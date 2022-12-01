1 декабря
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Потребитель

Вот это пельмени! ТОП-3 необычных рецептов к Новому году от компании «Меленка»

Одна из самых уютных и домашних новогодних традиций — готовить пельмени. В преддверии Нового года-2023 altapress.ru предлагает необычные рецепты с пельменями ручной лепки «Большая кастрюля» от компании «Меленка». Пельмени «Большая кастрюля» приготовлены по классическому домашнему рецепту! Побалуйте своих близких!

Пельмени.
Пельмени.
Фото предоставлено ООО "Мороз".

Пельмени- хачапури или пельмени, запеченные с брынзой

Ингредиенты на 1 порцию:

  • Пельмени «Большая кастрюля» 200 г
  • Брынза, сулугуни 100 — 150 г (пропорция 50/50)
  • Масло сливочное 30 г
  • Соль, перец, зелень

Приготовление:

  1. Пельмени отварить до готовности и переложить в форму для запекания, добавив сливочное масло.
  2. Посыпать сверху обильно тертым сулугуни и брынзой и отправить запекаться 10−15 минут. Сыр должен расплавиться и подрумяниться.
  3. Готовое блюдо подавать к столу, украсив свежей кинзой.

Это не просто вкусно, это безумно вкусно! Обязательно попробуйте приготовить ароматные и сочные пельмени под слоем тягучего сыра!

Пельмени.
Пельмени.
Фото предоставлено ООО «Мороз.

Пельмени с сыром и черри

Как же это вкусно!

Ингредиенты:

  • Пельмени «Большая кастрюля» 450 г
  • Фетакса 1 уп
  • Томаты Черри 300 г (лучше сладкие)
  • Оливки 200 г
  • Оливковое масло 2 ст. л
  • Прованские травы, орегано, чеснок

Приготовление:

  1. В противень положить фетаксу, томаты Черри, оливки.
  2. Добавить оливковое масло, чеснок, орегано, прованские травы. Если томаты и оливки кислые, можно добавить щепотку сахара.
  3. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут.
  4. Отварить пельмени в кипящей воде 3 минуты.
  5. Достать и перемешать запеченные оливки с фетаксой. Томаты раздавить.
  6. Добавить в получившийся соус вареные пельмени. Перемешать. Готово! Можно украсить зеленью и звать всех к столу.
Пельмени.
Пельмени.
Фото предоставлено ООО «Мороз».

Пельмени с соусом песто и пармезаном

Простой способ необычно подать пельмени и разнообразить привычный вкус.

Как готовить:

  1. Сварить пельмени «Большая кастрюля»
  2. Выложить в глубокую тарелку, добавить 1 ст л соуса песто и перемешать, посыпать тертым пармезаном.

Важно делать все быстро, пока пельмени горячие, чтобы сыр расплавился.

Готово! Получается очень вкусно, рекомендуем попробовать!

Фото предоставлено ООО «Мороз.

melenka-biysk.ru

vk.com›melenka_ost

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