Воры оставили без света почти 700 человек в Чарышском районе

Объекты были предназначены для электроснабжения недействующего в настоящее время крестьянского хозяйства. Однако несанкционированное вмешательство воров в работу электроустановок повлекло за собой отключение линии 10 кВ и нарушение электроснабжения населенного пункта Малый Бащелак, где проживает около 700 жителей.
КТП было расположено вдали от населенных пунктов и находилось под охранным напряжением. В результате неправомерных действий сторонних лиц появилось повреждение на питающей линии 10 кВ. После срабатывания земляной защиты на энергообъекте, на место выехала бригада Чарышского РЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в ГК ПАО «Россети») — «Алтайэнерго». Электроснабжение почти 700 жителей было восстановлено оперативно. С хищением имущества электросетевой компании теперь предстоит разбираться полиции — энергетики подали заявление в органы внутренних дел. По предварительной оценке ущерб составил около 40 тысяч рублей.
Андрей Шкода,
начальник Центра управления сетями филиала «Алтайэнерго»:
Воровство с энергообъектов может не только привести к трагедии для самих правонарушителей, но и причинить большой вред жителям территории. Из-за таких преступных действий могут возникнуть аварийные ситуации, и сотни или тысячи людей, в том числе в больницах, детских учреждениях останутся на длительное время без электричества. Воры не задумываются, что их выгода может обернуться крайне негативными последствиями для них самих, их близких и родных, других людей.