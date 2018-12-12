Волнение на рынке криптовалют: Tkeycoin станет одной из самых прибыльных монет

Эксперты рынка, проанализировавшие текущий уровень рисков инвестиций, а также качество и потенциал TCD, практически 100% уверены в том, что стоимости в 400−450$ криптовалюта Tkeycoin может достичь гораздо быстрее, чем это предполагалось раньше. На сегодняшний день активы Tkeycoin стоят 1 доллар, но после выхода на биржевой рынок курс токена резко поднимется. Это обусловлено большим количеством уже полученных заявок от иностранных инвесторов, заинтересованных в покупке достаточно серьезных объёмов Tkeycoin.
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