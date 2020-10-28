Впервые в мире появились складные умные часы Nubia

Подобное конструктивное решение помогает рассмотреть информацию под любым углом. Вертикальный дисплей очень удобный в использовании. Смотрится это как обернутый смартфон, который красуется на запястье. Такая новинка пригодится студентам, поклонникам активного спорта, деловым людям — всем тем, кто ценит мобильность, удобство, быстрый доступ к информации. Конечно, стильный дизайн делает эти смарт-часы еще и дополнительным аксессуаром.
Функциональность в сочетании со стильным дизайном
Nubia — это не только стильный, но и полезный гаджет. Он предлагает множество функций на выбор:
- режима отслеживания показателей при занятиях спортом;
- можно принимать, отклонять звонки;
- голосовой помощник;
- плеер для прослушивания музыки, аудиофайлов;
- будильник и прочие базовые опции.
Но от других моделей смарт-часов новинка отличается гибким OLED-экраном. Информацию можно считать под любым углом. Вы можете самостоятельно выбрать циферблат, чтобы сделать часы еще более стильными и оригинальными. Они станут настоящим украшением запястья. Для выбора оформления разработано специальное приложение. Вы можете ввести настройки, используя личные фотографии. Использовать смарт-часы можно в качестве музыкального плеера, если вы часто бегаете по утрам, предпочитаете шуму общественного транспорта прослушивание любимых музыкальных композиций. Также использовать гаджет можно в роли фитнес-трекера, в качестве устройства для чтения сообщений.
Еще один бонус от разработчиков — емкая батарея, которая способна работать на протяжении недели в режиме энергосбережения. Даже если использовать часы в обычном режиме, то они проработают без зарядки 36 часов. Восполнять заряд батареи можно с помощью беспроводной сети, с док-станции, которая идет в комплекте.