Впервые на экспорт: завод Vestas и РОСНАНО отправит в Данию партию лопастей для ветроустановок

Сложная эпидемиологическая обстановка диктует свои правила, поэтому торжественная церемония отгрузки первой партии лопастей для ветроустановок, предназначенной для экспорта в Данию, прошла на площадке завода «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» в Ульяновске в формате видеоконференции. Какая это была продукция и где ее будут применять, читайте в материале altapress.ru.

Участники конференции

По сообщению пресс-службы УК «РОСНАНО», в церемонии приняли участие заместитель председателя Правительства РФ Юрий Борисов, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, посол Королевства Дания в России Карстен Сендергорд, председатель правления УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс и генеральный директор «Вестас Мэньюфекчуринг Рус» Кимал Юсупов.

48 лопастей

«РОСНАНО»

Партия из 48 лопастей была отправлена с площадки ульяновского предприятия «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» заказчику в Данию для строительства нового ветропарка. Экспорт одного из ключевых компонентов ветроустановки (ВЭУ), локализованного в России, осуществляется впервые в истории отечественного энергомашиностроения.

Из Ульяновска лопасти, каждая длиной 62 метра и весом 12,5 тонн, будут перевезены грузовым автотранспортом в порт Тольятти, откуда водным путем на двух судах прибудут к месту назначения примерно в середине мая. Оборудование предназначено для турбин Vestas марки V126 единичной мощностью 3,45 МВт и позволит покупателю построить 55 МВт новой ветрогенерации.

Юрий Борисов,

заместитель председателя Правительства РФ:

Первый экспорт лопастей — важное событие не только для отрасли возобновляемой энергетики, но и для экономики нашей страны в целом. Производство компонентов для ветроустановок Vestas локализовано, помимо Ульяновска, также в Нижегородской и Ростовской областях. Подобные проекты надо тиражировать и в других регионах. Правительство РФ поддерживало и будет поддерживать создание новых высокотехнологичных производств в этой сфере. Планируется, что к 2024 году будет построено более 5 ГВт генерирующих объектов, работающих на энергии солнца, ветра и воды. Правительство РФ продолжит курс на поддержку этого направления и после 2024 года.

Не имеющие аналогов в России

Предприятие «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус», запущенное в декабре 2018 года, производит композитные лопасти для турбин ВЭУ, не имеющие аналогов в РФ. Производственная площадка расположена на территории авиационного кластера в Ульяновске. Лопасти предназначены для ВЭУ мощностью от 3,4 до 4,2 МВт. В 2020 году планируется выпустить более 250 лопастей, в 2021 году — нарастить производство продукции до 300 лопастей в год.

Партнерами проекта выступают Vestas, РОСНАНО и Консорциум инвесторов Ульяновской области, в состав которого входит Ульяновский наноцентр ULNANOTECH и «Аквилон». Объем инвестиций составил более 2 млрд руб. На высокотехнологичном предприятии создано более 400 рабочих мест.

Сергей Морозов,

губернатор Ульяновской области:

Ульяновская область гордится тем, что стала колыбелью отечественной ветроэнергетики. Именно здесь был возведен первый ветропарк мегаватного класса, локализовано производство лопастей для ветроэнергетических установок, на базе Ульяновского государственного технического университета запущены программы подготовки кадров для новой отрасли.

Инвестиционный контракт на 8 лет

Уникальное производство компонентов ВЭУ создано в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК) между «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус», Министерством промышленности и торговли РФ и Ульяновской областью. СПИК, заключенный на срок 8 лет, стал первым в отечественном энергомашиностроении. В обмен на обязательство со стороны СП создать производство промышленной продукции, не имеющей аналогов в РФ, механизм гарантирует стабильность налоговых и регуляторных условий для успешного трансфера технологий.

Анатолий Чубайс,

председатель правления УК «РОСНАНО»:

Завод Vestas и РОСНАНО в Ульяновске, первым локализовавший производство лопастей ветроустановок в России, вновь подтверждает статус первопроходца отечественной ветроэнергетики. Первая поставка российского ветроэнергетического оборудования на экспорт означает, что мы полностью выполняем взятые на себя обязательства в рамках специнвестконтракта. Мы гордимся, что ульяновские лопасти найдут применение в Дании, на родине мировой ветроэнергетики, которая на сегодня является мировым лидером отрасли.

Один из ключевых этапов

Датская Vestas — мировой лидер в производстве ВЭУ — совместно с РОСНАНО осуществляет трансфер технологий ветроэнергетики и наращивает в России свои производственные мощности. Производство лопастей в Ульяновске стало одним из ключевых этапов программы локализации оборудования ветроэнергетики в России (вклад в степень локализации ВЭУ — 18%).

Нильс де Баар,

президент Vestas в Северной и Центральной Европе:

Vestas рад тому, что вместе с РОСНАНО и локальными промышленными партнерами мы полностью выполняем обязательство завода в Ульяновске по экспорту, предусмотренное специальным инвестиционным контрактом. Первая экспортная поставка 48 лопастей является еще одним важным шагом для российской ветроэнергетики, и в нем, несомненно, есть заслуга каждого сотрудника завода.

Добавим, что Vestas выбрана поставщиком оборудования ВЭУ для Фонда развития ветроэнергетики (создан на паритетной основе АО «РОСНАНО» и ПАО «Фортум»), реализующего проекты строительства ветропарков общей мощностью более 1800 МВт до 2023 года.