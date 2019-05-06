Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 мая 22°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Потребитель
90

Воры оставили без света почти 700 человек в Чарышском районе

В Чарышском районе воры похитили трансформатор с КТП (комплектная трансформаторная подстанция). Кроме того, злоумышленники повредили девять опор и украли около 800 метров провода линии электропередачи 0,4 киловольт (кВ).

Объекты были предназначены для электроснабжения недействующего в настоящее время крестьянского хозяйства. Однако несанкционированное вмешательство воров в работу электроустановок повлекло за собой отключение линии 10 кВ и нарушение электроснабжения населенного пункта Малый Бащелак, где проживает около 700 жителей.

КТП было расположено вдали от населенных пунктов и находилось под охранным напряжением. В результате неправомерных действий сторонних лиц появилось повреждение на питающей линии 10 кВ. После срабатывания земляной защиты на энергообъекте, на место выехала бригада Чарышского РЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в ГК ПАО «Россети») — «Алтайэнерго». Электроснабжение почти 700 жителей было восстановлено оперативно. С хищением имущества электросетевой компании теперь предстоит разбираться полиции — энергетики подали заявление в органы внутренних дел. По предварительной оценке ущерб составил около 40 тысяч рублей.

Андрей Шкода,
начальник Центра управления сетями филиала «Алтайэнерго»:

Воровство с энергообъектов может не только привести к трагедии для самих правонарушителей, но и причинить большой вред жителям территории. Из-за таких преступных действий могут возникнуть аварийные ситуации, и сотни или тысячи людей, в том числе в больницах, детских учреждениях останутся на длительное время без электричества. Воры не задумываются, что их выгода может обернуться крайне негативными последствиями для них самих, их близких и родных, других людей.

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость