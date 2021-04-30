Возьми интернет на дачу: Билайн подарит дачникам 3 месяца связи и безлимитный интернет

В преддверии майских праздников Билайн запустил специальную акцию для жителей Алтайского края: три месяца связи и опцию «Безлимитный интернет» бессрочно, без абонентской платы и платы за подключение в подарок для тех, кто планирует проводить время за городом.

«Возьми интернет на дачу» — новое предложение от Билайн специально для тех, кто предпочитает отдыхать или работать в майские дни, а также летом, за городом. Переезжая на дачу, можно продолжить работу «на удаленке», не отказываться от просмотра любимых сериалов и серфинга в интернете. Достаточно приобрести в интернет-магазине или одном из собственных офисов Билайн 4G-модем или 4G-роутер в комплекте с тарифом «Интернет PRO» (специально разработан для гаджетов). В подарок новому абоненту Билайн дает 3 месяца связи и бесплатную опцию, предоставляющую безлимитный интернет. Стоимость комплекта и его наполнение варьируется в зависимости от региона подключения. В Алтайском крае стоимость комплекта модем + sim-карта составит 2590 рублей, роутер + sim-карта 3290 рублей.*

В регионах России Билайн развивает сеть 4G, обеспечивающую мобильный интернет. В 2020 году было построено порядка 100 новых вышек связи, в том числе в пригородах городов Бийска, Рубцовска, Алейска, Славгорода — порядка 40 000 жителей края попали в обновленную зону покрытия 4G Билайн. Также почти все действующие на территории Алтайского края вышки связи были дооборудованы до 4G LTE.

В 2020 году в городах Алтайского края и Республики Алтай был завершен очередной технический этап по модернизации сети 4G LTE, обеспечивающей скоростной мобильный интернет. В рамках проекта технические специалисты компании реализовали решение, которое позволило одновременно на территории обслужить большее число абонентов на большей скорости, чем до модернизации.