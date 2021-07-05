Воплощение индивидуальных финансовых идей. Как работает Private Banking банка «Открытие» в Барнауле

Доверие, открытость и умение слышать — это то, без чего не выстроить долгосрочных отношений. А если речь идет о банкинге и финансах, то важность этих принципов становится еще более очевидной, уверена новый директор офиса Private Banking банка « Открытие » в Барнауле Татьяна Зенцова, которая уже более 10 лет работает c состоятельными клиентами.

Прочный фундамент

— Выделенный офис Private Banking в нашем городе открылся всего год назад, и, несмотря на непростую ситуацию как в России, так и в мире, мы показали прекрасные результаты. Я невероятна рада тем успехам, которых удалось достичь нашей команде. Мы планируем и дальше развиваться такими же темпами, и делать наши услуги, продукты и сервис все лучше и лучше.

Результаты работы барнаульского офиса Private Banking действительно впечатляют — за год количество клиентов увеличилось в полтора раза, портфель средств под управлением за год — в два.

— Наш офис — единственный в Барнауле среди всех банков, который работает исключительно с частными состоятельными клиентами. У нас сложилась очень профессиональная команда в которой каждый понимает, что лучшая оценка работы нашего офиса — это то, что клиент остается с нами, доверяет нам и видит в нас настоящих партнеров.

Татьяна Зенцова. Фото Анны Зайковой

Конкурентные преимущества

Достижение самых амбициозных задач становится реальностью только в том случае, если эффективно использовать конкурентные преимущества.

Сильная сторона «Октрытия» — возможность представить максимально широкий набор финансовых инструментов своему клиенту. Сегодня «Открытие» — это пятая по размеру в стране финансовая группа, в периметр которой входят управляющая и брокерские компании, страховая компания, пенсионный фонд, факторинг, лизинг и т.д. Это компании с огромной историей и колоссальным опытом. Например, «Открытие Брокер» в этом году празднует свое 25-летие. Мы на фондовом рынке уже 25 лет, почти столько же, сколько сам этот рынок существует в России. Группа «Открытие» очень сильна своей инвестиционной экспертизой. Компании группы «Открытие» регулярно получают престижные премии и высокие оценки рейтинговых агентств. Например, по итогам 2020 года управляющая компания Открытие получила награду Investfunds Awards за Лучший фонд смешанных инвестиций.

Еще одним очевидным достоинством является технологичность, которая делает платформу офиса Private Banking более развитой, защищенной, многофункциональной и клиентоориентированной.

Татьяна Зенцова. Фото Анны Зайковой

— Банк «Открытие» уникален тем, что с 2018 года сочетает надежность государственного банка и все преимущества, присущие частному банку. Поскольку большую часть своей истории банк работал в частном формате, менеджмент старается сохранить особую атмосферу предпринимательства, гибкость в отношении клиентов, быстроту реакции на клиентские запросы. Сочетание этих факторов многократно возрастает, когда речь идет о клиентах премиального уровня, которых и обслуживает барнаульский офис Private Banking.

Реализация индивидуальных идей

— На сегодняшний день можно с уверенностью говорить о том, что Private Banking имеет высокую «культуру гибкости». Мы работаем с клиентами, которые заинтересованы не в массовом продукте, а в реализации индивидуальных финансовых идей. Это требует от каждого специалиста очень высокой квалификации и уровня экспертизы. Мы видим, что финансовый рынок переживает трансформацию, многих уже не устраивают классические депозиты, клиенты желают попробовать новые инструменты для инвестирования — облигации, инвестиционные счета, все пристальнее смотрят на рынок акций.

Татьяна Зенцова. Фото Анны Зайковой

В этих условиях Private Banking банка «Открытие» помогает провести детальную экспертизу, трезво оценить все возможности, которые дает рынок, и предложить инструменты для реализации потребностей клиента: сохранить, защитить свои средства, подобрать идеи для приумножения капитала.

— Мы можем предложить клиенту услуги портфельных управляющих — высококлассных специалистов, которые осуществляют детальное сопровождение, и в конечном итоге нацелены на то, чтобы вывести доходность клиента на желаемый уровень. С учетом высокой занятости клиентов Private Banking, у которых нет возможности отвлекаться от основного бизнеса и следить за своим портфелем, такие услуги как Доверительное управление и Advisory особо актуальны в условиях постоянно меняющейся ситуации на рынках.

Татьяна Зенцова. Фото Анны Зайковой

Важно отметить и то, что офис Private Banking помимо финансовых продуктов готов предложить клиентам и нефинансовые услуги, связанные, например, с приобретением недвижимости за рубежом или созданием комфортных условий для обучения ребенка за границей.

Все это создает условия для полного погружения специалистов Private Banking в решение долгосрочных и нетривиальных задач.

Факт В общефедеральном разрезе под управлением подразделения Private Banking банка «Открытие» находится более 510 млрд рублей.

Доверие нового уровня

Сегодня Private Banking на практике создает такой формат взаимодействия с клиентом, в котором нацеленность на понятный финансовый результат соседствует с выстраиванием доверительных, долгосрочных и комфортных отношений.

Татьяна Зенцова. Фото Анны Зайковой

— Мы работаем с тем сегментом, где большая часть клиентов приходит по рекомендациям. Двукратный рост нашего портфеля под управлением говорит о том, что нам действительно доверяют, высоко оценивают способности наших специалистов и хотят сотрудничать с Private Banking в долгосрочном формате.

Офис Private Banking работает в полном соответствии с такими подходами к партнерству — клиенты в основном приходят по предварительной записи в интересах соблюдения ключевого для них принципа конфиденциальности.

Изысканный интерьер, авторский дизайн офиса, комфортные зоны ожидания и переговорных — все это может по достоинству оценить каждый клиент Private Banking.