Вперед в будущее: интернет вещей и интеллект в промышленности в магистратуре ТПУ

«Если вы хотите понимать суть предметов, которые вас окружают — добро пожаловать на электронику!» — директор Инженерной школы неразрушающего контроля безопасности ТПУ Дмитрий Седнев.

Вы читаете этот текст с экрана компьютера, ноутбука, или смартфона. Утром вы выпили чашку кофе — воду заботливо разогрел чайник, чуть позже — начали проверять сообщения в соцсетях. Все это — электроника. Без нее нам сложно представить современный мир. Уже невозможно отрицать, насколько трендовыми стали потребности в разработках электронных приборов: сфера растет быстро. После каждой новой презентации смартфона, спустя год мы видим еще больший шаг в будущее. И это будущее уже с вами, в Томском политехническом университете.

Освоить востребованные навыки можно в магистратуре ТПУ по направлению магистерской подготовки «Электроника и наноэлектроника» на одной из 2 специализаций:

«Интеллектуальная промышленная электроника»

«Электроника Интернета-вещей». В направлении магистерской подготовки «Электроника и наноэлектроника»

Ты просто космос: от идеи до реализации

В этой магистратуре студенты учатся разрабатывать электронную технику в разных сферах: от земных до космических. После выпуска можно проектировать, конструировать, исследовать, использовать электроприборы и другие устройства. Здесь учат учитывать современные тенденции развития технологий.

Актуальные знания «не на бумаге». В ТПУ для студентов открыты множество лабораторий и практических площадок в стенах вуза. Здесь — локальная комната для исследования микро- и наноэлектромеханических устройств, платформы для робототехники, мобильные роботы, промышленные камеры, и множество других ресурсов для практики.

Вперед в будущее! Томский политехнический университет.

Юрий Гагарин и Илон Маск — твои кумиры, и ты мечтал взлететь выше самолета?] Студенческий центр управления полетами позволит воплотить свои мечты, связанные с космосом. Кстати, обучение в магистратуре проходит при поддержке академии Samsung и компании National Instruments. Это — показатель международного уровня образования.

А что с работой?

Невероятно, но факт: работать возможно и во время учебы. Гибкий график позволит параллельно с магистратурой работать на полную ставку на предприятиях партнерах. А поскольку ты получишь практические навыки, диплом будет также построен на задачах конкретных предприятий.

Как мы и говорили, выпускники этой специальности — одни из самых востребованных спецов. Трудиться уже после окончания магистратуры ты сможешь на любом предприятии и в любой отрасли, где используют электронную технику. Например, в компании Huawei, «Роскосмосе», «Росатоме», «РОСТЕХе», устроиться в «Газпром» и на предприятия Министерства обороны, в Российскую академию наук и зарубежные компании в области электроники и микропроцессорной техники.

Большие возможности здесь и для собственного дела: можно создать стартап и работать на себя.

Ого , я смогу делать устройства , как в фантастических фильмах? Как поступить на это направление?

Поступать в магистратуру ТПУ «Электроника и наноэлектроника» могут выпускники бакалавриата любых технических специальностей, все необходимые компетенции они получат уже на месте — в магистратуре.

Подать документы можно до 14 августа онлайн на сайте вуза: apply.tpu.ru. Консультации ведутся по телефонам: 8−800−550−48−23 (для звонков из РФ), +7−3822−701−602 (для звонков из KZ и стран СНГ), а также по электронной почте postupai@tpu.ru. Кроме того, будущие студенты ТПУ могут задавать вопросы в социальных сетях.

Ждем от тебя новых нанофотоаппаратов и космических кораблей!