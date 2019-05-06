Воры оставили без света почти 700 человек в Чарышском районе

В Чарышском районе воры похитили трансформатор с КТП (комплектная трансформаторная подстанция). Кроме того, злоумышленники повредили девять опор и украли около 800 метров провода линии электропередачи 0,4 киловольт (кВ).

Объекты были предназначены для электроснабжения недействующего в настоящее время крестьянского хозяйства. Однако несанкционированное вмешательство воров в работу электроустановок повлекло за собой отключение линии 10 кВ и нарушение электроснабжения населенного пункта Малый Бащелак, где проживает около 700 жителей.

КТП было расположено вдали от населенных пунктов и находилось под охранным напряжением. В результате неправомерных действий сторонних лиц появилось повреждение на питающей линии 10 кВ. После срабатывания земляной защиты на энергообъекте, на место выехала бригада Чарышского РЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в ГК ПАО «Россети») — «Алтайэнерго». Электроснабжение почти 700 жителей было восстановлено оперативно. С хищением имущества электросетевой компании теперь предстоит разбираться полиции — энергетики подали заявление в органы внутренних дел. По предварительной оценке ущерб составил около 40 тысяч рублей.

Андрей Шкода,

начальник Центра управления сетями филиала «Алтайэнерго»: