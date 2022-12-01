Вот это пельмени! ТОП-3 необычных рецептов к Новому году от компании «Меленка»

Одна из самых уютных и домашних новогодних традиций — готовить пельмени. В преддверии Нового года-2023 altapress.ru предлагает необычные рецепты с пельменями ручной лепки «Большая кастрюля» от компании «Меленка». Пельмени «Большая кастрюля» приготовлены по классическому домашнему рецепту! Побалуйте своих близких!

Пельмени- хачапури или пельмени , запеченные с брынзой

Ингредиенты на 1 порцию:

Пельмени «Большая кастрюля» 200 г

Брынза , сулугуни 100 — 150 г ( пропорция 50/50)

сулугуни 100 — 150 г пропорция 50/50) Масло сливочное 30 г

Соль , перец , зелень

Приготовление:

Пельмени отварить до готовности и переложить в форму для запекания , добавив сливочное масло. Посыпать сверху обильно тертым сулугуни и брынзой и отправить запекаться 10−15 минут. Сыр должен расплавиться и подрумяниться. Готовое блюдо подавать к столу , украсив свежей кинзой.

Это не просто вкусно, это безумно вкусно! Обязательно попробуйте приготовить ароматные и сочные пельмени под слоем тягучего сыра!

Пельмени. Фото предоставлено ООО «Мороз.

Пельмени с сыром и черри

Как же это вкусно!

Ингредиенты:

Пельмени «Большая кастрюля» 450 г

Фетакса 1 уп

Томаты Черри 300 г ( лучше сладкие)

лучше сладкие) Оливки 200 г

Оливковое масло 2 ст. л

Прованские травы , орегано , чеснок

Приготовление:

В противень положить фетаксу , томаты Черри , оливки. Добавить оливковое масло , чеснок , орегано , прованские травы. Если томаты и оливки кислые , можно добавить щепотку сахара. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут. Отварить пельмени в кипящей воде 3 минуты. Достать и перемешать запеченные оливки с фетаксой. Томаты раздавить. Добавить в получившийся соус вареные пельмени. Перемешать. Готово! Можно украсить зеленью и звать всех к столу.

Пельмени. Фото предоставлено ООО «Мороз».

Пельмени с соусом песто и пармезаном

Простой способ необычно подать пельмени и разнообразить привычный вкус.

Как готовить:

Сварить пельмени «Большая кастрюля» Выложить в глубокую тарелку , добавить 1 ст л соуса песто и перемешать , посыпать тертым пармезаном.

Важно делать все быстро, пока пельмени горячие, чтобы сыр расплавился.

Готово! Получается очень вкусно, рекомендуем попробовать!

Фото предоставлено ООО «Мороз.

melenka-biysk.ru

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