Возможность делать все и сразу дает интернет 300 Мбит/с от провайдера «Сибирские сети»!

Тариф специально для тех, кто проводит много времени в Сети, загружает гигабайты информации и качает тяжелые файлы, смотрит онлайн-трансляции, фильмы в Full HD и 4K, ролики на YouTube, играет в серьезные сетевые игры. Все это — без помех и подвисаний на сверхскорости! Предложение для тех, кто не хочет ограничивать свои возможности! Пользуйтесь интернетом всей семьей одновременно!
Если вы планируете пользоваться интернетом на нескольких устройствах, не забудьте о надежном сетевом оборудовании. Для качественного сигнала на всех устройствах, рекомендуем роутер TP-Link Archer C5 (50 руб./мес. для данного тарифа).
Подключение к услугам провайдера «Сибирские сети» возможно при наличии технической возможности, подробности по телефону или на сайте компании sibset.ru.
Адрес абонентского отдела в г. Барнауле:
ул. П. Сухова, 2-в.
Телефон: (3852) 257−257