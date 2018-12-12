Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 декабря -9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Потребитель
56

Волнение на рынке криптовалют: Tkeycoin станет одной из самых прибыльных монет

Новая, но уже многим известная цифровая валюта Tkeycoin уже сейчас претендует на звание самого прибыльного актива в грядущем году. Такое предположение основано на недавно появившейся новости о подписании соглашения между Tkeycoin и биржей EXMO. Со своей стороны биржа устроила серьезную проверку новому токену, и подтвердила надёжность и высокую доходность вложений в Tkeycoin. Благодаря данному официальному заявлению стремительный рост продаж монет TCD позволил компании менее чем за двое суток привлечь более 120 миллионов рублей.

Волнение на рынке криптовалют.
Волнение на рынке криптовалют.
Фото предосталено рекламодателем

Эксперты рынка, проанализировавшие текущий уровень рисков инвестиций, а также качество и потенциал TCD, практически 100% уверены в том, что стоимости в 400−450$ криптовалюта Tkeycoin может достичь гораздо быстрее, чем это предполагалось раньше. На сегодняшний день активы Tkeycoin стоят 1 доллар, но после выхода на биржевой рынок курс токена резко поднимется. Это обусловлено большим количеством уже полученных заявок от иностранных инвесторов, заинтересованных в покупке достаточно серьезных объёмов Tkeycoin.

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость