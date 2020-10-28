Впервые в мире появились складные умные часы Nubia

Сегодня электронные гаджеты используются в медицине, спорте, образовании, бизнесе, рекламе. Посредством смартфона можно здесь оформить заказ, изучит последние новости. Управлять бизнесом на расстоянии. По причине востребованности производители продолжают совершенствовать разработки. Среди последних новинок, которой нет аналогов во всем мире, это складные умные часы. Изюминка — 4-дюймовый круглый OLED-экран. Это смарт-часы нового поколения, которые плотно прилегают к запястью со всех сторон, но при этом не составляют дискомфорта. Среди других смарт-разработок у представленной модели самый большой дисплей, что обеспечивает удобство в использовании.

Подобное конструктивное решение помогает рассмотреть информацию под любым углом. Вертикальный дисплей очень удобный в использовании. Смотрится это как обернутый смартфон, который красуется на запястье. Такая новинка пригодится студентам, поклонникам активного спорта, деловым людям — всем тем, кто ценит мобильность, удобство, быстрый доступ к информации. Конечно, стильный дизайн делает эти смарт-часы еще и дополнительным аксессуаром.

Функциональность в сочетании со стильным дизайном

Nubia — это не только стильный, но и полезный гаджет. Он предлагает множество функций на выбор:

режима отслеживания показателей при занятиях спортом;

можно принимать , отклонять звонки;

отклонять звонки; голосовой помощник;

плеер для прослушивания музыки , аудиофайлов;

аудиофайлов; будильник и прочие базовые опции.

Но от других моделей смарт-часов новинка отличается гибким OLED-экраном. Информацию можно считать под любым углом. Вы можете самостоятельно выбрать циферблат, чтобы сделать часы еще более стильными и оригинальными. Они станут настоящим украшением запястья. Для выбора оформления разработано специальное приложение. Вы можете ввести настройки, используя личные фотографии. Использовать смарт-часы можно в качестве музыкального плеера, если вы часто бегаете по утрам, предпочитаете шуму общественного транспорта прослушивание любимых музыкальных композиций. Также использовать гаджет можно в роли фитнес-трекера, в качестве устройства для чтения сообщений.

Еще один бонус от разработчиков — емкая батарея, которая способна работать на протяжении недели в режиме энергосбережения. Даже если использовать часы в обычном режиме, то они проработают без зарядки 36 часов. Восполнять заряд батареи можно с помощью беспроводной сети, с док-станции, которая идет в комплекте.