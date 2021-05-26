Вперёд, в каменный век! Как используют «гибкий камень» в стоительстве

Трудно найти более странное словосочетание, чем «гибкий камень». Эти противоположные понятия обозначают отделочный материал, который появился на рынке относительно недавно, но уже успел удивить. По мнению многих современных дизайнеров, из всех новых материалов именно гибкий камень является наиболее удачной попыткой, позволяющей безошибочно перенести текстуру природного материала на искусственную основу.

Строительный оксюморон

Гибкий камень (или каменные обои) — тонкий, не более 6 мм, отделочный материал, который на удивление достоверно имитирует мрамор, песчаник, сланец, гранит и другие минералы.

У каменных обоев немало преимуществ. Это не только красивый, но и экологически чистый, пожаробезопасный, прочный и долговечный материал. Срок его жизни при соблюдении правил эксплуатации превышает 25 лет.

Гибкость полотна позволяет отделывать сложные криволинейные поверхности — колонны, ниши, карнизы и т. д. Материал практически невосприимчив к влаге, а значит, можно использовать его в кухнях и даже в ванных комнатах (кроме зон прямого контакта с водой).

Новинка в строительном бизнесе. ООО «ЮТА»

Ещё одно интересное свойство каменных обоев — светопрозрачность. Ими можно оклеивать плафоны и абажуры, создавая красивые и оригинальные светильники. Кроме того, на основу из гибкого камня по технологии УФ-печати наносят изображения, получая в результате живописные фрески.

Впрочем, надо знать некоторые тонкости. Пока он не наклеен на стену и не покрыт защитным лаком, слой посыпки остаётся довольно хрупким, что нередко создаёт проблемы при транспортировке. Специалисты рекомендуют брать обои с запасом не менее 15%, чтобы возместить потери.

Материал, добытый в России, ниже по стоимости, чем тот, что завозят из-за рубежа. Если сравнивать с обычным песчаником, это дорого, с мрамором или гранитом — вполне доступно. А ещё гибкие обои намного проще в работе. С их помощью можно добиться бесшовной поверхности, что совершенно невозможно с каменными плитами.

Новинка в строительном бизнесе. ООО «ЮТА»

Разновидности материала

Исходя из технологии производства, гибкие обои подразделяют на две группы. В первом случае на карьере при помощи специального (и довольно сложного) оборудования срезают тонкие пласты слежавшегося природного материала и наклеивают на основу. Получается исключительно красивый материал с естественным, живописным рисунком. Отличить его от натурального камня практически невозможно. Правда, цветовая гамма такой отделки включает в себя только оттенки жёлтого, коричневого и беж. В среднем один квадратный метр гибкого камня весит 3−4 кг, благодаря чему им можно отделывать даже стены с малой несущей способностью.

Есть и другая, более простая технология производства: на ту же прочную основу наносятся эпоксидная смола или акриловый клей и напыляется мельчайшая каменная крошка. Этот способ нанесения открывает больше возможностей дизайна и позволяет получить имитацию любой породы: от обычного мрамора до кварца или красивейшего агата.

Палитра. ООО «ЮТА»

Ещё одна классификация — исходя из формы продукта. Производители предлагают нам три разновидности гибкого камня. Самая распространённая «ипостась» — рулон. Толщина декоративного слоя составляет 1−3 мм. Этот материал обычно используют для отделки больших поверхностей внутри помещения. Эксплуатации на открытом воздухе тонкая посыпка не выдерживает.

Для относительно небольших участков, например кухонного фартука или стены прислонения камина, больше подходит плитка. Толщина каменной крошки составляет в среднем 2,5−3 мм.

А для внешней отделки оптимальны плиты с прочным декоративным слоем толщиной до 6 мм. Средний вес квадратного метра — 3,5 килограмма. Этот факт открывает новые возможности в отделке стен гибким камнем — например, его можно использовать на слабых конструкциях вроде гипсокартона.

Новинка в строительном бизнесе. ООО «ЮТА»

Проще простого

Процесс отделки похож на знакомую всем технологию поклейки обоев. По сути, разница лишь в том, что клеящий состав наносят только на стену. Впрочем, обо всём по порядку. Поскольку каменные обои довольно тонкие, они не могут скрыть нежелательный рельеф, поэтому базовую поверхность необходимо тщательно выровнять, а трещины, сколы и вмятины, если таковые имеются, заделать.

Как правило, полотна клеят встык. Если уже после высыхания клея выяснилось, что между кусками обоев образовался зазор, эту проблему легко решить. Нужно просто нанести туда немного нового клея, взять обрезок обоев и тереть им проблемный участок до тех пор, пока он не покроется отставшей каменной крошкой.

Когда клей схватится (обычно на это уходит около суток), необходимо в два слоя покрыть поверхность обоев влагостойким защитным лаком. Как правило, такие препараты предлагают сами производители гибкого камня. Это крайне важный этап работы, и относиться к нему пренебрежительно не следует. Именно лак обеспечивает износостойкость покрытия.

Новинка в строительном бизнесе. ООО «ЮТА»

Не страшен ветер , дождь и снег!

Технология нанесения гибкого камня на фасад здания практически аналогична той, которая используется во время отделки интерьера, с ней справится каждый человек, который умеет клеить обои. На что следует обратить особое внимание при внешней отделке — это температура окружающего воздуха (она должна быть не ниже 12° С) и необходимое заключительное грунтование поверхности, которое должно производиться в 2 слоя.

Прослужит долго

Завершая тему, напомним, что любой отделочный материал требует ухода. В случае с гибким камнем всё довольно просто. Достаточно изредка убирать с шероховатой поверхности пыль при помощи простого пылесоса.