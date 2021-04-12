Впервые в Барнауле «Мегаломания»

Уникальный проект двух профессионалов, которые предлагают вам взглянуть на музыку 90-х под другим углом.

Песни Soundgarden, Nirvana, Red Hot Chilli Pepper’s и еще множество других — в оригинальном и мягком акустическом звучании. Это спокойная музыка для тех, кто никуда не торопится и умеет слушать.

Когда — 16 апреля

— 16 апреля Где — Загородный комплекс «Золотая подкова»

— Загородный комплекс «Золотая подкова» Цена входного билета — 800 рублей

входного билета — 800 рублей Начало — в 20:00

Прекрасным аккомпанементом такого музыкального вечера станут блюда и напитки от гастробара Чердак и загородного комплекса Золотая Подкова.

Возможен предварительный заказ по меню.

В день мероприятия — только акционные блюда и напитки.

По всем вопросам — 55−45−77

Информация о стоимости действительна на момент публикации. (18+)