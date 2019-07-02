Возможность делать все и сразу дает интернет 300 Мбит/с от провайдера «Сибирские сети»!

Идеальное решение для тех, кому нужно все лучшее и сразу. Вы сможете без проблем качать все, что качается, серфить там, где серфится, и смотреть то, что смотрится. Возможность делать все и сразу дает интернет 300 Мбит/с и полный пакет TV-каналов (135+).