Волнение на рынке криптовалют: Tkeycoin станет одной из самых прибыльных монет

Новая, но уже многим известная цифровая валюта Tkeycoin уже сейчас претендует на звание самого прибыльного актива в грядущем году. Такое предположение основано на недавно появившейся новости о подписании соглашения между Tkeycoin и биржей EXMO. Со своей стороны биржа устроила серьезную проверку новому токену, и подтвердила надёжность и высокую доходность вложений в Tkeycoin. Благодаря данному официальному заявлению стремительный рост продаж монет TCD позволил компании менее чем за двое суток привлечь более 120 миллионов рублей.