Подготовка ПАО «МРСК Сибири» (входит в состав ПАО «Россети») к этому значимому событию была грандиозной. Персонал компании обеспечил надежные схемы электроснабжения всех объектов Универсиады. Сейчас в Красноярске несут трудовую вахту более 100 сотрудников филиала «Алтайэнерго». Они в составе большой команды энергетиков МРСК Сибири гарантируют бесперебойное электроснабжение спортивных площадок в период этого важного мероприятия.

Владимир Евсеев, Геннадий Тумаков и Дмитрий Тяпшев приехали в Красноярск еще в середине января. И сразу приступили к работе. Их «подшефный» объект — Дворец спорта имени Ивана Ярыгина, и питающие его силовые электроустановки напряжением 6/0,4 киловольт (кВ). На этой спортивной арене во время Универсиады будут проходить соревнования по керлингу.

Владимир Евсеев,

главный инженер Северо-Восточных электрических сетей филиала «Алтайэнерго»:

В период подготовки спортивного объекта была проведена комплексная реконструкция Дворца спорта, в том числе трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ с установкой стационарной дизель-генераторной установкой (ДГУ) 540 киловатт (кВт). В период с января по март проводилась подготовка рабочей документации для получения разрешения надзорных органов на дальнейшую эксплуатацию этого энергообъекта. Велась работа с персоналом: противоаварийные и противопожарные тренировки, пробные запуски ДГУ. Все необходимые процедуры были соблюдены, разрешение получено вовремя. Сейчас наша задача — обеспечить надежную работу всей электросетевой инфраструктуры дворца во время соревнований.

Геннадий Тумаков,

начальник производственно-технической службы Центральных электрических сетей «Алтайэнерго»:

Каждый день мы проводим осмотры электрооборудования подстанций и электрощитовых Дворца спорта. Завтра здесь начнутся официальные тренировки спортсменов, а с 3 марта — соревновательный этап. Все должно работать четко и без сбоев.

Дмитрий Тяпшев,

начальник оперативно-диспетчерской группы Пригородного РЭС Центральных электрических сетей «Алтайэнерго»:

Конечно, немного волнительно, ведь до открытия Универсиады осталось меньше суток. Мы с коллегами на боевом посту круглосуточно. Хочется отметить высокий уровень ответственности электротехнического персонала Дворца спорта имени Ивана Ярыгина под руководством главного инженера Дмитрия Букатова. Работать с ними легко и надежно!

Уже завтра на всех спортивных аренах крупнейшего города Сибири зазвучат восторженные крики болельщиков, вспыхнут нешуточные страсти спортивных состязаний, появятся первые рекорды, первые победы и первые поражения. Это событие войдет в историю Сибири как одно из самых значимых и очень приятно, что в этой истории есть страница МРСК Сибири и филиала «Алтайэнерго»!