|58
|мк. А
|УФС РФ по контролю за оборотом наркотиков
|Молодежная
|3
|РЖД-Медицина ЧУЗ КБ г. Барнаул Терапевтическое отделение
|Молодежная
|20/2
|420
|БАРНАУЛЬСКИЙ ПОЧТАМТ УФПС
|Молодежная
|68
|мк. А
|Регистрационная служба по Алт.кр.
|Молодежная
|68а
|мк. А
|Алтайский краевой театр драмы им. Шукшина
|Молодежная
|15
|300
|ФГБОУ ВО Алтайский государственный университет, корпус
|Молодежная
|13
|300
|ГОУ ВПО АГМУ
|Молодежная
|7
|285
|Родильный дом КГБУЗ № 2
|Молодежная
|9
|285
|РЖД-Медицина ЧУЗ КБ г. Барнаул
|Молодежная
|20/3
|420
|РЖД-Медицина ЧУЗ КБ г. Барнаул Хирургическое отделение
|Молодежная
|20/1
|420
|Детский сад № 121, Искорка
|Молодежная
|18а
|420
|АГМУ, Алтайский государственный медицинский университет
|Некрасова
|65
|254
|АлтГТУ, ХТФ
|Некрасова
|64
|267
|ГОУ ВПО АГМУ
|Некрасова
|39
|254
|Общежитие № 4, АлтГТУ
|Некрасова
|41
|254
|Детский сад № 71
|Новороссийская
|19
|878
|БАРНАУЛЬСКИЙ ПОЧТАМТ УФПС
|Новороссийская
|9
|877
|Библиотека № 11
|Октябрят
|29
|480
|Школа № 70
|Октябрят
|29
|480
|Автодорстрой МБУ
|Павловский тракт
|83
|Энергетик г. Барнаула МУП
|Павловский тракт
|49/1
|880
|Барнаульская КЭЧ
|Папанинцев
|192
|276
|Алтайская краевая специальная библиотека для незрячих и слабовидящих
|Папанинцев
|205
|263
|АГМУ, Алтайский государственный медицинский университет
|Папанинцев
|126
|мк.Б
|Алтайский краевой педагогический лицей — интернат
|Папанинцев
|139
|220
|Краевой центр дистанционного образования детей-инвалидо
|Папанинцев
|139а
|220
|Центральный районный суд г. Барнаула
|Папанинцев
|130
|мк.Б
|Всероссийское общество слепых, Алтайская краевая органи
|Папанинцев
|116
|мк.Б
|Центр восстановительной медицины и реабилитации, АГМУ
|Папанинцев
|126
|мк.Б
|Станция скорой помощи
|Папанинцев
|106
|272
|Библиотека для незрячих
|Папанинцев
|205
|263
|Призывной пункт военного комиссариата Алтайского края
|Папанинцев
|192
|Стоматологическая поликлиника АГМУ
|Папанинцев
|132
|мк.Б
|Типография управления делами адм.Алт.кр
|Папанинцев
|106а
|272
|СДЮШОР по плаванию, ОБЬ
|Папанинцев
|96а
|271
|Администрация Центрального р-на
|Песчаная
|74
|15
|УМВД России по г. Барнаулу, участковый пункт № 1 ОП № 5
|Песчаная
|108
|272
|Алтайский государственный музыкальный колледж КГБПОУ
|Песчаная
|84
|272
|Дом культуры Всероссийского общества глухих
|Песчаная
|118
|220
|Детский сад № 116
|Песчаная
|74б
|15
|Детский сад № 116, Центр развития ребенка
|Песчаная
|74а
|15
|Детская музыкальная школа
|Песчаная
|84
|272
|Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи
|Пионеров
|2
|395
|АГТУ им И. И, Ползунова
|Пионеров
|7
|395
|Почта России БМСЦ ГЦМПП
|Победы площадь
|8а
|ФГБОУ ВПО АГУ, Общежитие № 1
|Полярная
|34/3
|904
|ФГБОУ ВПО АГУ, Общежитие № 1
|Полярная
|34/2
|904
|ФГБОУ ВПО АГУ, Общежитие № 1
|Полярная
|34/1
|904
|Обь Водомоторная станция
|Понтонный мост
|55а
|Центр государственной инспекции по маломерным судам МЧС
|Понтонный мост
|55а
|Хоз.корпус детсада
|Прачечная
|25
|Западно-Сибирский трерриториальный отдел управления Рос
|Привокзальная
|47/2
|МВД АЛУ на транспорте
|Привокзальная
|31
|Барнаульский отряд ВО филиала
|Привокзальная
|83
|МВД АЛУ на транспорте
|Привокзальная
|28
|Дорожник-1 МУП Ж/д района
|Привокзальная
|19
|ФБУЗ ЦГиЭ по ж/д транспорту
|Привокзальная
|47
|Детский сад № 57
|Промышленная
|71
|Детский сад № 57, прачечная
|Промышленная
|71
|Управление федеральной службы судебных приставов по АК
|Профинтерна
|50
|404
|Спортзал, Гимназия № 40
|Профинтерна
|53а
|Гимназия № 40
|Профинтерна
|53а
|406
|ИФНС, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой служб
|Профинтерна
|48а
|404
|Профессиональное училище № 2
|Профинтерна
|14к2
|388
|Лицей № 130
|Профинтерна
|32а
|395
|Центральная городская библиотека им. Н.М. Ядринцева
|Профинтерна
|35
|388
|Детский сад № 37
|Профинтерна
|37
|388
|Загс Железнодорожного района
|Профинтерна
|9
|384
|Городская детская поликлиника № 2
|Профинтерна
|31
|384
|Лицей № 130
|Профинтерна
|32а
|395
|УМВД России по г. Барнаулу
|Путиловская
|26
|426
|Алтайская Краевая общ.организац.охот.и рыбол
|Путиловская
|20
|Благоустройство и озеленение г. Барнаул МУП, фонтан
|Сахарова
|1
|300
|Детская городская клиническая больница № 7
|Северо-Западная
|230а
|1035
|Детская городская клиническая больница № 7
|Северо-Западная
|230а
|1035
|Всероссийское добровольное пожарное общество
|Северо-Западная
|35а
|Управление вневедомственной охраны ГУ МВД России по Алт
|Северо-Западная
|157а
|1028
|Школа № 110
|Северо-Западная
|37
|904
|Детский сад № 166, Родничок
|Северо-Западная
|52
|910
|Детский сад № 58
|Северо-Западная
|214а
|1037
|Детский сад № 258
|Северо-Западная
|173а
|1027
|БАРНАУЛЬСКИЙ ПОЧТАМТ УФПС
|Северо-Западная
|240
|1030
|СДЮШОР № 3
|Северо-Западная
|224
|1035
|Детский сад № 258
|Северо-Западная
|173а
|1027
|Детский сад № 128
|Северо-Западная
|169а
|1027
|Детский сад № 155
|Северо-Западная
|169б
|1027
|Детская городская клиническая больница № 7
|Северо-Западняа
|230а
|1035
|Детский сад № 164
|Сейфулинский
|37
|263
|КГКУ Алтайавтодор
|Сельскохозяйственная
|4
|990
|Планетарий
|Сибирский
|38
|УМВД России по г. Барнаулу
|Сибирский
|43
|426
|Алтайский краевой колледж культуры
|Сибирский
|44
|428
|Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ, ФГУП, филиал по А
|Сибирский
|43г
|Алтайский краевой колледж культуры и искусств
|Сибирский
|44
|428
|Отдел полиции № 4 УМВД России по г. Барнаулу,
|Сизова
|30
|404
|УФМС, Отдел Управления Федеральной миграционной службы
|Сизова
|30
|404
|Кожно-венерологический диспансер
|Сизова
|24а
|404
|КГУЗ Алт. краевое бюро судебно-медицинской экспертизы
|Сизова
|22а
|404
|Детская поликлиника, Алтайский противотуберкулезный дис
|Сизова
|35к2
|400
|Алтайская таможня
|Сизова
|47
|400
|Алтайская таможня
|Сизова
|47
|400
|Алтайский противотуберкулезный диспансер
|Сизова
|35к1
|400
|Компл. центр соц.обсл. населения
|Сизова
|26
|404
|Академия труда и социальных отношений
|Сизова
|28а
|404
|Управление АК по обеспечению деятельности мировых судей
|Силикатная
|5
|134
|Школа № 70
|Смольная
|46
|480
|БАРНАУЛЬСКИЙ ПОЧТАМТ УФПС
|Смольная
|44
|480
|Государственный художественный музей АК
|Советская
|28
|406
|Детский сад № 22
|Советская
|18
|406
|Регистрационная служба по Алт.кр.
|Советская
|16
|406
|Краевая офтальмологическая больница
|Советская
|8
|406
|Детский сад № 109, Аленушка
|Советская
|6/3
|406
|Женская консультация № 7
|Советской Армии
|60а
|761
|Аптека № 132 г. Барнаула МУП
|Советской Армии
|50
|761
|СибНИИС ФГБНУ
|Советской Армии
|66
|869А
|ДЮСШ № 6
|Советской Армии
|73
|Городская поликлиника № 7
|Советской Армии
|58а
|761
|Городская поликлиника № 7
|Советской Армии
|60а
|761
|Детский сад № 162
|Советской Армии
|48а
|761
|Школа № 60
|Советской Армии
|54а
|761
|Детский сад № 119, Радуга
|Социалистический
|128б
|380
|Общежитие Педагогический лицей
|Социалистический
|126а
|380
|Общежитие № 4, АлтГПА
|Социалистический
|126б
|379
|Научно-методический центр развития профессионального об
|Социалистический
|60
|171
|АКИПКРО, Алтайский краевой институт повышения квалифика
|Социалистический
|60
|171
|Краевой центр дистанционного образования детей-инвалидо
|Социалистический
|126а
|380
|ФГБОУ ВО Алтайский государственный университет
|Социалистический
|68
|АГУ
|Социалистический
|76
|15
|АлтГПА, Алтайская государственная педагогическая академ
|Социалистический
|126
|380
|Детский сад № 23, Василек
|Социалистический
|124a
|380
|Детский сад № 183, Здоровичек
|Социалистический
|113
|389
|Детский сад № 50
|Социалистический
|111
|389
|Общежитие № 3, АлтГПА
|Социалистический
|126а
|380
|Детский сад № 107
|Социалистический
|128а
|380
|ФГБОУ ВО Алтайский государственный университет
|Социалистический
|68
|15
|Профессиональный лицей № 19
|Союза Республик
|8
|423
|Комитет по образованию г. Барнаула
|Союза Республик
|36а
|414
|Международный колледж сыроделия
|Союза Республик
|8
|423
|Общежитие, профессиональное училище № 19
|Союза Республик
|10
|423
|Комитет по образованию г. Барнаула
|Союза Республик
|44
|374
|МБОУДОД «Память»
|Союза Республик
|44
|374
|Гимназия № 45
|Союза Республик
|36
|414
|КГБОУ СПО БСК
|Союза Республик
|27
|420
|Музей истории развития образования г. Барнаула
|Союза Республик
|44
|374
|Детский сад № 133, Радуга
|Союза Республик
|32
|414
|SUZUKI, лицей
|Союза Республик
|19
|420
|Арбитражный суд Алтайского края
|Строителей
|34а
|Алтайская краевая детская библиотека им. Н.К. Крупской
|Строителей
|21
|380
|Архитектура г. Барнаула МУП
|Строителей
|8
|384
|Комитет по строительству, архитектуре и развитию г. Бар
|Строителей
|10
|384
|УМВД России по г. Барнаулу
|Строителей
|4б
|388
|Городская детская поликлиника № 2 КГБУЗ, гор. больница № 1
|Строителей
|23а
|380
|Архитектура г. Барнаула МКУ
|Строителей
|8
|384
|Управление АК по труду и занятости населения
|Строителей
|29а
|мк. А
|Поликлиника № 1, Железнодорожная больница ст. Барнаул
|Строителей
|14
|384
|Детский сад № 53, Фея
|Строителей
|23
|380
|Отдел полиции № 1 Управления МВД России по г. Барнаулу,
|Строителей
|46
|Военный комиссариат Железнодорожного р-на
|Строителей
|54
|Центр занятости населения г. Барнаула
|Строителей
|41а
|мк. А
|Барнаульская КЭЧ
|Строителей
|54
|ОВО при ОВД ж/д р-на
|Строителей
|46а
|Военный комиссариат Октябрьского р-на
|Строителей
|54
|Военный комиссариат Центрального р-на
|Строителей
|54
|Аптека № 132 г. Барнаула МУП
|Строителей
|25
|380
|Детская стоматологическая поликлиника № 1
|Строителей
|4
|388
|Комитет по строительству, архитектуре и развитию г. Бар
|Строителей
|8
|384
|Женская консультация № 10
|Телефонная
|28а
|877
|Управление по делам ГО и ЧС г. Барнаула
|Телефонная
|48а
|1027
|Детский сад № 134
|Телефонная
|50б
|1027
|Центр соц. помоши семье и детям ж/д р-на
|Телефонная
|50а
|1027
|Детский сад № 263
|Трудовой
|34
|252
|Барнаульское ДСУ № 4
|Фурманова
|12
|Школа стр.
|Фурманова
|22
|Школа № 10
|Фурманова
|14
|Городская поликлиника № 2
|Фурманова
|12
|Детский сад № 184, ОАО РЖД
|Футбольный
|11а
|772
|Детский сад № 213
|Цаплина
|127
|469
|Призывной пункт военного комиссариата Желез.Октябр. Це
|Цеховая
|25
|400
|Следственное управление Следственного комитета РФ по АК
|Цеховая
|29
|400
|АГТУ Институт текстильной и легкой промышленности
|Цеховая
|17
|400
|Детский сад № 140, Золотая рыбка
|Цеховая
|31
|400
|Барнаульский городской детско-юношеский центр
|Червонная
|8г
|837
|Детский сад № 261, Истоки
|Червонная
|8
|837
|Столовая
|Червонная
|8
|837
|Общежитие АГУ
|Червонная
|5
|СДЮШОР № 3
|Червонная
|9
|837
|Каникулы МАО ЦОО
|Червонная
|10
|837
|Лицей Грани
|Червонная
|8г
|837
|Лицей № 3
|Червонная
|9
|837
|Центральная универсальная молодежная библиотека г. Барн
|Чернышевского
|55
|171
|Общежитие № 2 АГМУ
|Чкалова
|36
|254
|Управление делами Администрации АК
|Чкалова
|64
|15
|Школа № 55
|Чкалова
|68
|15
|Главное Управление имущественных отношений Алтайского к
|Чкалова
|64
|15
|Барнаульский кооперативный техникум экономики и права
|Чкалова
|53
|170
|Энергетик г. Барнаула МУП
|Чкалова
|1б
|Краевая ветеринарная лаборатория, КГБУ
|Шевченко
|160
|321
|Городское зеленое хоз. г. Барнаула
|Шевченко
|52а
|285
|Управление ветеринарии по г. Барнаулу КГБУ
|Шевченко
|158
|Управление ветеринарии по г. Барнаулу КГБУ
|Шевченко
|158
|ВНИИПО Россельхозакадемии
|Шевченко
|160
|321
|СДЮШ Лабиринт
|Юрина
|197
|Алтайский транспортный техникум КГБОУ, цех кузовного ремонта
|Юрина
|166
|1038
|Алтайский транспортный техникум КГБОУ
|Юрина
|166
|1038
|Алтайская академия гостеприимства
|Юрина
|170
|1038
|Алтайский транспортный техникум КГБОУ, столовая
|Юрина
|166
|1038
|АлтГПА, Алтайская государственная педагогическая академ
|Ядринцева
|136
|мк.Б