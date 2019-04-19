Впервые в Барнауле! Чемпионат Сибири по ЭнергоQUIZ

Дорогие родители! Если ваше ребенок ученик 8−11 класса одной из барнаульских школ, то обязательно расскажите ему об этом событии!

Впервые ПАО «МРСК Сибири» проводит Чемпионат Сибири по ЭнергоQUIZ`у для школьников. Одним из городов, который примет игры Чемпионата, станет Барнаул. В 20-х числах апреля в школах города пройдут отборочные игры. В мае состоятся полуфиналы и финал Чемпионата. Победителей ждут ценные призы. Не останется без награды и школа, в которой учатся ребята — победители.

ЭнергоQUIZ — это познавательная, интеллектуальная викторина, которая не только пополнит багаж знаний, но еще поможет проявить себя, выявить лидерские качества, а еще прославить свою школу на всю Сибирь!

Для того, чтобы принять участие в Чемпионате нужно выбрать любой удобный вариант:

Вариант 1 Самому собрать команду и заполнить анкету по ссылке (это займёт меньше минуты). Организаторы сообщат, когда состоится ваша игра.

Вариант 2 Найти по этой ссылке куратора Чемпионата в своей школе и подойди к нему — он поможет собрать команду, зарегистрирует и ответит на важные вопросы.

Если вдруг важные вопросы уже есть, а вашей школы нет в списке — нужно написать организаторам в личном сообщении группы, и вам ответят!

Группа ВКонтакте