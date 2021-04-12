Впервые в Барнауле «Мегаломания»

Песни Soundgarden, Nirvana, Red Hot Chilli Pepper’s и еще множество других — в оригинальном и мягком акустическом звучании. Это спокойная музыка для тех, кто никуда не торопится и умеет слушать.
- Когда — 16 апреля
- Где — Загородный комплекс «Золотая подкова»
- Цена входного билета — 800 рублей
- Начало — в 20:00
Прекрасным аккомпанементом такого музыкального вечера станут блюда и напитки от гастробара Чердак и загородного комплекса Золотая Подкова.
Возможен предварительный заказ по меню.
В день мероприятия — только акционные блюда и напитки.
По всем вопросам — 55−45−77
Информация о стоимости действительна на момент публикации. (18+)