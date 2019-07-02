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Возможность делать все и сразу дает интернет 300 Мбит/с от провайдера «Сибирские сети»!

Идеальное решение для тех, кому нужно все лучшее и сразу. Вы сможете без проблем качать все, что качается, серфить там, где серфится, и смотреть то, что смотрится. Возможность делать все и сразу дает интернет 300 Мбит/с и полный пакет TV-каналов (135+).

Интернет 300 Мбит/с от провайдера «Сибирские сети»!
Интернет 300 Мбит/с от провайдера «Сибирские сети»!
архив компании "Сибирские сети"

Тариф специально для тех, кто проводит много времени в Сети, загружает гигабайты информации и качает тяжелые файлы, смотрит онлайн-трансляции, фильмы в Full HD и 4K, ролики на YouTube, играет в серьезные сетевые игры. Все это — без помех и подвисаний на сверхскорости! Предложение для тех, кто не хочет ограничивать свои возможности! Пользуйтесь интернетом всей семьей одновременно!

Если вы планируете пользоваться интернетом на нескольких устройствах, не забудьте о надежном сетевом оборудовании. Для качественного сигнала на всех устройствах, рекомендуем роутер TP-Link Archer C5 (50 руб./мес. для данного тарифа).

Подключение к услугам провайдера «Сибирские сети» возможно при наличии технической возможности, подробности по телефону или на сайте компании sibset.ru.

Адрес абонентского отдела в г. Барнауле:

ул. П. Сухова, 2-в.

Телефон: (3852) 257−257

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