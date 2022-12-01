Вот это пельмени! ТОП-3 необычных рецептов к Новому году от компании «Меленка»

Пельмени- хачапури или пельмени, запеченные с брынзой
Ингредиенты на 1 порцию:
- Пельмени «Большая кастрюля» 200 г
- Брынза, сулугуни 100 — 150 г (пропорция 50/50)
- Масло сливочное 30 г
- Соль, перец, зелень
Приготовление:
- Пельмени отварить до готовности и переложить в форму для запекания, добавив сливочное масло.
- Посыпать сверху обильно тертым сулугуни и брынзой и отправить запекаться 10−15 минут. Сыр должен расплавиться и подрумяниться.
- Готовое блюдо подавать к столу, украсив свежей кинзой.
Это не просто вкусно, это безумно вкусно! Обязательно попробуйте приготовить ароматные и сочные пельмени под слоем тягучего сыра!
Пельмени с сыром и черри
Как же это вкусно!
Ингредиенты:
- Пельмени «Большая кастрюля» 450 г
- Фетакса 1 уп
- Томаты Черри 300 г (лучше сладкие)
- Оливки 200 г
- Оливковое масло 2 ст. л
- Прованские травы, орегано, чеснок
Приготовление:
- В противень положить фетаксу, томаты Черри, оливки.
- Добавить оливковое масло, чеснок, орегано, прованские травы. Если томаты и оливки кислые, можно добавить щепотку сахара.
- Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут.
- Отварить пельмени в кипящей воде 3 минуты.
- Достать и перемешать запеченные оливки с фетаксой. Томаты раздавить.
- Добавить в получившийся соус вареные пельмени. Перемешать. Готово! Можно украсить зеленью и звать всех к столу.
Пельмени с соусом песто и пармезаном
Простой способ необычно подать пельмени и разнообразить привычный вкус.
Как готовить:
- Сварить пельмени «Большая кастрюля»
- Выложить в глубокую тарелку, добавить 1 ст л соуса песто и перемешать, посыпать тертым пармезаном.
Важно делать все быстро, пока пельмени горячие, чтобы сыр расплавился.
Готово! Получается очень вкусно, рекомендуем попробовать!
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