«Вот-вот пойдут массово». На Алтае открыли сезон сбора грибов

Алтайские грибники сообщили в соцетях об открытии сезона сбора грибов. Собирать можно традиционные для этого времени года сморчки. Пока урожаи невелики, но грибники рассчитывают, что в ближайшее время грибов будет много.

На моей поляне вылезли первые разведчики!", — написал 3 мая Руслан Муравьев, подписчик странички в соцсети «Грибники Барнаула и Алтайского края».

По словам грибника, это еще «малыши» и поэтому срывать он их не стал: оставил подрастать. А вот другой подписчик этого паблика — Катя Сергеева — уже начала собирать первый урожай. «Улов не большой», — рассказала она.

Но, как считает Руслан Муревьев, грибов вот-вот будет много: «Надеюсь, через три-четыре дня массово пойдут, тем более — погоду обещают теплую».

Сморчки в самом деле сначала растут в небольших количествах, но потом «высыпают». Стоит имеет в виду, что сморчки относятся к условно съедобным грибам. Перед употреблением их сначала отваривают в подсоленой воде в течение 10−15 минут — а воду сливают.

Ранее altapress.ru рассказывал о большом урожае грибов осенью 2020 года. Грибы собирали ведрами. Добавим, что подписчики паблика предупреждают о клещах — их уже довольно много.