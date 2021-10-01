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Водоканал сообщает о переносе сроков отключения водоснабжения. Список объектов

Барнаульский водоканал извещает о переносе работ по замене двух задвижек диаметром 500 и 800 мм на сетях водоснабжения в районе пересечения Павловского тракта и улицы Новороссийской. Мероприятия с отключением воды будут проводиться с 8 часов 3 октября до 8 часов 4 октября.

Схема отключения.
Схема отключения.
Барнаульский водоканал.

«График работ и перенос даты отключения водоснабжения на выходной день были скорректированы в целях обеспечения деятельности школ, детских садов и поликлиник. В воскресение они закрыты и временное отключение не повлияет на их рабочий режим», — рассказал директор по производству водоканала Дмитрий Власов.

Напомним, замена запорной арматуры позволит в будущем при проведении работ на сетях или устранении повреждений существенно минимизировать зоны отключений.

На время производства работ подача воды будет приостановлена потребителям, проживающим в границах следующих улиц: Павловский тракт (от ул. Бабуркина до пр. Строителей), ул. Фурманова, ул. Власихинская (от ул. Фурманова до ул. Приветной), ул. Челюскинцев (от пр. Строителей до пр. Магистральный), пр. Строителей (от ул. Павловский тракт до пр. Ленина), пер. Революционный, Песчаная (от пр. Сейфуллинский до пр. Социалистического), ул. Ядринцева (от ул. Песчаной до пр. Строителей), пр. Красноармейский (от пр. Строителей до ул. Песчаной), пр. Социалистический (пр. Строителей до ул. Чкалова), пр. Ленина (от пр. Строителей до ул. Чкалова), ул. Молодежная (вся), ул. Димитрова (вся), Чкалова (от пр. Ленина до ул. Промышленной), ВРЗ, пос. Восточный, пр. Калинина (от пр. Строителей до ул. Северо-Западной), ул. Северо-Западная (от пр. Калинина до Транзитной), ул. Гущина (от Северо-Западной до Бульвара Медиков), 2-ая Северо-Западная (от Гущина до ул. Транзитной).

«Росводоканал Барнаул» приносит извинения за вынужденные неудобства и просит жителей отключаемых домов заблаговременно сделать запас воды. Специалисты предприятия приложат максимум усилий к скорейшему завершению работ и возобновлению водоснабжения. Телефон компании для справок: 500−101.

Список учреждений и жилых домов, которые будут без воды на период проведения работ:

Жилая зона
Название Улица Номер дома Квартал Категория потребителя
1 Мая 6 406 МКЖД-4
1 Мая 8 406 МКЖД-4
Бойлерная № 432 1 Мая 10 406 МКЖД-4
Стр. 1905 года 25 406 МКЖД-12−24
1-я Речная 11 МКЖД-2
1-я Степная 4 МКЖД-4
1-я Степная 4 МКЖД-4
2-я Северо-Западная 61 1035 МКЖД-5
2-я Северо-Западная 57 1037 МКЖД-5
2-я Северо-Западная 55 1037 МКЖД-5
Аварийное жилье 2-я Строительная 46 МКЖД-2
2-я Строительная 42 731 МКЖД-2
2-я Строительная 40 731 МКЖД-2
2-я Строительная 38 731 МКЖД-2
2-я Строительная 36 731 МКЖД-2
2-я Строительная 34 731 МКЖД-2
Аварийное жилье 2-я Строительная 30 734 МКЖД-2
2-я Строительная 54 МКЖД-4
2-я Строительная 56 МКЖД-4
Аварийное жилье 3-й Промышленный 3 251 МКЖД-2
4-я Западная 29а МКЖД-4
ТСЖ «Надежда-94» 80-й Гвардейской Дивизии 904 МКЖД-5
80-й Гвардейской Дивизии 14 904 МКЖД-5
80-й Гвардейской Дивизии 14а 904 МКЖД-5
80-й Гвардейской Дивизии 6 904 МКЖД-5
80-й Гвардейской Дивизии 10а МКЖД-5
80-й Гвардейской Дивизии 904 МКЖД-5
80-й Гвардейской Дивизии 12 904 МКЖД-5
ТСЖ «Гранит» 80-й Гвардейской Дивизии 4 904 МКЖД-5
80-й Гвардейской Дивизии 8 904 МКЖД-5
80-й Гвардейской Дивизии 10 904 МКЖД-5
80-й Гвардейской Дивизии 20а 910 МКЖД-5
80-й Гвардейской Дивизии 20 910 МКЖД-5
80-й Гвардейской Дивизии 18 910 МКЖД-9
80-й Гвардейской Дивизии 29/2 911 МКЖД-9
80-й Гвардейской Дивизии 904 МКЖД-9
80-й Гвардейской Дивизии 29/1 911 МКЖД-9
9 Мая 404 МКЖД-2
9 Мая 5 404 МКЖД-4
Бойлерная № 490 9 Мая 6 404 МКЖД-4
Бойлерная № 4038 9 Мая 404 МКЖД-4
9 Января 94 480 МКЖД-2
9 Января 102 470 МКЖД-2
9 Января 92 480 МКЖД-3
9 Января 90 480 МКЖД-3
9 Января 104 470 МКЖД-3
Стр. 9 Января 3 МКЖД-3
9 Января 88 480 МКЖД-4
Аварийное жилье А.Петрова 105 869А МКЖД-2
А.Петрова 107 869А МКЖД-2
А.Петрова 69б 761 МКЖД-5
А.Петрова 128а 1035 МКЖД-5
А.Петрова 67 761 МКЖД-5
А.Петрова 120 1035 МКЖД-5
А.Петрова 69 761 МКЖД-5
А.Петрова 63 МКЖД-5
А.Петрова 108а 1027 МКЖД-5
А.Петрова 106а 1027 МКЖД-5
А.Петрова 106 1027 МКЖД-5
А.Петрова 146 1035 МКЖД-5
А.Петрова 144 1035 МКЖД-5
Бойлерная № 318 А.Петрова 65 761 МКЖД-5
А.Петрова 114 1027 МКЖД-5
А.Петрова 116 1027 МКЖД-5
Бойлерная № 320 А.Петрова 118 1027 МКЖД-5
А.Петрова 110а 1027 МКЖД-5
А.Петрова 124 1035 МКЖД-5
А.Петрова 108 1027 МКЖД-5
А.Петрова 110 1027 МКЖД-5
А.Петрова 126 1035 МКЖД-5
А.Петрова 128 1035 МКЖД-5
А.Петрова 142 1035 МКЖД-5
А.Петрова 136 1035 МКЖД-5
А.Петрова 134 1035 МКЖД-5
А.Петрова 132 1035 МКЖД-5
А.Петрова 140 1035 МКЖД-5
А.Петрова 138 1035 МКЖД-5
А.Петрова 142а 1035 МКЖД-9
А.Петрова 130а 1035 МКЖД-9
Бойлерная № 321 А.Петрова 138а 1035 МКЖД-9
Бабуркина 11 996 МКЖД-9
Аварийное жилье Бехтерева 1 МКЖД-2
Бехтерева 49 838 МКЖД-3
Бехтерева 43 838 МКЖД-3
Бехтерева 10 837 МКЖД-5
Бехтерева 5 795 МКЖД-5
Бехтерева 8 837 МКЖД-9
Брестская 30 378 МКЖД-3
Бойлерная № 440 Брестская 5 414 МКЖД-4
Брестская 3 414 МКЖД-4
Бойлерная № 439 Брестская 4 МКЖД-5
Брестская 10 415 МКЖД-5
Брестская 12 415 МКЖД-5
Бойлерная № 486 Брестская 14 416 МКЖД-5
Бойлерная № 441 Брестская 6 415 МКЖД-5
Бойлерная № 496 Брестская 8 415 МКЖД-5
Брестская 20 377 МКЖД-5
Брестская 11 374 МКЖД-5
Брестская 13 374 МКЖД-5
Брестская 414 МКЖД-7−9
Бурлинский 2 420 МКЖД-2
Аварийное жилье Витебская 3 МКЖД-2
ТСЖ «Таун-хаус» Витебская 2 МКЖД-2
Аварийное жилье Витебская 16 768 МКЖД-2
Витебская 10 768 МКЖД-2
Витебская 20 768 МКЖД-5
Водопроводная 109 444 МКЖД-2
Водопроводная 101 444 МКЖД-2
Водопроводная 117 444 МКЖД-2
Аварийное жилье Водопроводная 115 444 МКЖД-2
Водопроводная 134 МКЖД-2
Водопроводная 130 МКЖД-2
Аварийное жилье Водопроводная 74 МКЖД-3
Водопроводная 132 МКЖД-3
Водопроводная 99а МКЖД-4
Водопроводная 109а 444 МКЖД-4
Водопроводная 103 444 МКЖД-5
Водопроводная 105 444 МКЖД-5
Водопроводная 121 444 МКЖД-5/7/9
Водопроводная 115а МКЖД-6
Воровского 125 480 МКЖД-2
Воровского 108а 470 МКЖД-3
Воровского 138 400 МКЖД-3
Бойлерная № 497 Воровского 140 400 МКЖД-3
Воровского 144 МКЖД-4/6
Воровского 111 496 МКЖД-5
Воровского 115а 480 МКЖД-5
Воровского 115 480 МКЖД-5
Воровского 113 496 МКЖД-5
Воровского 106а 470 МКЖД-5
Воровского 165 431 МКЖД-6
Воровского 161 431 МКЖД-11
Бойлерная_ТП Воронежская 6 872 МКЖД-5
Восточная 104 878 МКЖД-2
Аварийное жилье Восточная 106 878 МКЖД-2
Восточная 129а 1028 МКЖД-2
Восточная 102 878 МКЖД-2
Восточная 100б 878 МКЖД-2
Восточная 102а 878 МКЖД-2
Восточная 102б 878 МКЖД-2
Аварийное жилье Восточная 100 878 МКЖД-2
Восточная 100а 878 МКЖД-2
Восточная 102б/2 878 МКЖД-2
Восточная 98а 878 МКЖД-2
Восточная 127 1019 МКЖД-3
Восточная 125 1019 МКЖД-3
Восточная 117 1019 МКЖД-5
Восточная 115 1019 МКЖД-5
Восточная 119 1019 МКЖД-5
Восточная 131 1028 МКЖД-5
Г.Исакова 116 1019 МКЖД-4
Г.Исакова 118 1028 МКЖД-5
Г.Исакова 120 1028 МКЖД-5
Г.Исакова 143 1035 МКЖД-5
Г.Исакова 137 1035 МКЖД-5
Г.Исакова 141 1035 МКЖД-5
Г.Исакова 150 1037 МКЖД-5
Г.Исакова 144 1037 МКЖД-5
Г.Исакова 148 1037 МКЖД-5
Г.Исакова 146 1037 МКЖД-5
Г.Исакова 142 1037 МКЖД-5
Г.Исакова 146а 1037 МКЖД-5
Г.Исакова 116а 1019 МКЖД-5
Г.Исакова 107 1027 МКЖД-5
Г.Исакова 147 1035 МКЖД-5
Г.Исакова 133а 1035 МКЖД-5
Г.Исакова 135 1035 МКЖД-5
Г.Исакова 131а 1035 МКЖД-5
Г.Исакова 115 1027 МКЖД-5
Г.Исакова 115а 1027 МКЖД-5
Г.Исакова 129 1035 МКЖД-5
Г.Исакова 127 1035 МКЖД-5
Г.Исакова 123 1027 МКЖД-5
Г.Исакова 121 1027 МКЖД-5
Г.Исакова 119 1027 МКЖД-5
Г.Исакова 117 1027 МКЖД-5
Бойлерная № 315 Г.Исакова 129а 1035 МКЖД-5
Г.Исакова 122 1028 МКЖД-5
Г.Исакова 130 1037 МКЖД-5
Г.Исакова 132 1037 МКЖД-5
Г.Исакова 134 1037 МКЖД-5
Бойлерная № 314 Г.Исакова 128 1028 МКЖД-5
Г.Исакова 124 1028 МКЖД-5
Г.Исакова 126 1028 МКЖД-5
Г.Исакова 103 1027 МКЖД-5
Г.Исакова 105 1027 МКЖД-5
Г.Исакова 111 1027 МКЖД-5
Г.Исакова 109 1027 МКЖД-5
Г.Исакова 113 1027 МКЖД-5
Г.Исакова 136 1037 МКЖД-5
Г.Исакова 145 1035 МКЖД-5
Г.Исакова 131 1035 МКЖД-5
Г.Исакова 139 1035 МКЖД-5
Г.Исакова 140а 1037 МКЖД-9
Г.Исакова 112а 1019 МКЖД-9
Г.Исакова 142а 1037 МКЖД-9
Г.Исакова 146б 1037 МКЖД-9
Геблера 27а 272 МКЖД-2
Геблера 29а 272 МКЖД-2
Геблера 28 МКЖД-5
Геблера 30 МКЖД-5
Аварийное жилье Главная 2 МКЖД-2
Аварийное жилье Главная 6 МКЖД-2
Главная 3 795 МКЖД-5
Главная 3 795 МКЖД-5
Горно-Алтайская 15 910 МКЖД-9
Горно-Алтайская 19 МКЖД-9
Горно-Алтайская 21 МКЖД-9
Горно-Алтайская 21 МКЖД-9
Горно-Алтайская 21 МКЖД-9
Горно-Алтайская 21 МКЖД-9
Горького 62а 216 МКЖД-2
Горького 64а МКЖД-2
Бойлерная № 205 Горького 62 216 МКЖД-2
Горького 61 216 МКЖД-2
Горького 64 216 МКЖД-2
Горького 65 216 МКЖД-2
Горького 66 216 МКЖД-2
Бойлерная № 206 Горького 67 216 МКЖД-3
Бойлерная № 204 Горького 68 216 МКЖД-3
Гужтранспортный 8 МКЖД-4
Гулькина 33 400 МКЖД-2
Гулькина 35 400 МКЖД-2
Гулькина 34 400 МКЖД-2
Гулькина 36 400 МКЖД-2
Гулькина 38 400 МКЖД-2
Гулькина 32 400 МКЖД-2
Гулькина 40 400 МКЖД-2
Гулькина 26 400 МКЖД-2
Гулькина 31 400 МКЖД-3
Бойлерная № 4028 Гулькина 37а 400 МКЖД-3
Гулькина 37 400 МКЖД-3
Гулькина 30 400 МКЖД-3
Гулькина 39 400 МКЖД-5
Гулькина 41 МКЖД-9
Гущина 75а 877 МКЖД-5
Гущина 75 877 МКЖД-5
Гущина 73 877 МКЖД-5
Гущина 79 877 МКЖД-5
Гущина 77 877 МКЖД-9
Аварийное жилье Декабристов 6 МКЖД-2
Аварийное жилье Декабристов 8 МКЖД-2
Декабристов МКЖД-9
Бойлерная № 331 Деповская 10 374 МКЖД-4
Бойлерная_ТП Деповская 18 377 МКЖД-4
Деповская 26 388 МКЖД-4
Деповская 27 384 МКЖД-5
Деповская 4 360 МКЖД-5
Бойлерная № 329 Деповская 3 380 МКЖД-5
Деповская 36 388 МКЖД-5
Деповская 34 388 МКЖД-5
Деповская 31 384 МКЖД-5
Бойлерная № 345 Деповская 29 384 МКЖД-5
Бойлерная № 334 Деповская 28 388 МКЖД-5
Деповская 15 363 МКЖД-5
Бойлерная № 372 Деповская 9 380 МКЖД-5
Бойлерная № 330 Деповская 11 380 МКЖД-5
Деповская 13 380 МКЖД-5
Бойлерная № 347 Деповская 12 374 МКЖД-5
Деповская 25 384 МКЖД-5
Деповская 20 377 МКЖД-5
Деповская 15/2 380 МКЖД-9
Димитрова 48а 282 МКЖД-3
Димитрова 83 15 МКЖД-4
Димитрова 85а 15 МКЖД-4
Димитрова 38 МКЖД-4
Димитрова 50 283 МКЖД-5
Бойлерная № 220 Димитрова 79 15 МКЖД-5
Димитрова 67 254 МКЖД-10
Димитрова 41 267 МКЖД-12
Димитрова 67а 254 МКЖД-12
Димитрова 126 мк.Б МКЖД-16
Димитрова 130 мк.Б МКЖД-17
Заринская 18 МКЖД-3
К.Маркса 120 487 МКЖД-2
К.Маркса 118 487 МКЖД-2
К.Маркса 66а 482 МКЖД-3
Калинина 41 902 МКЖД-2
Аварийное жилье Калинина 49 902 МКЖД-2
Калинина 18а 400 МКЖД-2
Калинина 4 406 МКЖД-4
Бойлерная № 493 Калинина 6 406 МКЖД-4
Калинина 8 406 МКЖД-4
Бойлерная № 4029 Калинина 5 395 МКЖД-4
Калинина 7 395 МКЖД-4
Бойлерная № 480 Калинина 18 400 МКЖД-4
Калинина 12 404 МКЖД-4
Калинина 14 404 МКЖД-4
Калинина 5 395 МКЖД-4
Бойлерная № 4031 Калинина 10 404 МКЖД-4
Калинина 22 МКЖД-4
Калинина 395 МКЖД-5
Бойлерная № 499 Калинина 406 МКЖД-5
Карагандинская 9 902 МКЖД-2
Карагандинская 5 902 МКЖД-2
Аварийное жилье Карагандинская 11 902 МКЖД-2
Ким 33 469 МКЖД-4
Кирова 43а 215 МКЖД-2
Кирова 45а 215 МКЖД-2
Кирова 45 215 МКЖД-2
Кирова 43 254 МКЖД-2
Аварийное жилье Кирова МКЖД-2
Кирова 15 МКЖД-2
Кирова 28а 234 МКЖД-2
Кирова 15/2 МКЖД-2
Кирова 49 216 МКЖД-3
Кирова 75 15 МКЖД-5
Кирова 49а 216 МКЖД-5
Бойлерная № 238 Кирова 38а 254 МКЖД-5
Колесная 12 795 МКЖД-10
Коммунаров 126а МКЖД-2
Коммунаров 127а 741 МКЖД-2
Коммунаров 57а 751 МКЖД-2
Коммунаров 125а 741 МКЖД-2
Коммунаров 124а МКЖД-2
Коммунаров 120д МКЖД-3
Бойлерная № 357 Коммунаров 120в МКЖД-5
Коммунаров 122а МКЖД-5
Коммунаров 122б МКЖД-5
Коммунаров 120а МКЖД-6
Комсомольский 124 МКЖД-3
Комсомольский 63 216 МКЖД-3
Комсомольский 119 400 МКЖД-3
Бойлерная № 4026 Комсомольский 126 426 МКЖД-3
Комсомольский 101 404 МКЖД-4
Бойлерная № 4034 Комсомольский 113 404 МКЖД-4
Комсомольский 111 404 МКЖД-4
Бойлерная № 275 Комсомольский 86 215 МКЖД-4
Бойлерная № 491 Комсомольский 112 422 МКЖД-4
Комсомольский 114 422 МКЖД-4
ФГБОУ ВО Алтайский государственный университет Комсомольский 100 254 МКЖД-4
Комсомольский 97 406 МКЖД-4
Бойлерная № 4024 Комсомольский 83 414 МКЖД-4
Комсомольский 132 431 МКЖД-4
Комсомольский 82 193 МКЖД-5
Комсомольский 79 420 МКЖД-5
Комсомольский 77 420 МКЖД-5
Бойлерная № 451 Комсомольский 75 285 МКЖД-5
Комсомольский 120 426 МКЖД-5
Комсомольский 109 404 МКЖД-5
Комсомольский 103 404 МКЖД-5
Бойлерная № 4025 Комсомольский 107 404 МКЖД-5
Комсомольский 91 406 МКЖД-5
Комсомольский 93 406 МКЖД-5
Общежитие, Барнаульский кооперативный техникум Комсомольский 104 254 МКЖД-5
Комсомольский 136 431 МКЖД-5
Комсомольский 81 414 МКЖД-5
Комсомольский 84 215 МКЖД-5
Бойлерная № 223 Комсомольский 61 216 МКЖД-5
Комсомольский 90 254 МКЖД-5
Комсомольский 85 414 МКЖД-5
Комсомольский 88 254 МКЖД-5
Бойлерная № 428 Комсомольский 134 431 МКЖД-5
Бойлерная № 452 Комсомольский 87 415 МКЖД-5
Комсомольский 99а 404 МКЖД-6
Комсомольский 102 254 МКЖД-9
Комсомольский 102а 254 МКЖД-9
Комсомольский 104а 254 МКЖД-9
Комсомольский 122в/3 МКЖД-16
Комсомольский 122в/1 МКЖД-16
Эпоха УК ООО Комсомольский 122г МКЖД-16
Комсомольский 122в/4 МКЖД-23
Бойлерная_ТП Красноармейский 96а 315 МКЖД-3
Красноармейский 76 272 МКЖД-4
Красноармейский 104 389 МКЖД-5
Красноармейский 106 389 МКЖД-5
Красноармейский 112 389 МКЖД-5
Бойлерная № 388 Красноармейский 80 272 МКЖД-5
Красноармейский 82 272 МКЖД-5
Красноармейский 78 272 МКЖД-5
Красноармейский 105 мк.Б МКЖД-5
Красноармейский 131 мк. А МКЖД-5
Бойлерная № 390 Красноармейский 116 389 МКЖД-5
Бойлерная № 389 Красноармейский 114 389 МКЖД-5
Красноармейский 111 мк.Б МКЖД-10
Красноармейский 103 мк.Б МКЖД-11
Красноармейский 103 мк.Б МКЖД-11
Красноармейский 81 мк.Б МКЖД-14
Красноармейский 79 мк.Б МКЖД-14
Красносельская 96 495 МКЖД-5
Красносельская 94 495 МКЖД-5
Красносельская 92 495 МКЖД-5
Красный Текстильщик 6 795 МКЖД-10
Крупской 95 мк.Б МКЖД-3
Крупской 78 мк.Б МКЖД-4
Крупской 80 мк.Б МКЖД-5
Крупской 76 мк.Б МКЖД-9
Крупской 93 мк.Б МКЖД-9
Крупской 101 мк.Б МКЖД-9
ФГБОУ ВО Алтайский государственный университет, Общежит Крупской 103 мк.Б МКЖД-9
Крупской 99 мк.Б МКЖД-9
Крупской 124 МКЖД-10
Крупской 143 МКЖД-10
Крупской 145а МКЖД-10
Крупской 118 306 МКЖД-10
Крупской 86 мк.Б МКЖД-10
Крупской 145 МКЖД-11
ПЖЭТ-2 Октябрьского района МУП Кулагина 14 МКЖД-2
Кулагина 23 МКЖД-2
Аварийное жилье Кулагина 66 МКЖД-2
Аварийное жилье Кулагина 36 МКЖД-2
Аварийное жилье Кулагина 15 МКЖД-2
Аварийное жилье Кулагина 13 МКЖД-2
Смарт МУП УК Бойлерная № 4037 Кулагина 26 МКЖД-3
Кулагина 4 МКЖД-4
Кулагина 25 МКЖД-5
Кулагина 46 МКЖД-5
Кулагина 17 МКЖД-9
Ленина 129/1 791 МКЖД-2
Аварийное жилье Ленина 129/2 791 МКЖД-2
Аварийное жилье Ленина 129/3 791 МКЖД-2
Ленина 91 388 МКЖД-2
Аварийное жилье Ленина 127 791 МКЖД-2
УК Лига ООО Ленина 145б 837 МКЖД-2
Ленина 133 791 МКЖД-2
Ленина 135 791 МКЖД-2
Ленина 131 791 МКЖД-3
Ленина 64 420 МКЖД-3
Ленина 43 15 МКЖД-3
Ленина 85 377 МКЖД-¾
Ленина 93 388 МКЖД-4
Бойлерная № 307 Ленина 139 837 МКЖД-4
Бойлерная № 303 Ленина 128 902 МКЖД-4
Аварийное жилье Ленина 92 395 МКЖД-4
Интер УК ООО Ленина 63 МКЖД-4
Ленина 83 377 МКЖД-4
Ленина 82 416 МКЖД-4
Бойлерная № 4023 Ленина 70 414 МКЖД-4
Ленина 65 360 МКЖД-4
Ленина 67 360 МКЖД-4
Ленина 72 414 МКЖД-4
Ленина 109 394 МКЖД-4
Бойлерная № 485 Ленина 80 416 МКЖД-4
Ленина 157 904 МКЖД-4
Бойлерная_ТП Ленина 147а МКЖД-4
Бойлерная № 265 Ленина 42 216 МКЖД-4
Ленина 54 285 МКЖД-4/5/6/7
Ленина 56 285 МКЖД-4/7
Ленина 43а 15 МКЖД-5
Ленина 45а 15 МКЖД-5
Ленина 47а 15 МКЖД-5
Ленина 45 15 МКЖД-5
Ленина 47 15 МКЖД-5
Ленина 49 15 МКЖД-5
Ленина 51 15 МКЖД-5
Ленина 51а 15 МКЖД-5
Бойлерная № 325 Ленина 111 394 МКЖД-5
Ленина 126 902 МКЖД-5
Бойлерная № 302 Ленина 120 902 МКЖД-5
Ленина 73 374 МКЖД-5
Бойлерная № 301 Ленина 110 894 МКЖД-5
Ленина 96а 395 МКЖД-5
Ленина 118 894 МКЖД-5
Ленина 116 894 МКЖД-5
Ленина 112 894 МКЖД-5
Ленина 45б 15 МКЖД-5
Ленина 101 388 МКЖД-5
Ленина 108 894 МКЖД-5
Ленина 52 285 МКЖД-5
Ленина 63а 360 МКЖД-5
Ленина 37 171 МКЖД-5
Бойлерная № 202 Ленина 35 171 МКЖД-5
Центральня УК МУП Ленина 53 15 МКЖД-5
Бойлерная № 426 Ленина 58 285 МКЖД-5
Ленина 78 416 МКЖД-5
Бойлерная_ТП Ленина 69 374 МКЖД-5
Ленина 95 388 МКЖД-5
Ленина 103 388 МКЖД-5
Ленина 97 388 МКЖД-5
Ленина 99 388 МКЖД-5
Ленина 87 388 МКЖД-5
Бойлерная № 304 Ленина 132 902 МКЖД-5
Ленина 130 902 МКЖД-5
Ленина 113 394 МКЖД-5
Ленина 75 377 МКЖД-5
Ленина 81 377 МКЖД-5
Ленина 127а 791 МКЖД-6
Ленина 127а 791 МКЖД-6
Ленина 100 395 МКЖД-9
Бойлерная № 427 Ленина 98 395 МКЖД-9
Ленина 102 395 МКЖД-9
Стр.жилой дом ООО СЗ Авангард Ленина 123 МКЖД-10
Ленина 147в МКЖД-10
Ленина 155 904 МКЖД-12
Ленина 153 МКЖД-12
ТСН Ленина 119 Ленина 119 МКЖД-13
Строительная перспектива ПСК ООО Ленина 151в 904 МКЖД-14
Ленина 151б 904 МКЖД-16
Ленская МКЖД-6/7
Лесокирзаводская 1 2005 МКЖД-2
Матросова 197 761 МКЖД-2
Матросова 3 791 МКЖД-2
Матросова 1 791 МКЖД-3
Бойлерная № 397 Матросова 5 791 МКЖД-3
Матросова 13 791 МКЖД-3
Матросова 11 791 МКЖД-3
Матросова 193 836 МКЖД-3
Матросова 195 836 МКЖД-3
Матросова 15 791 МКЖД-4
Матросова 9 791 МКЖД-5
Матросова 791 МКЖД-5
Бойлерная_ТП Матросова 7 791 МКЖД-5
Матросова 12 837 МКЖД-9
Матросова 791 МКЖД-9
Матросова 12 837 МКЖД-9
Матросова 10 837 МКЖД-9
Аварийное жилье Маяковского 10 МКЖД-2
Маяковского 4 МКЖД-9
Микронная 137 761 МКЖД-5
Микронная 11 795 МКЖД-5
Микронная 7 795 МКЖД-5
Микронная 9 795 МКЖД-5
Минская 1 760 МКЖД-2
Молодежная 4 422 МКЖД-4
Молодежная 11 285 МКЖД-4
Молодежная 68а мк. А МКЖД-5
Бойлерная № 338 Молодежная 21 315 МКЖД-5
Молодежная 23 315 МКЖД-5
Молодежная 40 366 МКЖД-5
Молодежная 48 389 МКЖД-5
Молодежная 46 389 МКЖД-5
Молодежная 50 389 МКЖД-5
Молодежная 42 389 МКЖД-5
Молодежная 44 389 МКЖД-5
Молодежная 8 422 МКЖД-5
Молодежная 14 420 МКЖД-5
Молодежная 16 420 МКЖД-5
Молодежная 12 420 МКЖД-5
Молодежная 6 422 МКЖД-5
Бойлерная № 429 Молодежная 422 МКЖД-5
Молодежная 2 422 МКЖД-5
Молодежная 422 МКЖД-5
Молодежная 3 МКЖД-5
Молодежная 37 мк.Б МКЖД-5
Бойлерная № 341 Молодежная 35 мк.Б МКЖД-5
Бойлерная № 358 Молодежная 32 360 МКЖД-5
Молодежная 34 380 МКЖД-5
Молодежная 28 360 МКЖД-5
Бойлерная № 340 Молодежная 30 360 МКЖД-5
Молодежная 70 мк. А МКЖД-5
Молодежная 60 мк. А МКЖД-5
Бойлерная_ТП Молодежная 62а мк. А МКЖД-5
Молодежная 68 мк. А МКЖД-5
Молодежная 66 мк. А МКЖД-5
Молодежная 62 мк. А МКЖД-5
Молодежная 64 мк. А МКЖД-5
Молодежная 39 мк.Б МКЖД-5
ТСЖ Учитель Молодежная 56 мк. А МКЖД-5
Молодежная 54 мк. А МКЖД-5
Молодежная 62б мк. А МКЖД-6
Молодежная 41 мк.Б МКЖД-7/12/15
Молодежная 47 мк.Б МКЖД-10/12
Молодежная МКЖД-12
Магазин Молодежная 53 мк.Б МКЖД-16
Молодежная 59 мк.Б МКЖД-16
Молодежная 111 МКЖД-16
Молодежная 136 329 МКЖД-16
Молодежная 53 мк.Б МКЖД-16
Некрасова 43 254 МКЖД-5
Некрасова 64а 267 МКЖД-5
Бойлерная_ТП Новороссийская 25 1019 МКЖД-3
Новороссийская 25а 1019 МКЖД-3
Новороссийская 27 1019 МКЖД-3
Новороссийская 29 1019 МКЖД-4
Новороссийская 5 872 МКЖД-5
Новороссийская 13 877 МКЖД-5
Новороссийская 11 877 МКЖД-5
Новороссийская 11б 877 МКЖД-6/10
Бойлерная № 391 Новоугольная 24 394 МКЖД-5
Октябрят 44 496 МКЖД-5
Октябрят 39 480 МКЖД-5
Аварийное жилье Павловский тракт 13 725 МКЖД-2
Папанинцев 174а 276 МКЖД-2
Папанинцев 170б 276 МКЖД-2
Папанинцев 19в МКЖД-2
Папанинцев 19а МКЖД-2
Папанинцев 201 МКЖД-2
Папанинцев 76 15 МКЖД-3
Бойлерная № 221 Папанинцев 109 272 МКЖД-4
Папанинцев 203 263 МКЖД-5
Папанинцев 134 мк.Б МКЖД-8
Папанинцев 132 мк.Б МКЖД-9
Папанинцев 114 мк.Б МКЖД-9
Папанинцев 122 мк.Б МКЖД-10
ТСЖ на Геблера Папанинцев 102 МКЖД-16
Папанинцев 111 МКЖД-24
Аварийное жилье Парижской Коммуны 66 444 МКЖД-2
Парижской Коммуны 64 444 МКЖД-2
Парижской Коммуны 62 444 МКЖД-3
Парижской Коммуны 48 МКЖД-9
Парижской Коммуны 50 МКЖД-9
Парижской Коммуны 46 444 МКЖД-9
Партизанская 2 168 МКЖД-2
Песчаная 106а 272 МКЖД-2
Песчаная 87 240 МКЖД-3
Бойлерная № 219 Песчаная 108 272 МКЖД-5
Бойлерная № 217 Песчаная 74 15 МКЖД-5
Бойлерная № 218 Песчаная 76 15 МКЖД-5
Песчаная 80 256 МКЖД-5
Песчаная 47 254 МКЖД-5
Песчаная 19 МКЖД-10
Пионеров 8 395 МКЖД-2
Пионеров 4 395 МКЖД-2
Бойлерная № 482 Пионеров 6 МКЖД-2
Пионеров 17 395 МКЖД-5
Бойлерная № 483 Пионеров 7 395 МКЖД-5
ИНдустрия ООО Пионеров 1 395 МКЖД-10/13
Площадь Победы 2 389 МКЖД-5
Полярная 48 МКЖД-5
Полярная 30а 904 МКЖД-5
Полярная 30 904 МКЖД-5
Полярная 32 904 МКЖД-5
Полярная 837 МКЖД-10
Приветная 3 МКЖД-2
Привокзальная 85 МКЖД-2
Привокзальная 59 МКЖД-2
Привокзальная 91 МКЖД-2
Привокзальная 71 МКЖД-2
Привокзальная 89 МКЖД-2
Бойлерная № 383 Привокзальная 49 МКЖД-5
Бойлерная № 380 Привокзальная 5 388 МКЖД-5
Бойлерная № 381 Привокзальная МКЖД-9
Привокзальная 7 388 МКЖД-10
Привокзальная 45 МКЖД-12
Профинтерна 6 МКЖД-2
Профинтерна 10 МКЖД-2
Профинтерна 55 406 МКЖД-2
Профинтерна 53 406 МКЖД-2
Профинтерна 51 406 МКЖД-2
Профинтерна 48 404 МКЖД-2
Профинтерна 44 404 МКЖД-2
Профинтерна 46 404 МКЖД-2
Профинтерна 46а 404 МКЖД-2
Профинтерна 44а 404 МКЖД-2
ГБ МСЭ по АК Профинтерна 57 406 МКЖД-2
Профинтерна 5 384 МКЖД-3
Профинтерна 30 395 МКЖД-3
Профинтерна 32 395 МКЖД-3
Профинтерна 7 384 МКЖД-3
Профинтерна МКЖД-3
Профинтерна 8 МКЖД-3
Профинтерна 45 406 МКЖД-3
Профинтерна 12 388 МКЖД-3
Бойлерная № 398 Профинтерна 11 384 МКЖД-3
Профинтерна 9 384 МКЖД-3
Профинтерна 38 404 МКЖД-3
Бойлерная № 498 Профинтерна 47 406 МКЖД-3
Профинтерна 49 406 МКЖД-3
Профинтерна 40 404 МКЖД-3
Профинтерна 42 404 МКЖД-3
Профинтерна 34 395 МКЖД-4
Профинтерна 52 404 МКЖД-4
Профинтерна 59б 406 МКЖД-4
Профинтерна 50 404 МКЖД-4
Профинтерна 40а 404 МКЖД-4/6
Бойлерная № 371 Профинтерна 31 384 МКЖД-5
Бойлерная № 442 Профинтерна 42а 404 МКЖД-5
Бойлерная № 4032 Профинтерна 44б 404 МКЖД-5
Бойлерная № 4033 Профинтерна 59а 406 МКЖД-5
Профинтерна 35 388 МКЖД-5
Профинтерна 37 388 МКЖД-5
Профинтерна 38а 404 МКЖД-6
Профинтерна 39 МКЖД-15
Путиловская 24 426 МКЖД-2
Путиловская 49 МКЖД-2
Бойлерная № 459 Путиловская 26 426 МКЖД-5
Путиловская 20г МКЖД-16
Революционный 120а 319 МКЖД-12
Рылеева 3 МКЖД-2
Рылеева 7 880 МКЖД-2
Аварийное жилье Рылеева 5 880 МКЖД-2
Аварийное жилье Рылеева 9 880 МКЖД-2
Рылеева 17 МКЖД-2
Аварийное жилье Рылеева 11 880 МКЖД-2
Аварийное жилье Рылеева 13 880 МКЖД-2
Рылеева 19 МКЖД-2
Бойлерная_ТП Рылеева 21 880 МКЖД-5
Рыночный 5 395 МКЖД-2
Бойлерная № 4036 Рыночный 9 395 МКЖД-4
Свердлова 86 МКЖД-5
Свердлова 88 МКЖД-5
Свердлова 75 394 МКЖД-5
Свердлова 73 394 МКЖД-5
Аварийное жилье Северо-Западная 9 902 МКЖД-2
Аварийное жилье Северо-Западная 13 902 МКЖД-2
Аварийное жилье Северо-Западная 11 902 МКЖД-2
Северо-Западная 80 МКЖД-3
Северо-Западная 228 1035 МКЖД-5
Северо-Западная 226 1035 МКЖД-5
Северо-Западная 222 1035 МКЖД-5
Северо-Западная 159 1028 МКЖД-5
Северо-Западная 163 1027 МКЖД-5
Северо-Западная 167 1027 МКЖД-5
Северо-Западная 165 1027 МКЖД-5
Северо-Западная 171 1027 МКЖД-5
Северо-Западная 224 1035 МКЖД-5
Северо-Западная 232 1035 МКЖД-5
Северо-Западная 157 1028 МКЖД-5
Северо-Западная 155 1028 МКЖД-5
Северо-Западная 48 910 МКЖД-5
Бойлерная № 4014 Северо-Западная 50 910 МКЖД-5
Северо-Западная 25 904 МКЖД-5
Бойлерная № 4015 Северо-Западная 54 910 МКЖД-5
Северо-Западная 58 910 МКЖД-5
Северо-Западная 60 910 МКЖД-5
Северо-Западная 218 1037 МКЖД-5
Северо-Западная 216 1037 МКЖД-5
Северо-Западная 214 1037 МКЖД-5
Северо-Западная 58а 910 МКЖД-5
Бойлерная № 4001 Северо-Западная 56 910 МКЖД-5
Северо-Западная 179 1027 МКЖД-5
Бойлерная № 370 Северо-Западная 234 1035 МКЖД-5
Северо-Западная 175 1027 МКЖД-5
Северо-Западная 177 1027 МКЖД-5
Северо-Западная 173 1027 МКЖД-5
ЖЭК Петровское ООО Северо-Западная 230 1035 МКЖД-5
Северо-Западная 5 902 МКЖД-8
Северо-Западная 62 МКЖД-9
Северо-Западная 29 904 МКЖД-9
Северо-Западная 35 904 МКЖД-9
Северо-Западная 23а 904 МКЖД-9
Северо-Западная 41 904 МКЖД-9
Северо-Западная 27 904 МКЖД-9
Данные ОПН Северо-Западная 29а 904 МКЖД-10
Северо-Западная 35б 904 МКЖД-10
Северо-Западная 39 904 МКЖД-12
Северо-Западная 33 904 МКЖД-12
Сейфулинский 36 МКЖД-2
Сельскохозяйственная 4 990 МКЖД-9
Сибирский 35а 420 МКЖД-2
Сибирский 43а 426 МКЖД-2
Бойлерная № 436 Сибирский 31 422 МКЖД-5
Сизова 43 400 МКЖД-3
Сизова 28 404 МКЖД-4
Сизова 28 404 МКЖД-4
Сизова 26 404 МКЖД-4
Бойлерная № 430 Сизова 45 400 МКЖД-4
Бойлерная № 4035 Сизова 51 400 МКЖД-5
Сизова 26а 404 МКЖД-5
Сизова 28а 404 МКЖД-5
Сизова 10а МКЖД-10
Некомерческая организация адвокатская палата Алтайского Сизова 14б МКЖД-10
Сизова 24 404 МКЖД-16
Аварийное жилье Силикатная 9 134 МКЖД-2
Силикатная 134 МКЖД-2
Аварийное жилье Силикатная 13 134 МКЖД-2
Силикатная 11 134 МКЖД-2
Аварийное жилье Силикатная 7 264 МКЖД-2
Силикатная 264 МКЖД-2
Силикатная 4 264 МКЖД-2
Силикатная 6 134 МКЖД-2
Силикатная 3 134 МКЖД-2
Силикатная 1 134 МКЖД-2
Силикатная 264 МКЖД-2
Силикатная 12 264 МКЖД-2
Силикатная 134 МКЖД-5
Силикатная 134 МКЖД-5
Аварийное жилье Смирнова 5 903 МКЖД-2
Аварийное жилье Смирнова 3 903 МКЖД-2
Смирнова 50 922 МКЖД-3
Смирнова 46 911 МКЖД-9
Смирнова 905 МКЖД-16
Смольная 48 480 МКЖД-4
Смольная 50а 480 МКЖД-4
Смольная 50 480 МКЖД-4
Смольная 44 480 МКЖД-5
Бойлерная № 453 Советская 20 406 МКЖД-2
Советская 22 406 МКЖД-3
Бойлерная № 434 Советская 14 406 МКЖД-3
Бойлерная № 435 Советская 28 406 МКЖД-4
Советская 24 406 МКЖД-4
Советская 13 416 МКЖД-4
Советская 12 406 МКЖД-4
Бойлерная № 4027 Советская 10 406 МКЖД-4
Советская 7 416 МКЖД-4
Советская 3 415 МКЖД-4
Советская 11 416 МКЖД-4
Советская 9 416 МКЖД-4
Советская 414 МКЖД-5
Советская 5 415 МКЖД-5
Советская 4 406 МКЖД-5
Бойлерная № 497 Советская 6 406 МКЖД-5
Советская 6/1 406 МКЖД-5
Советская 6/2 406 МКЖД-5
Советской Армии 34 762 МКЖД-2
Советской Армии 40 761 МКЖД-2
Аварийное жилье Советской Армии 64 761 МКЖД-2
Советской Армии 48 761 МКЖД-2
Советской Армии 77 768 МКЖД-2
Аварийное жилье Советской Армии 54 761 МКЖД-2
Аварийное жилье Советской Армии 52 761 МКЖД-2
Советской Армии 50 761 МКЖД-2
Аварийное жилье Советской Армии 56 761 МКЖД-2
Советской Армии 42 761 МКЖД-2
Советской Армии 44 761 МКЖД-2
Советской Армии 46 761 МКЖД-2
Аварийное жилье Советской Армии 85 768 МКЖД-4
Советской Армии 50а/2 761 МКЖД-5
Советской Армии 50а/1 761 МКЖД-5
Советской Армии 131а 1031 МКЖД-5
Советской Армии 133а 1031 МКЖД-5
Бойлерная № 348 Советской Армии 60а 761 МКЖД-5
Советской Армии 121а МКЖД-9/10
Советской Армии 133б 1031 МКЖД-10
Советской Армии 121 МКЖД-10
Советской Армии 48в 761 МКЖД-10
Советской Армии 71 МКЖД-18
Солнцева 9 1037 МКЖД-5
Солнцева 11 1037 МКЖД-5
Солнцева 13 1037 МКЖД-5
Бойлерная № 323 Солнцева 7 1037 МКЖД-5
Солнцева 15 1037 МКЖД-9
Социалистический 76б 15 МКЖД-4
Социалистический 105 389 МКЖД-4
Социалистический 76а МКЖД-4
Бойлерная № 385 Социалистический 124 380 МКЖД-5
Бойлерная № 384 Социалистический 112 380 МКЖД-5
Бойлерная № 326 Социалистический 114 380 МКЖД-5
Социалистический 109 389 МКЖД-5
Социалистический 107 389 МКЖД-5
Социалистический 120 380 МКЖД-5
Бойлерная № 399 Социалистический 118 380 МКЖД-5
Бойлерная № 386 Социалистический 128 380 МКЖД-5
Бойлерная № 225 Социалистический 78 15 МКЖД-5
Социалистический 66 15 МКЖД-5
Социалистический 130 380 МКЖД-5
Социалистический 128а 380 МКЖД-5
Социалистический 89 МКЖД-10/12
Социалистический 117 389 МКЖД-12
Социалистический 115 389 МКЖД-12
Социалистический 119 389 МКЖД-12
Союза Республик 25 420 МКЖД-2
Союза Республик 3 422 МКЖД-2
Союза Республик 1 422 МКЖД-2
Союза Республик 23 420 МКЖД-3
Союза Республик 27 420 МКЖД-3
Союза Республик 38 414 МКЖД-3
Бойлерная № 438 Союза Республик 21 420 МКЖД-3
Союза Республик 34 414 МКЖД-4
Бойлерная № 328 Союза Республик 33 360 МКЖД-4
Бойлерная № 3002 Союза Республик 46 374 МКЖД-5
Союза Республик 12 423 МКЖД-5
Бойлерная № 4020 Союза Республик 14 423 МКЖД-5
Союза Республик 35 360 МКЖД-5
Бойлерная № 3005 Союза Республик 44 374 МКЖД-5
Союза Республик 31 360 МКЖД-5
Бойлерная № 437 Союза Республик 30 414 МКЖД-5
Союза Республик 17 420 МКЖД-5
Бойлерная № 4019 Союза Республик 23а 420 МКЖД-5
Строителей 388 МКЖД-2
Строителей 11 МКЖД-2
Строителей 13 МКЖД-2
Строителей 9 378 МКЖД-2
Строителей 3 377 МКЖД-2
Строителей 7 377 МКЖД-2
Строителей 40 МКЖД-2
Строителей 26 МКЖД-3
Бойлерная № 376 Строителей 32 МКЖД-3
ГД ЖКХ ООО Строителей 52 МКЖД-3
Строителей 24 МКЖД-3
Строителей 17 380 МКЖД-3
Строителей 19 380 МКЖД-3
Бойлерная_ТП Строителей 21 380 МКЖД-¾
Строителей 30 МКЖД-4
Бойлерная_ТП Строителей 25 380 МКЖД-4
ЖСК-67 Ландыш Строителей 39 мк. А МКЖД-5
Строителей 37 мк. А МКЖД-5
Бойлерная_ТП Строителей 4 388 МКЖД-5
Строителей 38а МКЖД-5
Строителей 36 МКЖД-5
Бойлерная № 336 Строителей 23а 380 МКЖД-5
Строителей 35 мк. А МКЖД-5
Строителей 29 мк. А МКЖД-5
Строителей 31 мк. А МКЖД-5
Строителей 23а 380 МКЖД-5
Бойлерная_ТП Строителей 11а 378 МКЖД-5
Бойлерная № 335 Строителей 12 384 МКЖД-5
Строителей 10 384 МКЖД-5
Строителей 8 384 МКЖД-5
Строителей 6 388 МКЖД-5
Строителей 38 МКЖД-7/9
Строителей 33 мк. А МКЖД-9/12
Строителей 34 МКЖД-10
Доверие плюс ТСЖ Строителей 41 мк. А МКЖД-12
Доверие плюс ТСЖ Строителей 41 мк. А МКЖД-12
Строителей 18 МКЖД-16
Тальменский МКЖД-5
Телефонная 34 878 МКЖД-2
Телефонная 32 878 МКЖД-2
Телефонная 36 878 МКЖД-2
Телефонная 42а 1019 МКЖД-5
Телефонная 42 1019 МКЖД-5
Телефонная 40 1019 МКЖД-5
Телефонная 40а 1019 МКЖД-5
Телефонная 46 1027 МКЖД-5
Телефонная 50 1027 МКЖД-5
Бойлерная № 317 Телефонная 48 1027 МКЖД-5
Телефонная 44 1019 МКЖД-5
Телефонная 54 1027 МКЖД-5
Телефонная 52 1027 МКЖД-5
Данные ОПН Телефонная 34а 878 МКЖД-6
Телефонная 28а 877 МКЖД-9
Ткацкая 80 902 МКЖД-2
Ткацкая 86 902 МКЖД-2
Ткацкая 82 902 МКЖД-2
Трудовой 12 191 МКЖД-2
Аварийное жилье Трудовой 6 168 МКЖД-2
Трудовой 9 192 МКЖД-5
Трудовой 39 267 МКЖД-12
Трудовой 37 267 МКЖД-12
Аварийное жилье Фабричная 83 МКЖД-2
Фурманова 28 МКЖД-2
Фурманова 26а 722 МКЖД-6
Футбольный 16 772 МКЖД-2
Футбольный 14 772 МКЖД-2
Футбольный 9 МКЖД-2
Аварийное жилье Хлебозаводская 16 399 МКЖД-2
Аварийное жилье Хлебозаводская 12 399 МКЖД-2
Хлебозаводская 18 МКЖД-2
Цаплина 106 469 МКЖД-4
Цаплина 112 МКЖД-5
Аварийное жилье Цеховая 14а 399 МКЖД-2
Аварийное жилье Цеховая 14 МКЖД-2
Бойлерная ТП № 495 Цеховая 28 399 МКЖД-2
Цеховая 19 400 МКЖД-2
Аварийное жилье Цеховая 21а 400 МКЖД-2
Цеховая 2 МКЖД-2
Цеховая 4 МКЖД-2
Цеховая 23A 400 МКЖД-2
Цеховая 23 400 МКЖД-2
Цеховая 12 399 МКЖД-3
Цеховая 60 МКЖД-3
Бойлерная № 494 Цеховая 62 399 МКЖД-4
Цеховая 15а 400 МКЖД-10
Циолковского 142а мк. А МКЖД-2
Циолковского 124 мк.Б МКЖД-16
Челюскинцев 76а 263 МКЖД-5
Бойлерная № 268 Челюскинцев 76 247 МКЖД-5
Челюскинцев 80в/1 277 МКЖД-18
Мой Дом ООО Челюскинцев 80в 277 МКЖД-18
Червонная 2 837 МКЖД-9
Тепловые сети Чернышевского 76 171 МКЖД-2
Чернышевского 55 171 МКЖД-5
Чернышевского 30 192 МКЖД-5
Чкалова 50а 216 МКЖД-2
Чкалова 191 МКЖД-2
Чкалова 56 216 МКЖД-2
Аварийное жилье Чкалова 54 216 МКЖД-2
Барнаулэнерго Чкалова 191 МКЖД-2
Аварийное жилье Чкалова 10а 213 МКЖД-2
Чкалова 191 МКЖД-3
Чкалова 40 215 МКЖД-3
Бойлерная № 213 Чкалова 60 216 МКЖД-3
Чкалова 70 15 МКЖД-4
Чкалова 64 15 МКЖД-4
Чкалова 30 214 МКЖД-5
Чкалова 32 214 МКЖД-5
Чкалова 21 192 МКЖД-5
Чкалова 34 214 МКЖД-5
Шевченко 155 307 МКЖД-2
Шевченко 153 307 МКЖД-2
Шевченко 151 307 МКЖД-2
Бойлерная № 4021 Шевченко 52а 285 МКЖД-5
Шевченко 82 мк.Б МКЖД-9
Шевченко 144а 319 МКЖД-13
Аварийное жилье Южные Мастерские 8 МКЖД-2
Аварийное жилье Юрина 4 МКЖД-2
Юрина 133 878 МКЖД-2
Юрина 131 878 МКЖД-2
Юрина 139 878 МКЖД-2
Юрина 129 878 МКЖД-2
Юрина 137 878 МКЖД-2
Юрина 135 878 МКЖД-2
Юрина 114 877 МКЖД-5
Юрина 118 877 МКЖД-5
Юрина 116 877 МКЖД-5
Бойлерная № 351 Юрина 118а 877 МКЖД-5
Юрина 114а 877 МКЖД-9
Юрина 114а 877 МКЖД-9
Ядринцева 117а 306 МКЖД-2
Ядринцева 148 мк. А МКЖД-5
Ядринцева 150 мк. А МКЖД-5
Ядринцева 130 мк.Б МКЖД-9
Аварийное жилье Ярных 52 902 МКЖД-2
Ярных 91 902 МКЖД-2
Аварийное жилье Ярных 23 МКЖД-2
Аварийное жилье Ярных 25 МКЖД-2
Аварийное жилье Ярных 29 МКЖД-2
Ярных 89 902 МКЖД-2
Аварийное жилье Ярных 50 МКЖД-2
Ярных 38 902 МКЖД-2
Ярных 40 902 МКЖД-2
Бюджетные организации
Название Улица Номер дома Квартал
Отделение по г. Барнаулу УФК по АК 1 Мая 27а
Детский сад № 94 1-й Полярный
УФНС России по АК 2-я Строительная 27
Энергетик г. Барнаула МУП 2-я Строительная 54
ФГБОУ ВО Алтайский государственный университет, Общежит 80-й Гвардейской Дивизии 2/3 904
ФГБОУ ВПО АГУ, Общежитие № 2 80-й Гвардейской Дивизии 2/2 904
Детский сад № 215, Аюшка 80-й Гвардейской Дивизии 29а
ФГБОУ ВПО АГУ, Общежитие № 2 80-й Гвардейской Дивизии 2/1 904
Городская детская больница № 5 9 Мая 404
Городская детская больница № 5 9 Мая 7 404
АИТиП, Алтайский институт труда и права, филиал ОУП ВПО 9 Мая 8 404
Детский сад № 41, Теремок 9 Мая 10 404
ДЮСШ № 10 9 Мая 5 404
Детский сад № 16, Кораблик 9 Мая 3 404
Дом культуры Октябрьский 9 Января 99 444
СДЮШОР по конькобежному спорту, Клевченя 9 Января 29а 430
Октябрьский районный суд г. Барнаула 9 Января 19 428
Поликлиника № 2 9 Января 101 444
Управление Судебного департамента в АК 9 Января 19 428
Семицветик, школа раннего развития 9 Января 99 444
Аптека № 132 г. Барнаула МУП 9 Января 90 480
Школа № 68 А.Петрова 130 1035
Детский сад № 146 А.Петрова 122 1035
Школа № 64 А.Петрова 112 1027
Горэлектротранс МУП А.Петрова 120а 1035
ДЮСШ Победа А.Петрова 146г 1042
Аптека № 132 г. Барнаула МУП А.Петрова 124 1035
БАРНАУЛЬСКИЙ ПОЧТАМТ УФПС А.Петрова 144 1035
Городская поликлиника № 10 А.Петрова 128а 1035
Алтайский врачебно-физкультурный диспансер Автотранспортная 41а 990
Управление Алтаймелиоводхоз ФГУП Аносова 14 902
Специализированная похоронная служба МУП Аносова 8 902
Фонд социального страхования РФ Аносова 902
Городская больница № 3 Бехтерева 26 837
Городская больница № 3 Бехтерева 26/3 837
Поликлиника, Городская больница № 9 Бехтерева 26/2 837
Женская консультация, Городская больница № 3 Бехтерева 26 837
Арбитражный суд Алтайского края Брестская 7 414
ЦХиСО ГУ МВД России по АК Брестская 1 414
ПЛ № 38 Витебская 1
Детский сад № 34 Власихинская 29 720
Детский сад № 168 Водопроводная 95 470
Алтайский государственный колледж Водопроводная 87 470
Детский сад № 168, Теремок Водопроводная 113 444
Хоз.корпус детсада Водопроводная 111 444
Городская детская поликлиника № 2 Водопроводная 97 444
ФГУП Барнаульский вагоноремонтный завод Водопроводная 122/2
Алтайский государственный колледж Водопроводная 87а 470
Следственное управление Следственного комитета РФ по АК Воровского 106 470
Общежитие, Алтайский государственный колледж Воровского 104 470
Школа № 2 КГБОУ Воровского 123 480
Служба по тех. обеспечению деят. ОМСУ города Воровского 115а 480
СДЮШОР № 3 Воронежская 2 872
Школа, Фриона Воронежская 2 872
Приход Христа царя Вселенной Римско-каталической церкви Восточная 78 831
Детский сад № 141, Радуга Восточная 129а 1028
Скорая медицинская помощь Восточная 121 1019
УМВД России по г. Барнаулу, участковый пункт № 7 ОП № 1 Г.Исакова 142 1037
Библиотека № 15 Г.Исакова 113е 1027
Гимназия № 80, комната школьника Г.Исакова 146а 1037
Школа № 80 Г.Исакова 138 1037
Покровская Старообрядческая Община Г.Исакова 154 1041
Городская поликлиника № 10 Г.Исакова 133 1035
Детский сад № 131 Г.Исакова 139а 1035
Краевой кризисный центр для мужчин КГБУСО Г.Исакова 113е 1027
Единство ОООИ АКО Г.Исакова 113а 1027
Теплица школы Г.Исакова 120а 1028
Детский сад № 40 Г.Исакова 114 1019
УМВД России по г. Барнаулу, участковый пункт № 6 Г.Исакова 133а 1035
Школа № 37 Г.Исакова 120а 1028
Краевая ДЮСШ олимпийского резерва Г.Исакова 113а 1027
БАРНАУЛЬСКИЙ ПОЧТАМТ УФПС Г.Исакова 113е 1027
Азбука веры, воскресная школа, Храм Покрова Пресвятой Богородицы Русской Православной старообряд Г.Исакова 154
Алтайский промышленно-экономический колледж КГБОУ, корп.1 Горно-Алтайская 17
Союз художников России АКО ВТОО Горького 63 216
Детский сад № 12, Здоровячок Гулькина 29 400
Детский сад № 93 Гущина 98 872
Детский сад № 28, Березка Декабристов 2
Городская детская больница № 1 КГБУЗ Деповская 17 377
Краевая стоматологическая поликлиника Деповская 13а 369
ФОКИ ИНВАСПОРТ ОО Деповская 18 377
Детский сад № 101, Солнышко Деповская 30 388
Школа № 103 Деповская 32 388
Школа № 103 Деповская 32 388
Ростехинвентаризация по Алт. краю Деповская
Краевая детская стоматологическая поликлиника Деповская 11 380
Городская детская больница № 1 КГБУЗ, прачечная Деповская 17 377
АлтГТУ, Алтайский государственный технический университ Димитрова 73 236
ФГБОУ ВО Алтайский государственный университет Димитрова 66 300
АлтГТУ, Алтайский государственный технический университ Димитрова 75 236
АГМУ, Алтайский государственный медицинский университет Димитрова 60 283
Детский сад частный, Арлекино Дорожная 85 848
Общежие Алтайский государственный промышленно-экономиче Жилой 2
Энергетик г. Барнаула МУП К.Маркса 124 489
Центр соц.реабилит.инвалидов и ветер. боевых действий К Калинина 7 395
Театр для детей и молодежи им.В.С.Золотухина Калинина 2 406
ЦХиСО ГУ МВД России по АК Калинина 20 399
ЦХиСО ГУ МВД России по АК, Гараж Калинина 20/2 400
Городская больница № 5 Калинина 16 404
Профессиональное оборудование ООО Калинина 22
УМВД России по г. Барнаулу Калинина 8 406
Комитет по образованию г. Барнаула Калинина 406
Клиентская служба, Управление пенсионного фонда в г. Ба Калинина 4 406
ГБ МСЭ по Алтайскому краю Калинина 3 395
БАРНАУЛЬСКИЙ ПОЧТАМТ УФПС Калинина 10 404
Библиотека № 18, Центр информации, образования и досуга Калинина 10 404
Барнаулгорсвет муп Калинина 39 902
Аптека № 132 г. Барнаула МУП Калинина 18 400
Общежитие, Алтайский государственный театр для детей и Калинина 2к2 406
Детский сад № 37/1 Карагандинская 13 902
АГМУ, Клиника репродукции и генетики Кирова 60 236
Центр земельного кадастра и недвижимости Кирова 25а 214
Скорая медицинская помощь, гараж Кирова 47г 216
Скорая медицинская помощь Кирова 47г 216
Горэлектротранс, Трамвайное депо № 2 Коммунаров 128 761
Детский сад № 81 Коммунаров 124в
Свет Пробуждения, Церковь Евангельских Христиан Коммунаров 139
Центральная барнаульская церковь Евангельских христиан- Коммунаров 173 762
Энергетик г. Барнаула МУП Коммунаров 57а 751
Хоз.корпус школы Коммунаров 100
Школа № 78 Коммунаров 100
БАРНАУЛЬСКИЙ ПОЧТАМТ УФПС Комсомольский 110 422
Городской психолого-педагогический центр Комсомольский 77 420
Русский камерный оркестр г. Барнаула Комсомольский 108а 298
Прокуратура Октябрьского района Комсомольский 120 426
Молочная кухня, Городская детская поликлиника № 2 Комсомольский 91 406
Комитет по делам молодежи, культуре, физической культур Комсомольский 108а 298
Комитет по образованию г. Баранула Комсомольский 134 431
ААЭП, Алтайская академия экономики и права Комсомольский 86 215
ААЭП, Алтайская академия экономики и права Комсомольский 82 193
Общежитие № 5, АлтГТУ Комсомольский 65а 216
Фонд имущества АК КГКУ Комсомольский 128
МТУ Росфиннадзора в АК Комсомольский 77 420
УФНС России по АК Комсомольский 118 423
Загс Октябрьского района Комсомольский 108а 298
Центр управления силами Федеральной противопож. службы Комсомольский 130 431
Хоз.корпус, гараж диспансера Комсомольский 115
Барнаульский учебный центр ФПС Комсомольский 132 431
Противотуберкулезный диспансер Комсомольский 115 400
Общежитие № 6, АлтГТУ Комсомольский 71/2 236
Российский Союз ветеранов Афганистана Комсомольский 73б 285
Городская больница № 1, Корпус № 2 Комсомольский 73 285
Диагностический центр Алт. края Комсомольский 75а 285
Общежитие № 7, АлтГТУ Комсомольский 69б
Алтайский государственный театр музыкальной комедии Комсомольский 108 298
Администрация Октябрьского района Комсомольский 108а 298
Главное управление экономики и инвестиций АК Комсомольский 118 423
Следственное управление Следственного комитета РФ по АК Комсомольский 136 431
УФСИН России по Алтайскому краю, филиал по Октябрьскому Комсомольский 107 404
Общежитие № 1, АлтГТУ Комсомольский 71/1 236
Общежитие № 3, АлтГТУ Комсомольский 67 236
Общежитие № 2, АлтГТУ Комсомольский 69 236
Краевая клиническая больница скорой помощи Комсомольский 73 285
Краевая клиническая больница скорой помощи, корпус № 1 Комсомольский 73 285
Военно-исторический отдел, Алтайский государственный кр Комсомольский 73б 285
Городская больница № 1, Корпус № 3 Комсомольский 73а 285
Аптека № 132 г. Барнаула МУП Красноармейский 131 мк. А
МГУКИ, Московский государственный университет культуры Красноармейский 111а мк.Б
АГАУ, Алтайский государственный аграрный университет Красноармейский 98 315
Гимназия № 42 Красноармейский 133 мк. А
АГАУ, уч. мастерская Красноармейский 98а 315
Общежитие № 1 АГАУ Красноармейский 96 315
АГАУ, Алтайский государственный аграрный университет Красноармейский 98 315
Общежитие № 2, ФГБОУ АлтГПУ Красноармейский 101 мк.Б
Лицей № 86 Красноармейский 94 272
Горэлектротранс МУП Красноармейский 96б 315
Общежитие № 1, АлтГПА Красноармейский 97 мк.Б
ФГБОУ ВО Алтайский государственный университет, Спорт. оздоровительный комплекс Красноармейский 90а 272
ФГБОУ ВО Алтайский государственный университет, учебный корпус Красноармейский 90 272
Министерство здравоохранения Алт. края Красноармейский 95а мк.Б
Детская городская поликлиника № 3 Красноармейский 78 272
АГАУ, уч. мастерская Красноармейский 98б 315
АЭЮИ, Алтайский экономико-юридический институт Красноармейский 108 389
Школа № 69 Красноармейский 110 389
Отдел образования по Железнодорожному району Красноармейский 104а 389
ГБ МСЭ по Алтайскому краю Красноармейский 131 мк. А
Администрация Ж/д района Красноармейский 104 389
Стоматологическая поликлиника № 1 КГБУЗ Красноармейский 103 мк.Б
АлтГПА, Алтайская государственная педагогическая академ Крупской 106 мк.Б
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ФГБОУ ВО Крупской 108/1 мк.Б
Администрация Ж/д района Крупской 95 мк.Б
Общежите № 1 АГМУ Крупской 105 мк.Б
Лингвистический институт, АлтГПА Крупской 108 мк.Б
УМВД России по г. Барнаулу, участковый пункт № 2 Крупской 99 мк.Б
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ФГБОУ ВО Крупской 108 мк.Б
Общежитие № 6, АлтГПА Крупской 141 мк.Б
Управление социальной защиты населения по Ж/д району Крупской 99а мк.Б
Фонд соц. страхования Крупской 97д
Общежитие № 5, АлтГПА Крупской 139 мк.Б
Пожарная часть № 6 Железнодорожного района Крупской 169 292
Государственная инспекция АК Крупской 101 мк.Б
УМВД России по г. Барнаулу, участковый пункт № 3 ОП № 4 Кулагина 25
БАРНАУЛЬСКИЙ ПОЧТАМТ УФПС Кулагина 25
Училище № 3 Кулагина 9
Городская больница № 5 Кулагина 10
Аптека № 132 г. Барнаула МУП Ленина 87 388
Алтайское краевое УФАС России Ленина 81 377
Западно-Сибирское УГМС Ленина 81 377
Барнаульская детская музыкальная школа № 2 Ленина 69 374
АлтГТУ, Алтайский государственный технический университ Ленина 46 236
Алтайский государственный колледж Ленина 89 388
Профессиональный лицей № 12 Ленина 89 388
УФСИН России по АК Ленина 147б 904
АлтГТУ, бассейн Ленина 46кЕ 236
АлтГТУ, Корпус Д Ленина 46 236
БАРНАУЛЬСКИЙ ПОЧТАМТ УФПС Ленина 69 374
Алтайский институт экономики, филиал Санкт-Петербургско Ленина 106е 894
Алтайский государственный колледж Ленина 145 837
Сибэнергомаш, дворец культуры и спорта Ленина 147 837
Храм во имя преподобного Антония Киево-Печерского Ленина 149а/2 904
БАРНАУЛЬСКИЙ ПОЧТАМТ УФПС Ленина 112 894
Администрация Алтайского края Ленина 59 300
УФК по АК, Прокуратура Ленина 65 360
Комитет по соц. поддержке населения Ленина 54 285
Детский сад № 95, Жаворонок Ленина 37 171
Родильный дом № 2,г.Барнаул КГБУЗ, Консультация Ленина 42 216
АлтГТУ, Алтайский государственный технический университ Ленина 46 236
Управление делами Администрации АК Ленина 44 236
АлтГТУ, Корпус В Ленина 46 236
Стик МОУ ДОД ДЮСШ Ленина 54 285
АГМУ, Алтайский государственный медицинский университет Ленина 40 216
АГАКИ, Алтайская государственная академия культуры и ис Ленина 66 420
Фонтан Ленина 54 285
Барнаульский строительный колледж Ленина 68 420
Детский сад № 48 Ленина 75 377
Детский сад № 92 Ленина 99 388
Благоустройство и озеленинение г. Барнаул МУП, фонтан Ленина 90
Детский сад № 55 Ленина 83 377
РПАМЮРФ, Российская правовая академия Министерства юсти Ленина 81 377
УМВД России по г. Барнаулу, участковый пункт № 1 Ленина 97 388
Городская детская поликлиника № 6 Ленина 114
АлтГТУ, Алтайский государственный технический университ Ленина 46п 236
АлтГТУ, ЦТП Ленина 46д 236
АлтГТУ, Алтайский государственный технический университ Ленина 46 236
АГМУ, Алтайский государственный медицинский университет Ленина 40 216
Территориальный орган Росздравнадзора по Алтайскому кра Ленина 145 837
Как-Так?, музей занимательных наук Ленина 147в
ФБУ Алтайская ЛСЭ Минюста России Ленина 125 791
УФСИН России по АК Ленина 147б 904
АлтГТУ, Алтайский государственный технический университ Ленина 46 236
АГТУ, АХЧ Ленина 46 236
Алтайс краевой центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи КГБУ Ленина 54а 285
ФГБОУ ВО Алтайский государственный университет, корпус Ленина 61 300
Администрация Алтайского края Ленина 59 300
Благоустройство и озеленение г. Барнаул МУП, фонтан Ленина 54 285
ЦХиСО ГУ МВД России по АК Ленина 74 414
ЦХиСО ГУ МВД России по АК Ленина 74 414
ГУВД Алт. края Ленина 74 415
Барнаульский городской детско-юношеский центр Ленина 66 420
Общежитие, Барнаульский строительный колледж Ленина 68а 420
ДОСААФ Литейная 45 886
ААЭП, Алтайская академия экономики и права Матросова 9 791
Дом аспиранта и студента, ААЭП Матросова 791
ЦВСНП при ГУВД по АК Матросова 195а 836
Алтайский краевой онкологический диспансер Матросова 115 832
Детская стоматологическая поликлиника № 1 Матросова 1 791
Приход соборной мечети г. Барнаула Матросова 163 834
Школа № 56 Маяковского 25
Часовня Маяковского 3
Городская детская поликлиника № 2 Маяковского 8
Комплексный центр социального обслуживания населения г. Маяковского 8
Алт. краевой наркологический диспансер Маяковского 8 1056
Библиотека № 17 Маяковского 8 1056
АГАУ, Алтайский государственный аграрный университет Мерзликина 8 315
Комитет по образованию г. Барнаула, гараж Мерзликина 7 272
БАРНАУЛЬСКИЙ ПОЧТАМТ УФПС Минская 1 760
Библиотека № 1 Молодежная 68 мк. А
Благоустройство и озеленение г. Барнаул МУП, фонтан Рыба Молодежная 29
РЖД-Медицина ЧУЗ КБ г. Барнаул Отделение стоматологической ортопедии Молодежная 20/5 420
Детский сад, Suzuki Молодежная 18а 420
УМВД России по г. Барнаулу, участковый пункт № 1, ОП № 4 Молодежная 2 422
Детский сад № 193, Росинка Молодежная 60а мк. А
Детско-юношеский центр Ж/д района Молодежная 51 мк.Б
АлтГПА, Алтайская государственная педагогическая академ Молодежная 55 мк.Б
АГАУ, Алтайский государственный аграрный университет Молодежная 49 мк.Б
РЖД-Медицина ЧУЗ КБ г. Барнаул Бухгалтерия Молодежная 20/7 420
РЖД-Медицина ЧУЗ КБ г. Барнаул АХЧ Молодежная 20/4 420
РЖД-Медицина ЧУЗ КБ г. Барнаул Бойлерная Молодежная 20/6 420
РЖД-Медицина ЧУЗ КБ г. Барнаул Склад Молодежная 20 420
РЖД-Медицина ЧУЗ КБ г. Барнаул Прачка Молодежная 20/1 420
Общежите № 4 АГАУ Молодежная 29а 315
Городсккая поликлиника № 3 Молодежная 35 мк.Б
Комитет солдатских матерей Молодежная 62а мк. А
Алтайский краевой колледж культуры КГБОУ СПО Молодежная 58 мк. А
Управление АК по госрегулированию цен и тарифов Молодежная 1 298
Алтайский отдел государственного контроля, надзора Молодежная 422
Аптека № 132 г. Барнаула МУП Молодежная 2 422
Администрация Ж/д района Молодежная 23 315
Библиотека им.В.Я.Шишкова КГБУ АКУНБ Молодежная 5
Фед.агент.по упр. госимуществом Молодежная 3
Институт водных и экологических проблем СО РАН Молодежная 1 298
Гостиница Колос АКГУП Молодежная 25 315
Общежитие № 3 АГАУ Молодежная 29 315
Общежитие № 2, АГАУ Молодежная 27 315
АГАУ, Алтайский государственный аграрный университет Молодежная 45 мк.Б
Общежитие Алтайский краевой колледж культуры Молодежная 58 мк. А
УФС РФ по контролю за оборотом наркотиков Молодежная 3
РЖД-Медицина ЧУЗ КБ г. Барнаул Терапевтическое отделение Молодежная 20/2 420
БАРНАУЛЬСКИЙ ПОЧТАМТ УФПС Молодежная 68 мк. А
Регистрационная служба по Алт.кр. Молодежная 68а мк. А
Алтайский краевой театр драмы им. Шукшина Молодежная 15 300
ФГБОУ ВО Алтайский государственный университет, корпус Молодежная 13 300
ГОУ ВПО АГМУ Молодежная 7 285
Родильный дом КГБУЗ № 2 Молодежная 9 285
РЖД-Медицина ЧУЗ КБ г. Барнаул Молодежная 20/3 420
РЖД-Медицина ЧУЗ КБ г. Барнаул Хирургическое отделение Молодежная 20/1 420
Детский сад № 121, Искорка Молодежная 18а 420
АГМУ, Алтайский государственный медицинский университет Некрасова 65 254
АлтГТУ, ХТФ Некрасова 64 267
ГОУ ВПО АГМУ Некрасова 39 254
Общежитие № 4, АлтГТУ Некрасова 41 254
Детский сад № 71 Новороссийская 19 878
БАРНАУЛЬСКИЙ ПОЧТАМТ УФПС Новороссийская 9 877
Библиотека № 11 Октябрят 29 480
Школа № 70 Октябрят 29 480
Автодорстрой МБУ Павловский тракт 83
Энергетик г. Барнаула МУП Павловский тракт 49/1 880
Барнаульская КЭЧ Папанинцев 192 276
Алтайская краевая специальная библиотека для незрячих и слабовидящих Папанинцев 205 263
АГМУ, Алтайский государственный медицинский университет Папанинцев 126 мк.Б
Алтайский краевой педагогический лицей — интернат Папанинцев 139 220
Краевой центр дистанционного образования детей-инвалидо Папанинцев 139а 220
Центральный районный суд г. Барнаула Папанинцев 130 мк.Б
Всероссийское общество слепых, Алтайская краевая органи Папанинцев 116 мк.Б
Центр восстановительной медицины и реабилитации, АГМУ Папанинцев 126 мк.Б
Станция скорой помощи Папанинцев 106 272
Библиотека для незрячих Папанинцев 205 263
Призывной пункт военного комиссариата Алтайского края Папанинцев 192
Стоматологическая поликлиника АГМУ Папанинцев 132 мк.Б
Типография управления делами адм.Алт.кр Папанинцев 106а 272
СДЮШОР по плаванию, ОБЬ Папанинцев 96а 271
Администрация Центрального р-на Песчаная 74 15
УМВД России по г. Барнаулу, участковый пункт № 1 ОП № 5 Песчаная 108 272
Алтайский государственный музыкальный колледж КГБПОУ Песчаная 84 272
Дом культуры Всероссийского общества глухих Песчаная 118 220
Детский сад № 116 Песчаная 74б 15
Детский сад № 116, Центр развития ребенка Песчаная 74а 15
Детская музыкальная школа Песчаная 84 272
Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи Пионеров 2 395
АГТУ им И. И, Ползунова Пионеров 7 395
Почта России БМСЦ ГЦМПП Победы площадь
ФГБОУ ВПО АГУ, Общежитие № 1 Полярная 34/3 904
ФГБОУ ВПО АГУ, Общежитие № 1 Полярная 34/2 904
ФГБОУ ВПО АГУ, Общежитие № 1 Полярная 34/1 904
Обь Водомоторная станция Понтонный мост 55а
Центр государственной инспекции по маломерным судам МЧС Понтонный мост 55а
Хоз.корпус детсада Прачечная 25
Западно-Сибирский трерриториальный отдел управления Рос Привокзальная 47/2
МВД АЛУ на транспорте Привокзальная 31
Барнаульский отряд ВО филиала Привокзальная 83
МВД АЛУ на транспорте Привокзальная 28
Дорожник-1 МУП Ж/д района Привокзальная 19
ФБУЗ ЦГиЭ по ж/д транспорту Привокзальная 47
Детский сад № 57 Промышленная 71
Детский сад № 57, прачечная Промышленная 71
Управление федеральной службы судебных приставов по АК Профинтерна 50 404
Спортзал, Гимназия № 40 Профинтерна 53а
Гимназия № 40 Профинтерна 53а 406
ИФНС, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой служб Профинтерна 48а 404
Профессиональное училище № 2 Профинтерна 14к2 388
Лицей № 130 Профинтерна 32а 395
Центральная городская библиотека им. Н.М. Ядринцева Профинтерна 35 388
Детский сад № 37 Профинтерна 37 388
Загс Железнодорожного района Профинтерна 9 384
Городская детская поликлиника № 2 Профинтерна 31 384
Лицей № 130 Профинтерна 32а 395
УМВД России по г. Барнаулу Путиловская 26 426
Алтайская Краевая общ.организац.охот.и рыбол Путиловская 20
Благоустройство и озеленение г. Барнаул МУП, фонтан Сахарова 1 300
Детская городская клиническая больница № 7 Северо-Западная 230а 1035
Детская городская клиническая больница № 7 Северо-Западная 230а 1035
Всероссийское добровольное пожарное общество Северо-Западная 35а
Управление вневедомственной охраны ГУ МВД России по Алт Северо-Западная 157а 1028
Школа № 110 Северо-Западная 37 904
Детский сад № 166, Родничок Северо-Западная 52 910
Детский сад № 58 Северо-Западная 214а 1037
Детский сад № 258 Северо-Западная 173а 1027
БАРНАУЛЬСКИЙ ПОЧТАМТ УФПС Северо-Западная 240 1030
СДЮШОР № 3 Северо-Западная 224 1035
Детский сад № 258 Северо-Западная 173а 1027
Детский сад № 128 Северо-Западная 169а 1027
Детский сад № 155 Северо-Западная 169б 1027
Детская городская клиническая больница № 7 Северо-Западняа 230а 1035
Детский сад № 164 Сейфулинский 37 263
КГКУ Алтайавтодор Сельскохозяйственная 4 990
Планетарий Сибирский 38
УМВД России по г. Барнаулу Сибирский 43 426
Алтайский краевой колледж культуры Сибирский 44 428
Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ, ФГУП, филиал по А Сибирский 43г
Алтайский краевой колледж культуры и искусств Сибирский 44 428
Отдел полиции № 4 УМВД России по г. Барнаулу, Сизова 30 404
УФМС, Отдел Управления Федеральной миграционной службы Сизова 30 404
Кожно-венерологический диспансер Сизова 24а 404
КГУЗ Алт. краевое бюро судебно-медицинской экспертизы Сизова 22а 404
Детская поликлиника, Алтайский противотуберкулезный дис Сизова 35к2 400
Алтайская таможня Сизова 47 400
Алтайская таможня Сизова 47 400
Алтайский противотуберкулезный диспансер Сизова 35к1 400
Компл. центр соц.обсл. населения Сизова 26 404
Академия труда и социальных отношений Сизова 28а 404
Управление АК по обеспечению деятельности мировых судей Силикатная 5 134
Школа № 70 Смольная 46 480
БАРНАУЛЬСКИЙ ПОЧТАМТ УФПС Смольная 44 480
Государственный художественный музей АК Советская 28 406
Детский сад № 22 Советская 18 406
Регистрационная служба по Алт.кр. Советская 16 406
Краевая офтальмологическая больница Советская 8 406
Детский сад № 109, Аленушка Советская 6/3 406
Женская консультация № 7 Советской Армии 60а 761
Аптека № 132 г. Барнаула МУП Советской Армии 50 761
СибНИИС ФГБНУ Советской Армии 66 869А
ДЮСШ № 6 Советской Армии 73
Городская поликлиника № 7 Советской Армии 58а 761
Городская поликлиника № 7 Советской Армии 60а 761
Детский сад № 162 Советской Армии 48а 761
Школа № 60 Советской Армии 54а 761
Детский сад № 119, Радуга Социалистический 128б 380
Общежитие Педагогический лицей Социалистический 126а 380
Общежитие № 4, АлтГПА Социалистический 126б 379
Научно-методический центр развития профессионального об Социалистический 60 171
АКИПКРО, Алтайский краевой институт повышения квалифика Социалистический 60 171
Краевой центр дистанционного образования детей-инвалидо Социалистический 126а 380
ФГБОУ ВО Алтайский государственный университет Социалистический 68
АГУ Социалистический 76 15
АлтГПА, Алтайская государственная педагогическая академ Социалистический 126 380
Детский сад № 23, Василек Социалистический 124a 380
Детский сад № 183, Здоровичек Социалистический 113 389
Детский сад № 50 Социалистический 111 389
Общежитие № 3, АлтГПА Социалистический 126а 380
Детский сад № 107 Социалистический 128а 380
ФГБОУ ВО Алтайский государственный университет Социалистический 68 15
Профессиональный лицей № 19 Союза Республик 8 423
Комитет по образованию г. Барнаула Союза Республик 36а 414
Международный колледж сыроделия Союза Республик 8 423
Общежитие, профессиональное училище № 19 Союза Республик 10 423
Комитет по образованию г. Барнаула Союза Республик 44 374
МБОУДОД «Память» Союза Республик 44 374
Гимназия № 45 Союза Республик 36 414
КГБОУ СПО БСК Союза Республик 27 420
Музей истории развития образования г. Барнаула Союза Республик 44 374
Детский сад № 133, Радуга Союза Республик 32 414
SUZUKI, лицей Союза Республик 19 420
Арбитражный суд Алтайского края Строителей 34а
Алтайская краевая детская библиотека им. Н.К. Крупской Строителей 21 380
Архитектура г. Барнаула МУП Строителей 8 384
Комитет по строительству, архитектуре и развитию г. Бар Строителей 10 384
УМВД России по г. Барнаулу Строителей 388
Городская детская поликлиника № 2 КГБУЗ, гор. больница № 1 Строителей 23а 380
Архитектура г. Барнаула МКУ Строителей 8 384
Управление АК по труду и занятости населения Строителей 29а мк. А
Поликлиника № 1, Железнодорожная больница ст. Барнаул Строителей 14 384
Детский сад № 53, Фея Строителей 23 380
Отдел полиции № 1 Управления МВД России по г. Барнаулу, Строителей 46
Военный комиссариат Железнодорожного р-на Строителей 54
Центр занятости населения г. Барнаула Строителей 41а мк. А
Барнаульская КЭЧ Строителей 54
ОВО при ОВД ж/д р-на Строителей 46а
Военный комиссариат Октябрьского р-на Строителей 54
Военный комиссариат Центрального р-на Строителей 54
Аптека № 132 г. Барнаула МУП Строителей 25 380
Детская стоматологическая поликлиника № 1 Строителей 4 388
Комитет по строительству, архитектуре и развитию г. Бар Строителей 8 384
Женская консультация № 10 Телефонная 28а 877
Управление по делам ГО и ЧС г. Барнаула Телефонная 48а 1027
Детский сад № 134 Телефонная 50б 1027
Центр соц. помоши семье и детям ж/д р-на Телефонная 50а 1027
Детский сад № 263 Трудовой 34 252
Барнаульское ДСУ № 4 Фурманова 12
Школа стр. Фурманова 22
Школа № 10 Фурманова 14
Городская поликлиника № 2 Фурманова 12
Детский сад № 184, ОАО РЖД Футбольный 11а 772
Детский сад № 213 Цаплина 127 469
Призывной пункт военного комиссариата Желез.Октябр. Це Цеховая 25 400
Следственное управление Следственного комитета РФ по АК Цеховая 29 400
АГТУ Институт текстильной и легкой промышленности Цеховая 17 400
Детский сад № 140, Золотая рыбка Цеховая 31 400
Барнаульский городской детско-юношеский центр Червонная 837
Детский сад № 261, Истоки Червонная 8 837
Столовая Червонная 8 837
Общежитие АГУ Червонная 5
СДЮШОР № 3 Червонная 9 837
Каникулы МАО ЦОО Червонная 10 837
Лицей Грани Червонная 837
Лицей № 3 Червонная 9 837
Центральная универсальная молодежная библиотека г. Барн Чернышевского 55 171
Общежитие № 2 АГМУ Чкалова 36 254
Управление делами Администрации АК Чкалова 64 15
Школа № 55 Чкалова 68 15
Главное Управление имущественных отношений Алтайского к Чкалова 64 15
Барнаульский кооперативный техникум экономики и права Чкалова 53 170
Энергетик г. Барнаула МУП Чкалова
Краевая ветеринарная лаборатория, КГБУ Шевченко 160 321
Городское зеленое хоз. г. Барнаула Шевченко 52а 285
Управление ветеринарии по г. Барнаулу КГБУ Шевченко 158
Управление ветеринарии по г. Барнаулу КГБУ Шевченко 158
ВНИИПО Россельхозакадемии Шевченко 160 321
СДЮШ Лабиринт Юрина 197
Алтайский транспортный техникум КГБОУ, цех кузовного ремонта Юрина 166 1038
Алтайский транспортный техникум КГБОУ Юрина 166 1038
Алтайская академия гостеприимства Юрина 170 1038
Алтайский транспортный техникум КГБОУ, столовая Юрина 166 1038
АлтГПА, Алтайская государственная педагогическая академ Ядринцева 136 мк.Б

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