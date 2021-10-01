Водоканал сообщает о переносе сроков отключения водоснабжения. Список объектов

Барнаульский водоканал извещает о переносе работ по замене двух задвижек диаметром 500 и 800 мм на сетях водоснабжения в районе пересечения Павловского тракта и улицы Новороссийской. Мероприятия с отключением воды будут проводиться с 8 часов 3 октября до 8 часов 4 октября.

Схема отключения. Барнаульский водоканал.

«График работ и перенос даты отключения водоснабжения на выходной день были скорректированы в целях обеспечения деятельности школ, детских садов и поликлиник. В воскресение они закрыты и временное отключение не повлияет на их рабочий режим», — рассказал директор по производству водоканала Дмитрий Власов.

Напомним, замена запорной арматуры позволит в будущем при проведении работ на сетях или устранении повреждений существенно минимизировать зоны отключений.

На время производства работ подача воды будет приостановлена потребителям, проживающим в границах следующих улиц: Павловский тракт (от ул. Бабуркина до пр. Строителей), ул. Фурманова, ул. Власихинская (от ул. Фурманова до ул. Приветной), ул. Челюскинцев (от пр. Строителей до пр. Магистральный), пр. Строителей (от ул. Павловский тракт до пр. Ленина), пер. Революционный, Песчаная (от пр. Сейфуллинский до пр. Социалистического), ул. Ядринцева (от ул. Песчаной до пр. Строителей), пр. Красноармейский (от пр. Строителей до ул. Песчаной), пр. Социалистический (пр. Строителей до ул. Чкалова), пр. Ленина (от пр. Строителей до ул. Чкалова), ул. Молодежная (вся), ул. Димитрова (вся), Чкалова (от пр. Ленина до ул. Промышленной), ВРЗ, пос. Восточный, пр. Калинина (от пр. Строителей до ул. Северо-Западной), ул. Северо-Западная (от пр. Калинина до Транзитной), ул. Гущина (от Северо-Западной до Бульвара Медиков), 2-ая Северо-Западная (от Гущина до ул. Транзитной).

«Росводоканал Барнаул» приносит извинения за вынужденные неудобства и просит жителей отключаемых домов заблаговременно сделать запас воды. Специалисты предприятия приложат максимум усилий к скорейшему завершению работ и возобновлению водоснабжения. Телефон компании для справок: 500−101.

Список учреждений и жилых домов, которые будут без воды на период проведения работ:

Жилая зона Название Улица Номер дома Квартал Категория потребителя 1 Мая 6 406 МКЖД-4 1 Мая 8 406 МКЖД-4 Бойлерная № 432 1 Мая 10 406 МКЖД-4 Стр. 1905 года 25 406 МКЖД-12−24 1-я Речная 11 МКЖД-2 1-я Степная 4 МКЖД-4 1-я Степная 4 МКЖД-4 2-я Северо-Западная 61 1035 МКЖД-5 2-я Северо-Западная 57 1037 МКЖД-5 2-я Северо-Западная 55 1037 МКЖД-5 Аварийное жилье 2-я Строительная 46 МКЖД-2 2-я Строительная 42 731 МКЖД-2 2-я Строительная 40 731 МКЖД-2 2-я Строительная 38 731 МКЖД-2 2-я Строительная 36 731 МКЖД-2 2-я Строительная 34 731 МКЖД-2 Аварийное жилье 2-я Строительная 30 734 МКЖД-2 2-я Строительная 54 МКЖД-4 2-я Строительная 56 МКЖД-4 Аварийное жилье 3-й Промышленный 3 251 МКЖД-2 4-я Западная 29а МКЖД-4 ТСЖ «Надежда-94» 80-й Гвардейской Дивизии 8а 904 МКЖД-5 80-й Гвардейской Дивизии 14 904 МКЖД-5 80-й Гвардейской Дивизии 14а 904 МКЖД-5 80-й Гвардейской Дивизии 6 904 МКЖД-5 80-й Гвардейской Дивизии 10а МКЖД-5 80-й Гвардейской Дивизии 8а 904 МКЖД-5 80-й Гвардейской Дивизии 12 904 МКЖД-5 ТСЖ «Гранит» 80-й Гвардейской Дивизии 4 904 МКЖД-5 80-й Гвардейской Дивизии 8 904 МКЖД-5 80-й Гвардейской Дивизии 10 904 МКЖД-5 80-й Гвардейской Дивизии 20а 910 МКЖД-5 80-й Гвардейской Дивизии 20 910 МКЖД-5 80-й Гвардейской Дивизии 18 910 МКЖД-9 80-й Гвардейской Дивизии 29/2 911 МКЖД-9 80-й Гвардейской Дивизии 4а 904 МКЖД-9 80-й Гвардейской Дивизии 29/1 911 МКЖД-9 9 Мая 5а 404 МКЖД-2 9 Мая 5 404 МКЖД-4 Бойлерная № 490 9 Мая 6 404 МКЖД-4 Бойлерная № 4038 9 Мая 7а 404 МКЖД-4 9 Января 94 480 МКЖД-2 9 Января 102 470 МКЖД-2 9 Января 92 480 МКЖД-3 9 Января 90 480 МКЖД-3 9 Января 104 470 МКЖД-3 Стр. 9 Января 3 МКЖД-3 9 Января 88 480 МКЖД-4 Аварийное жилье А.Петрова 105 869А МКЖД-2 А.Петрова 107 869А МКЖД-2 А.Петрова 69б 761 МКЖД-5 А.Петрова 128а 1035 МКЖД-5 А.Петрова 67 761 МКЖД-5 А.Петрова 120 1035 МКЖД-5 А.Петрова 69 761 МКЖД-5 А.Петрова 63 МКЖД-5 А.Петрова 108а 1027 МКЖД-5 А.Петрова 106а 1027 МКЖД-5 А.Петрова 106 1027 МКЖД-5 А.Петрова 146 1035 МКЖД-5 А.Петрова 144 1035 МКЖД-5 Бойлерная № 318 А.Петрова 65 761 МКЖД-5 А.Петрова 114 1027 МКЖД-5 А.Петрова 116 1027 МКЖД-5 Бойлерная № 320 А.Петрова 118 1027 МКЖД-5 А.Петрова 110а 1027 МКЖД-5 А.Петрова 124 1035 МКЖД-5 А.Петрова 108 1027 МКЖД-5 А.Петрова 110 1027 МКЖД-5 А.Петрова 126 1035 МКЖД-5 А.Петрова 128 1035 МКЖД-5 А.Петрова 142 1035 МКЖД-5 А.Петрова 136 1035 МКЖД-5 А.Петрова 134 1035 МКЖД-5 А.Петрова 132 1035 МКЖД-5 А.Петрова 140 1035 МКЖД-5 А.Петрова 138 1035 МКЖД-5 А.Петрова 142а 1035 МКЖД-9 А.Петрова 130а 1035 МКЖД-9 Бойлерная № 321 А.Петрова 138а 1035 МКЖД-9 Бабуркина 11 996 МКЖД-9 Аварийное жилье Бехтерева 1 МКЖД-2 Бехтерева 49 838 МКЖД-3 Бехтерева 43 838 МКЖД-3 Бехтерева 10 837 МКЖД-5 Бехтерева 5 795 МКЖД-5 Бехтерева 8 837 МКЖД-9 Брестская 30 378 МКЖД-3 Бойлерная № 440 Брестская 5 414 МКЖД-4 Брестская 3 414 МКЖД-4 Бойлерная № 439 Брестская 4 МКЖД-5 Брестская 10 415 МКЖД-5 Брестская 12 415 МКЖД-5 Бойлерная № 486 Брестская 14 416 МКЖД-5 Бойлерная № 441 Брестская 6 415 МКЖД-5 Бойлерная № 496 Брестская 8 415 МКЖД-5 Брестская 20 377 МКЖД-5 Брестская 11 374 МКЖД-5 Брестская 13 374 МКЖД-5 Брестская 1б 414 МКЖД-7−9 Бурлинский 2 420 МКЖД-2 Аварийное жилье Витебская 3 МКЖД-2 ТСЖ «Таун-хаус» Витебская 2 МКЖД-2 Аварийное жилье Витебская 16 768 МКЖД-2 Витебская 10 768 МКЖД-2 Витебская 20 768 МКЖД-5 Водопроводная 109 444 МКЖД-2 Водопроводная 101 444 МКЖД-2 Водопроводная 117 444 МКЖД-2 Аварийное жилье Водопроводная 115 444 МКЖД-2 Водопроводная 134 МКЖД-2 Водопроводная 130 МКЖД-2 Аварийное жилье Водопроводная 74 МКЖД-3 Водопроводная 132 МКЖД-3 Водопроводная 99а МКЖД-4 Водопроводная 109а 444 МКЖД-4 Водопроводная 103 444 МКЖД-5 Водопроводная 105 444 МКЖД-5 Водопроводная 121 444 МКЖД-5/7/9 Водопроводная 115а МКЖД-6 Воровского 125 480 МКЖД-2 Воровского 108а 470 МКЖД-3 Воровского 138 400 МКЖД-3 Бойлерная № 497 Воровского 140 400 МКЖД-3 Воровского 144 МКЖД-4/6 Воровского 111 496 МКЖД-5 Воровского 115а 480 МКЖД-5 Воровского 115 480 МКЖД-5 Воровского 113 496 МКЖД-5 Воровского 106а 470 МКЖД-5 Воровского 165 431 МКЖД-6 Воровского 161 431 МКЖД-11 Бойлерная_ТП Воронежская 6 872 МКЖД-5 Восточная 104 878 МКЖД-2 Аварийное жилье Восточная 106 878 МКЖД-2 Восточная 129а 1028 МКЖД-2 Восточная 102 878 МКЖД-2 Восточная 100б 878 МКЖД-2 Восточная 102а 878 МКЖД-2 Восточная 102б 878 МКЖД-2 Аварийное жилье Восточная 100 878 МКЖД-2 Восточная 100а 878 МКЖД-2 Восточная 102б/2 878 МКЖД-2 Восточная 98а 878 МКЖД-2 Восточная 127 1019 МКЖД-3 Восточная 125 1019 МКЖД-3 Восточная 117 1019 МКЖД-5 Восточная 115 1019 МКЖД-5 Восточная 119 1019 МКЖД-5 Восточная 131 1028 МКЖД-5 Г.Исакова 116 1019 МКЖД-4 Г.Исакова 118 1028 МКЖД-5 Г.Исакова 120 1028 МКЖД-5 Г.Исакова 143 1035 МКЖД-5 Г.Исакова 137 1035 МКЖД-5 Г.Исакова 141 1035 МКЖД-5 Г.Исакова 150 1037 МКЖД-5 Г.Исакова 144 1037 МКЖД-5 Г.Исакова 148 1037 МКЖД-5 Г.Исакова 146 1037 МКЖД-5 Г.Исакова 142 1037 МКЖД-5 Г.Исакова 146а 1037 МКЖД-5 Г.Исакова 116а 1019 МКЖД-5 Г.Исакова 107 1027 МКЖД-5 Г.Исакова 147 1035 МКЖД-5 Г.Исакова 133а 1035 МКЖД-5 Г.Исакова 135 1035 МКЖД-5 Г.Исакова 131а 1035 МКЖД-5 Г.Исакова 115 1027 МКЖД-5 Г.Исакова 115а 1027 МКЖД-5 Г.Исакова 129 1035 МКЖД-5 Г.Исакова 127 1035 МКЖД-5 Г.Исакова 123 1027 МКЖД-5 Г.Исакова 121 1027 МКЖД-5 Г.Исакова 119 1027 МКЖД-5 Г.Исакова 117 1027 МКЖД-5 Бойлерная № 315 Г.Исакова 129а 1035 МКЖД-5 Г.Исакова 122 1028 МКЖД-5 Г.Исакова 130 1037 МКЖД-5 Г.Исакова 132 1037 МКЖД-5 Г.Исакова 134 1037 МКЖД-5 Бойлерная № 314 Г.Исакова 128 1028 МКЖД-5 Г.Исакова 124 1028 МКЖД-5 Г.Исакова 126 1028 МКЖД-5 Г.Исакова 103 1027 МКЖД-5 Г.Исакова 105 1027 МКЖД-5 Г.Исакова 111 1027 МКЖД-5 Г.Исакова 109 1027 МКЖД-5 Г.Исакова 113 1027 МКЖД-5 Г.Исакова 136 1037 МКЖД-5 Г.Исакова 145 1035 МКЖД-5 Г.Исакова 131 1035 МКЖД-5 Г.Исакова 139 1035 МКЖД-5 Г.Исакова 140а 1037 МКЖД-9 Г.Исакова 112а 1019 МКЖД-9 Г.Исакова 142а 1037 МКЖД-9 Г.Исакова 146б 1037 МКЖД-9 Геблера 27а 272 МКЖД-2 Геблера 29а 272 МКЖД-2 Геблера 28 МКЖД-5 Геблера 30 МКЖД-5 Аварийное жилье Главная 2 МКЖД-2 Аварийное жилье Главная 6 МКЖД-2 Главная 3 795 МКЖД-5 Главная 3 795 МКЖД-5 Горно-Алтайская 15 910 МКЖД-9 Горно-Алтайская 19 МКЖД-9 Горно-Алтайская 21 МКЖД-9 Горно-Алтайская 21 МКЖД-9 Горно-Алтайская 21 МКЖД-9 Горно-Алтайская 21 МКЖД-9 Горького 62а 216 МКЖД-2 Горького 64а МКЖД-2 Бойлерная № 205 Горького 62 216 МКЖД-2 Горького 61 216 МКЖД-2 Горького 64 216 МКЖД-2 Горького 65 216 МКЖД-2 Горького 66 216 МКЖД-2 Бойлерная № 206 Горького 67 216 МКЖД-3 Бойлерная № 204 Горького 68 216 МКЖД-3 Гужтранспортный 8 МКЖД-4 Гулькина 33 400 МКЖД-2 Гулькина 35 400 МКЖД-2 Гулькина 34 400 МКЖД-2 Гулькина 36 400 МКЖД-2 Гулькина 38 400 МКЖД-2 Гулькина 32 400 МКЖД-2 Гулькина 40 400 МКЖД-2 Гулькина 26 400 МКЖД-2 Гулькина 31 400 МКЖД-3 Бойлерная № 4028 Гулькина 37а 400 МКЖД-3 Гулькина 37 400 МКЖД-3 Гулькина 30 400 МКЖД-3 Гулькина 39 400 МКЖД-5 Гулькина 41 МКЖД-9 Гущина 75а 877 МКЖД-5 Гущина 75 877 МКЖД-5 Гущина 73 877 МКЖД-5 Гущина 79 877 МКЖД-5 Гущина 77 877 МКЖД-9 Аварийное жилье Декабристов 6 МКЖД-2 Аварийное жилье Декабристов 8 МКЖД-2 Декабристов 6а МКЖД-9 Бойлерная № 331 Деповская 10 374 МКЖД-4 Бойлерная_ТП Деповская 18 377 МКЖД-4 Деповская 26 388 МКЖД-4 Деповская 27 384 МКЖД-5 Деповская 4 360 МКЖД-5 Бойлерная № 329 Деповская 3 380 МКЖД-5 Деповская 36 388 МКЖД-5 Деповская 34 388 МКЖД-5 Деповская 31 384 МКЖД-5 Бойлерная № 345 Деповская 29 384 МКЖД-5 Бойлерная № 334 Деповская 28 388 МКЖД-5 Деповская 15 363 МКЖД-5 Бойлерная № 372 Деповская 9 380 МКЖД-5 Бойлерная № 330 Деповская 11 380 МКЖД-5 Деповская 13 380 МКЖД-5 Бойлерная № 347 Деповская 12 374 МКЖД-5 Деповская 25 384 МКЖД-5 Деповская 20 377 МКЖД-5 Деповская 15/2 380 МКЖД-9 Димитрова 48а 282 МКЖД-3 Димитрова 83 15 МКЖД-4 Димитрова 85а 15 МКЖД-4 Димитрова 38 МКЖД-4 Димитрова 50 283 МКЖД-5 Бойлерная № 220 Димитрова 79 15 МКЖД-5 Димитрова 67 254 МКЖД-10 Димитрова 41 267 МКЖД-12 Димитрова 67а 254 МКЖД-12 Димитрова 126 мк.Б МКЖД-16 Димитрова 130 мк.Б МКЖД-17 Заринская 18 МКЖД-3 К.Маркса 120 487 МКЖД-2 К.Маркса 118 487 МКЖД-2 К.Маркса 66а 482 МКЖД-3 Калинина 41 902 МКЖД-2 Аварийное жилье Калинина 49 902 МКЖД-2 Калинина 18а 400 МКЖД-2 Калинина 4 406 МКЖД-4 Бойлерная № 493 Калинина 6 406 МКЖД-4 Калинина 8 406 МКЖД-4 Бойлерная № 4029 Калинина 5 395 МКЖД-4 Калинина 7 395 МКЖД-4 Бойлерная № 480 Калинина 18 400 МКЖД-4 Калинина 12 404 МКЖД-4 Калинина 14 404 МКЖД-4 Калинина 5 395 МКЖД-4 Бойлерная № 4031 Калинина 10 404 МКЖД-4 Калинина 22 МКЖД-4 Калинина 5б 395 МКЖД-5 Бойлерная № 499 Калинина 8а 406 МКЖД-5 Карагандинская 9 902 МКЖД-2 Карагандинская 5 902 МКЖД-2 Аварийное жилье Карагандинская 11 902 МКЖД-2 Ким 33 469 МКЖД-4 Кирова 43а 215 МКЖД-2 Кирова 45а 215 МКЖД-2 Кирова 45 215 МКЖД-2 Кирова 43 254 МКЖД-2 Аварийное жилье Кирова 8а МКЖД-2 Кирова 15 МКЖД-2 Кирова 28а 234 МКЖД-2 Кирова 15/2 МКЖД-2 Кирова 49 216 МКЖД-3 Кирова 75 15 МКЖД-5 Кирова 49а 216 МКЖД-5 Бойлерная № 238 Кирова 38а 254 МКЖД-5 Колесная 12 795 МКЖД-10 Коммунаров 126а МКЖД-2 Коммунаров 127а 741 МКЖД-2 Коммунаров 57а 751 МКЖД-2 Коммунаров 125а 741 МКЖД-2 Коммунаров 124а МКЖД-2 Коммунаров 120д МКЖД-3 Бойлерная № 357 Коммунаров 120в МКЖД-5 Коммунаров 122а МКЖД-5 Коммунаров 122б МКЖД-5 Коммунаров 120а МКЖД-6 Комсомольский 124 МКЖД-3 Комсомольский 63 216 МКЖД-3 Комсомольский 119 400 МКЖД-3 Бойлерная № 4026 Комсомольский 126 426 МКЖД-3 Комсомольский 101 404 МКЖД-4 Бойлерная № 4034 Комсомольский 113 404 МКЖД-4 Комсомольский 111 404 МКЖД-4 Бойлерная № 275 Комсомольский 86 215 МКЖД-4 Бойлерная № 491 Комсомольский 112 422 МКЖД-4 Комсомольский 114 422 МКЖД-4 ФГБОУ ВО Алтайский государственный университет Комсомольский 100 254 МКЖД-4 Комсомольский 97 406 МКЖД-4 Бойлерная № 4024 Комсомольский 83 414 МКЖД-4 Комсомольский 132 431 МКЖД-4 Комсомольский 82 193 МКЖД-5 Комсомольский 79 420 МКЖД-5 Комсомольский 77 420 МКЖД-5 Бойлерная № 451 Комсомольский 75 285 МКЖД-5 Комсомольский 120 426 МКЖД-5 Комсомольский 109 404 МКЖД-5 Комсомольский 103 404 МКЖД-5 Бойлерная № 4025 Комсомольский 107 404 МКЖД-5 Комсомольский 91 406 МКЖД-5 Комсомольский 93 406 МКЖД-5 Общежитие , Барнаульский кооперативный техникум Комсомольский 104 254 МКЖД-5 Комсомольский 136 431 МКЖД-5 Комсомольский 81 414 МКЖД-5 Комсомольский 84 215 МКЖД-5 Бойлерная № 223 Комсомольский 61 216 МКЖД-5 Комсомольский 90 254 МКЖД-5 Комсомольский 85 414 МКЖД-5 Комсомольский 88 254 МКЖД-5 Бойлерная № 428 Комсомольский 134 431 МКЖД-5 Бойлерная № 452 Комсомольский 87 415 МКЖД-5 Комсомольский 99а 404 МКЖД-6 Комсомольский 102 254 МКЖД-9 Комсомольский 102а 254 МКЖД-9 Комсомольский 104а 254 МКЖД-9 Комсомольский 122в/3 МКЖД-16 Комсомольский 122в/1 МКЖД-16 Эпоха УК ООО Комсомольский 122г МКЖД-16 Комсомольский 122в/4 МКЖД-23 Бойлерная_ТП Красноармейский 96а 315 МКЖД-3 Красноармейский 76 272 МКЖД-4 Красноармейский 104 389 МКЖД-5 Красноармейский 106 389 МКЖД-5 Красноармейский 112 389 МКЖД-5 Бойлерная № 388 Красноармейский 80 272 МКЖД-5 Красноармейский 82 272 МКЖД-5 Красноармейский 78 272 МКЖД-5 Красноармейский 105 мк.Б МКЖД-5 Красноармейский 131 мк. А МКЖД-5 Бойлерная № 390 Красноармейский 116 389 МКЖД-5 Бойлерная № 389 Красноармейский 114 389 МКЖД-5 Красноармейский 111 мк.Б МКЖД-10 Красноармейский 103 мк.Б МКЖД-11 Красноармейский 103 мк.Б МКЖД-11 Красноармейский 81 мк.Б МКЖД-14 Красноармейский 79 мк.Б МКЖД-14 Красносельская 96 495 МКЖД-5 Красносельская 94 495 МКЖД-5 Красносельская 92 495 МКЖД-5 Красный Текстильщик 6 795 МКЖД-10 Крупской 95 мк.Б МКЖД-3 Крупской 78 мк.Б МКЖД-4 Крупской 80 мк.Б МКЖД-5 Крупской 76 мк.Б МКЖД-9 Крупской 93 мк.Б МКЖД-9 Крупской 101 мк.Б МКЖД-9 ФГБОУ ВО Алтайский государственный университет , Общежит Крупской 103 мк.Б МКЖД-9 Крупской 99 мк.Б МКЖД-9 Крупской 124 МКЖД-10 Крупской 143 МКЖД-10 Крупской 145а МКЖД-10 Крупской 118 306 МКЖД-10 Крупской 86 мк.Б МКЖД-10 Крупской 145 МКЖД-11 ПЖЭТ-2 Октябрьского района МУП Кулагина 14 МКЖД-2 Кулагина 23 МКЖД-2 Аварийное жилье Кулагина 66 МКЖД-2 Аварийное жилье Кулагина 36 МКЖД-2 Аварийное жилье Кулагина 15 МКЖД-2 Аварийное жилье Кулагина 13 МКЖД-2 Смарт МУП УК Бойлерная № 4037 Кулагина 26 МКЖД-3 Кулагина 4 МКЖД-4 Кулагина 25 МКЖД-5 Кулагина 46 МКЖД-5 Кулагина 17 МКЖД-9 Ленина 129/1 791 МКЖД-2 Аварийное жилье Ленина 129/2 791 МКЖД-2 Аварийное жилье Ленина 129/3 791 МКЖД-2 Ленина 91 388 МКЖД-2 Аварийное жилье Ленина 127 791 МКЖД-2 УК Лига ООО Ленина 145б 837 МКЖД-2 Ленина 133 791 МКЖД-2 Ленина 135 791 МКЖД-2 Ленина 131 791 МКЖД-3 Ленина 64 420 МКЖД-3 Ленина 43 15 МКЖД-3 Ленина 85 377 МКЖД-¾ Ленина 93 388 МКЖД-4 Бойлерная № 307 Ленина 139 837 МКЖД-4 Бойлерная № 303 Ленина 128 902 МКЖД-4 Аварийное жилье Ленина 92 395 МКЖД-4 Интер УК ООО Ленина 63 МКЖД-4 Ленина 83 377 МКЖД-4 Ленина 82 416 МКЖД-4 Бойлерная № 4023 Ленина 70 414 МКЖД-4 Ленина 65 360 МКЖД-4 Ленина 67 360 МКЖД-4 Ленина 72 414 МКЖД-4 Ленина 109 394 МКЖД-4 Бойлерная № 485 Ленина 80 416 МКЖД-4 Ленина 157 904 МКЖД-4 Бойлерная_ТП Ленина 147а МКЖД-4 Бойлерная № 265 Ленина 42 216 МКЖД-4 Ленина 54 285 МКЖД-4/5/6/7 Ленина 56 285 МКЖД-4/7 Ленина 43а 15 МКЖД-5 Ленина 45а 15 МКЖД-5 Ленина 47а 15 МКЖД-5 Ленина 45 15 МКЖД-5 Ленина 47 15 МКЖД-5 Ленина 49 15 МКЖД-5 Ленина 51 15 МКЖД-5 Ленина 51а 15 МКЖД-5 Бойлерная № 325 Ленина 111 394 МКЖД-5 Ленина 126 902 МКЖД-5 Бойлерная № 302 Ленина 120 902 МКЖД-5 Ленина 73 374 МКЖД-5 Бойлерная № 301 Ленина 110 894 МКЖД-5 Ленина 96а 395 МКЖД-5 Ленина 118 894 МКЖД-5 Ленина 116 894 МКЖД-5 Ленина 112 894 МКЖД-5 Ленина 45б 15 МКЖД-5 Ленина 101 388 МКЖД-5 Ленина 108 894 МКЖД-5 Ленина 52 285 МКЖД-5 Ленина 63а 360 МКЖД-5 Ленина 37 171 МКЖД-5 Бойлерная № 202 Ленина 35 171 МКЖД-5 Центральня УК МУП Ленина 53 15 МКЖД-5 Бойлерная № 426 Ленина 58 285 МКЖД-5 Ленина 78 416 МКЖД-5 Бойлерная_ТП Ленина 69 374 МКЖД-5 Ленина 95 388 МКЖД-5 Ленина 103 388 МКЖД-5 Ленина 97 388 МКЖД-5 Ленина 99 388 МКЖД-5 Ленина 87 388 МКЖД-5 Бойлерная № 304 Ленина 132 902 МКЖД-5 Ленина 130 902 МКЖД-5 Ленина 113 394 МКЖД-5 Ленина 75 377 МКЖД-5 Ленина 81 377 МКЖД-5 Ленина 127а 791 МКЖД-6 Ленина 127а 791 МКЖД-6 Ленина 100 395 МКЖД-9 Бойлерная № 427 Ленина 98 395 МКЖД-9 Ленина 102 395 МКЖД-9 Стр.жилой дом ООО СЗ Авангард Ленина 123 МКЖД-10 Ленина 147в МКЖД-10 Ленина 155 904 МКЖД-12 Ленина 153 МКЖД-12 ТСН Ленина 119 Ленина 119 МКЖД-13 Строительная перспектива ПСК ООО Ленина 151в 904 МКЖД-14 Ленина 151б 904 МКЖД-16 Ленская 1в МКЖД-6/7 Лесокирзаводская 1 2005 МКЖД-2 Матросова 197 761 МКЖД-2 Матросова 3 791 МКЖД-2 Матросова 1 791 МКЖД-3 Бойлерная № 397 Матросова 5 791 МКЖД-3 Матросова 13 791 МКЖД-3 Матросова 11 791 МКЖД-3 Матросова 193 836 МКЖД-3 Матросова 195 836 МКЖД-3 Матросова 15 791 МКЖД-4 Матросова 9 791 МКЖД-5 Матросова 7а 791 МКЖД-5 Бойлерная_ТП Матросова 7 791 МКЖД-5 Матросова 12 837 МКЖД-9 Матросова 3а 791 МКЖД-9 Матросова 12 837 МКЖД-9 Матросова 10 837 МКЖД-9 Аварийное жилье Маяковского 10 МКЖД-2 Маяковского 4 МКЖД-9 Микронная 137 761 МКЖД-5 Микронная 11 795 МКЖД-5 Микронная 7 795 МКЖД-5 Микронная 9 795 МКЖД-5 Минская 1 760 МКЖД-2 Молодежная 4 422 МКЖД-4 Молодежная 11 285 МКЖД-4 Молодежная 68а мк. А МКЖД-5 Бойлерная № 338 Молодежная 21 315 МКЖД-5 Молодежная 23 315 МКЖД-5 Молодежная 40 366 МКЖД-5 Молодежная 48 389 МКЖД-5 Молодежная 46 389 МКЖД-5 Молодежная 50 389 МКЖД-5 Молодежная 42 389 МКЖД-5 Молодежная 44 389 МКЖД-5 Молодежная 8 422 МКЖД-5 Молодежная 14 420 МКЖД-5 Молодежная 16 420 МКЖД-5 Молодежная 12 420 МКЖД-5 Молодежная 6 422 МКЖД-5 Бойлерная № 429 Молодежная 4а 422 МКЖД-5 Молодежная 2 422 МКЖД-5 Молодежная 2а 422 МКЖД-5 Молодежная 3 МКЖД-5 Молодежная 37 мк.Б МКЖД-5 Бойлерная № 341 Молодежная 35 мк.Б МКЖД-5 Бойлерная № 358 Молодежная 32 360 МКЖД-5 Молодежная 34 380 МКЖД-5 Молодежная 28 360 МКЖД-5 Бойлерная № 340 Молодежная 30 360 МКЖД-5 Молодежная 70 мк. А МКЖД-5 Молодежная 60 мк. А МКЖД-5 Бойлерная_ТП Молодежная 62а мк. А МКЖД-5 Молодежная 68 мк. А МКЖД-5 Молодежная 66 мк. А МКЖД-5 Молодежная 62 мк. А МКЖД-5 Молодежная 64 мк. А МКЖД-5 Молодежная 39 мк.Б МКЖД-5 ТСЖ Учитель Молодежная 56 мк. А МКЖД-5 Молодежная 54 мк. А МКЖД-5 Молодежная 62б мк. А МКЖД-6 Молодежная 41 мк.Б МКЖД-7/12/15 Молодежная 47 мк.Б МКЖД-10/12 Молодежная 3б МКЖД-12 Магазин Молодежная 53 мк.Б МКЖД-16 Молодежная 59 мк.Б МКЖД-16 Молодежная 111 МКЖД-16 Молодежная 136 329 МКЖД-16 Молодежная 53 мк.Б МКЖД-16 Некрасова 43 254 МКЖД-5 Некрасова 64а 267 МКЖД-5 Бойлерная_ТП Новороссийская 25 1019 МКЖД-3 Новороссийская 25а 1019 МКЖД-3 Новороссийская 27 1019 МКЖД-3 Новороссийская 29 1019 МКЖД-4 Новороссийская 5 872 МКЖД-5 Новороссийская 13 877 МКЖД-5 Новороссийская 11 877 МКЖД-5 Новороссийская 11б 877 МКЖД-6/10 Бойлерная № 391 Новоугольная 24 394 МКЖД-5 Октябрят 44 496 МКЖД-5 Октябрят 39 480 МКЖД-5 Аварийное жилье Павловский тракт 13 725 МКЖД-2 Папанинцев 174а 276 МКЖД-2 Папанинцев 170б 276 МКЖД-2 Папанинцев 19в МКЖД-2 Папанинцев 19а МКЖД-2 Папанинцев 201 МКЖД-2 Папанинцев 76 15 МКЖД-3 Бойлерная № 221 Папанинцев 109 272 МКЖД-4 Папанинцев 203 263 МКЖД-5 Папанинцев 134 мк.Б МКЖД-8 Папанинцев 132 мк.Б МКЖД-9 Папанинцев 114 мк.Б МКЖД-9 Папанинцев 122 мк.Б МКЖД-10 ТСЖ на Геблера Папанинцев 102 МКЖД-16 Папанинцев 111 МКЖД-24 Аварийное жилье Парижской Коммуны 66 444 МКЖД-2 Парижской Коммуны 64 444 МКЖД-2 Парижской Коммуны 62 444 МКЖД-3 Парижской Коммуны 48 МКЖД-9 Парижской Коммуны 50 МКЖД-9 Парижской Коммуны 46 444 МКЖД-9 Партизанская 2 168 МКЖД-2 Песчаная 106а 272 МКЖД-2 Песчаная 87 240 МКЖД-3 Бойлерная № 219 Песчаная 108 272 МКЖД-5 Бойлерная № 217 Песчаная 74 15 МКЖД-5 Бойлерная № 218 Песчаная 76 15 МКЖД-5 Песчаная 80 256 МКЖД-5 Песчаная 47 254 МКЖД-5 Песчаная 19 МКЖД-10 Пионеров 8 395 МКЖД-2 Пионеров 4 395 МКЖД-2 Бойлерная № 482 Пионеров 6 МКЖД-2 Пионеров 17 395 МКЖД-5 Бойлерная № 483 Пионеров 7 395 МКЖД-5 ИНдустрия ООО Пионеров 1 395 МКЖД-10/13 Площадь Победы 2 389 МКЖД-5 Полярная 48 МКЖД-5 Полярная 30а 904 МКЖД-5 Полярная 30 904 МКЖД-5 Полярная 32 904 МКЖД-5 Полярная 3в 837 МКЖД-10 Приветная 3 МКЖД-2 Привокзальная 85 МКЖД-2 Привокзальная 59 МКЖД-2 Привокзальная 91 МКЖД-2 Привокзальная 71 МКЖД-2 Привокзальная 89 МКЖД-2 Бойлерная № 383 Привокзальная 49 МКЖД-5 Бойлерная № 380 Привокзальная 5 388 МКЖД-5 Бойлерная № 381 Привокзальная 5а МКЖД-9 Привокзальная 7 388 МКЖД-10 Привокзальная 45 МКЖД-12 Профинтерна 6 МКЖД-2 Профинтерна 10 МКЖД-2 Профинтерна 55 406 МКЖД-2 Профинтерна 53 406 МКЖД-2 Профинтерна 51 406 МКЖД-2 Профинтерна 48 404 МКЖД-2 Профинтерна 44 404 МКЖД-2 Профинтерна 46 404 МКЖД-2 Профинтерна 46а 404 МКЖД-2 Профинтерна 44а 404 МКЖД-2 ГБ МСЭ по АК Профинтерна 57 406 МКЖД-2 Профинтерна 5 384 МКЖД-3 Профинтерна 30 395 МКЖД-3 Профинтерна 32 395 МКЖД-3 Профинтерна 7 384 МКЖД-3 Профинтерна МКЖД-3 Профинтерна 8 МКЖД-3 Профинтерна 45 406 МКЖД-3 Профинтерна 12 388 МКЖД-3 Бойлерная № 398 Профинтерна 11 384 МКЖД-3 Профинтерна 9 384 МКЖД-3 Профинтерна 38 404 МКЖД-3 Бойлерная № 498 Профинтерна 47 406 МКЖД-3 Профинтерна 49 406 МКЖД-3 Профинтерна 40 404 МКЖД-3 Профинтерна 42 404 МКЖД-3 Профинтерна 34 395 МКЖД-4 Профинтерна 52 404 МКЖД-4 Профинтерна 59б 406 МКЖД-4 Профинтерна 50 404 МКЖД-4 Профинтерна 40а 404 МКЖД-4/6 Бойлерная № 371 Профинтерна 31 384 МКЖД-5 Бойлерная № 442 Профинтерна 42а 404 МКЖД-5 Бойлерная № 4032 Профинтерна 44б 404 МКЖД-5 Бойлерная № 4033 Профинтерна 59а 406 МКЖД-5 Профинтерна 35 388 МКЖД-5 Профинтерна 37 388 МКЖД-5 Профинтерна 38а 404 МКЖД-6 Профинтерна 39 МКЖД-15 Путиловская 24 426 МКЖД-2 Путиловская 49 МКЖД-2 Бойлерная № 459 Путиловская 26 426 МКЖД-5 Путиловская 20г МКЖД-16 Революционный 120а 319 МКЖД-12 Рылеева 3 МКЖД-2 Рылеева 7 880 МКЖД-2 Аварийное жилье Рылеева 5 880 МКЖД-2 Аварийное жилье Рылеева 9 880 МКЖД-2 Рылеева 17 МКЖД-2 Аварийное жилье Рылеева 11 880 МКЖД-2 Аварийное жилье Рылеева 13 880 МКЖД-2 Рылеева 19 МКЖД-2 Бойлерная_ТП Рылеева 21 880 МКЖД-5 Рыночный 5 395 МКЖД-2 Бойлерная № 4036 Рыночный 9 395 МКЖД-4 Свердлова 86 МКЖД-5 Свердлова 88 МКЖД-5 Свердлова 75 394 МКЖД-5 Свердлова 73 394 МКЖД-5 Аварийное жилье Северо-Западная 9 902 МКЖД-2 Аварийное жилье Северо-Западная 13 902 МКЖД-2 Аварийное жилье Северо-Западная 11 902 МКЖД-2 Северо-Западная 80 МКЖД-3 Северо-Западная 228 1035 МКЖД-5 Северо-Западная 226 1035 МКЖД-5 Северо-Западная 222 1035 МКЖД-5 Северо-Западная 159 1028 МКЖД-5 Северо-Западная 163 1027 МКЖД-5 Северо-Западная 167 1027 МКЖД-5 Северо-Западная 165 1027 МКЖД-5 Северо-Западная 171 1027 МКЖД-5 Северо-Западная 224 1035 МКЖД-5 Северо-Западная 232 1035 МКЖД-5 Северо-Западная 157 1028 МКЖД-5 Северо-Западная 155 1028 МКЖД-5 Северо-Западная 48 910 МКЖД-5 Бойлерная № 4014 Северо-Западная 50 910 МКЖД-5 Северо-Западная 25 904 МКЖД-5 Бойлерная № 4015 Северо-Западная 54 910 МКЖД-5 Северо-Западная 58 910 МКЖД-5 Северо-Западная 60 910 МКЖД-5 Северо-Западная 218 1037 МКЖД-5 Северо-Западная 216 1037 МКЖД-5 Северо-Западная 214 1037 МКЖД-5 Северо-Западная 58а 910 МКЖД-5 Бойлерная № 4001 Северо-Западная 56 910 МКЖД-5 Северо-Западная 179 1027 МКЖД-5 Бойлерная № 370 Северо-Западная 234 1035 МКЖД-5 Северо-Западная 175 1027 МКЖД-5 Северо-Западная 177 1027 МКЖД-5 Северо-Западная 173 1027 МКЖД-5 ЖЭК Петровское ООО Северо-Западная 230 1035 МКЖД-5 Северо-Западная 5 902 МКЖД-8 Северо-Западная 62 МКЖД-9 Северо-Западная 29 904 МКЖД-9 Северо-Западная 35 904 МКЖД-9 Северо-Западная 23а 904 МКЖД-9 Северо-Западная 41 904 МКЖД-9 Северо-Западная 27 904 МКЖД-9 Данные ОПН Северо-Западная 29а 904 МКЖД-10 Северо-Западная 35б 904 МКЖД-10 Северо-Западная 39 904 МКЖД-12 Северо-Западная 33 904 МКЖД-12 Сейфулинский 36 МКЖД-2 Сельскохозяйственная 4 990 МКЖД-9 Сибирский 35а 420 МКЖД-2 Сибирский 43а 426 МКЖД-2 Бойлерная № 436 Сибирский 31 422 МКЖД-5 Сизова 43 400 МКЖД-3 Сизова 28 404 МКЖД-4 Сизова 28 404 МКЖД-4 Сизова 26 404 МКЖД-4 Бойлерная № 430 Сизова 45 400 МКЖД-4 Бойлерная № 4035 Сизова 51 400 МКЖД-5 Сизова 26а 404 МКЖД-5 Сизова 28а 404 МКЖД-5 Сизова 10а МКЖД-10 Некомерческая организация адвокатская палата Алтайского Сизова 14б МКЖД-10 Сизова 24 404 МКЖД-16 Аварийное жилье Силикатная 9 134 МКЖД-2 Силикатная 9а 134 МКЖД-2 Аварийное жилье Силикатная 13 134 МКЖД-2 Силикатная 11 134 МКЖД-2 Аварийное жилье Силикатная 7 264 МКЖД-2 Силикатная 6а 264 МКЖД-2 Силикатная 4 264 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жилье Советской Армии 64 761 МКЖД-2 Советской Армии 48 761 МКЖД-2 Советской Армии 77 768 МКЖД-2 Аварийное жилье Советской Армии 54 761 МКЖД-2 Аварийное жилье Советской Армии 52 761 МКЖД-2 Советской Армии 50 761 МКЖД-2 Аварийное жилье Советской Армии 56 761 МКЖД-2 Советской Армии 42 761 МКЖД-2 Советской Армии 44 761 МКЖД-2 Советской Армии 46 761 МКЖД-2 Аварийное жилье Советской Армии 85 768 МКЖД-4 Советской Армии 50а/2 761 МКЖД-5 Советской Армии 50а/1 761 МКЖД-5 Советской Армии 131а 1031 МКЖД-5 Советской Армии 133а 1031 МКЖД-5 Бойлерная № 348 Советской Армии 60а 761 МКЖД-5 Советской Армии 121а МКЖД-9/10 Советской Армии 133б 1031 МКЖД-10 Советской Армии 121 МКЖД-10 Советской Армии 48в 761 МКЖД-10 Советской Армии 71 МКЖД-18 Солнцева 9 1037 МКЖД-5 Солнцева 11 1037 МКЖД-5 Солнцева 13 1037 МКЖД-5 Бойлерная № 323 Солнцева 7 1037 МКЖД-5 Солнцева 15 1037 МКЖД-9 Социалистический 76б 15 МКЖД-4 Социалистический 105 389 МКЖД-4 Социалистический 76а МКЖД-4 Бойлерная № 385 Социалистический 124 380 МКЖД-5 Бойлерная № 384 Социалистический 112 380 МКЖД-5 Бойлерная № 326 Социалистический 114 380 МКЖД-5 Социалистический 109 389 МКЖД-5 Социалистический 107 389 МКЖД-5 Социалистический 120 380 МКЖД-5 Бойлерная № 399 Социалистический 118 380 МКЖД-5 Бойлерная № 386 Социалистический 128 380 МКЖД-5 Бойлерная № 225 Социалистический 78 15 МКЖД-5 Социалистический 66 15 МКЖД-5 Социалистический 130 380 МКЖД-5 Социалистический 128а 380 МКЖД-5 Социалистический 89 МКЖД-10/12 Социалистический 117 389 МКЖД-12 Социалистический 115 389 МКЖД-12 Социалистический 119 389 МКЖД-12 Союза Республик 25 420 МКЖД-2 Союза Республик 3 422 МКЖД-2 Союза Республик 1 422 МКЖД-2 Союза Республик 23 420 МКЖД-3 Союза Республик 27 420 МКЖД-3 Союза Республик 38 414 МКЖД-3 Бойлерная № 438 Союза Республик 21 420 МКЖД-3 Союза Республик 34 414 МКЖД-4 Бойлерная № 328 Союза Республик 33 360 МКЖД-4 Бойлерная № 3002 Союза Республик 46 374 МКЖД-5 Союза Республик 12 423 МКЖД-5 Бойлерная № 4020 Союза Республик 14 423 МКЖД-5 Союза Республик 35 360 МКЖД-5 Бойлерная № 3005 Союза Республик 44 374 МКЖД-5 Союза Республик 31 360 МКЖД-5 Бойлерная № 437 Союза Республик 30 414 МКЖД-5 Союза Республик 17 420 МКЖД-5 Бойлерная № 4019 Союза Республик 23а 420 МКЖД-5 Строителей 4а 388 МКЖД-2 Строителей 11 МКЖД-2 Строителей 13 МКЖД-2 Строителей 9 378 МКЖД-2 Строителей 3 377 МКЖД-2 Строителей 7 377 МКЖД-2 Строителей 40 МКЖД-2 Строителей 26 МКЖД-3 Бойлерная № 376 Строителей 32 МКЖД-3 ГД ЖКХ ООО Строителей 52 МКЖД-3 Строителей 24 МКЖД-3 Строителей 17 380 МКЖД-3 Строителей 19 380 МКЖД-3 Бойлерная_ТП Строителей 21 380 МКЖД-¾ Строителей 30 МКЖД-4 Бойлерная_ТП Строителей 25 380 МКЖД-4 ЖСК-67 Ландыш Строителей 39 мк. 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