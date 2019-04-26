Впервые за долгое время на Алтае используют для отопления местный уголь из Солтона

« Мунайский разрез » возобновил добычу угля в Солтонском районе. В отопительный период 2018/19 года мунайским бурым углем отапливались предприятия и частные клиенты сразу девяти муниципальных районов.

Твердое топливо из Мунайского угольного разреза использовали в Солтонском, Красногорском, Смоленском, Алтайском, Целинном, Солонешенском, Бийском, Советском и Завьяловском районах. Отопительный сезон на указанных территориях завершается успешно, несмотря на холодную зиму.

Перешедшие с каменного на бурый уголь потребители отмечают, что топливо «Мунайского разреза»:

почти не оставляет золы;

стоит дешевле ( от 1,7 тыс. руб. за тонну). В течение всего сезона цена фиксированная , а поставки топлива выполняются строго по графику;

от 1,7 тыс. руб. за тонну). В течение всего сезона цена фиксированная а поставки топлива выполняются строго по графику; хорошо сгорает , обладает калорийностью 4200 ккал/кг , по многим показателям не уступает каменному углю.

На Алтае используют местный уголь из Солтона. Фото: ООО «Мунайский разрез».

Виктор Бирюков,

глава Целинного района:

Мунайский уголь в наших котельных себя очень хорошо показал.

В селе Красногорское компания «ДомСервис» в этом отопительном сезоне начала использовать уголь ЗБР от «Мунайского разреза» вместо угля другой марки на котельной № 1. При сохранении объемов выработки тепловой энергии котельной № 1 за сезон «ДомСервис» сэкономил 2,3 млн рублей, подсчитали в компании.

Сергей Погоняйченко,

директор предприятия «ДомСервис», село Красногорское:

Отмечу стабильные показатели качества, полностью соответствующие контрактным обязательствам. Другой плюс — низкая зольность и дымность угля от «Мунайского разреза». Это важно, ведь при чистке котла падает температура теплоносителя, и при угле другой марки с зольностью 25−40% она снижалась на 10 градусов, что приходилось компенсировать увеличением расхода топлива на 5−20%. С углем марки ЗБР температура снижается максимум на 3 градуса. Кроме того, с ним чистку мы проводили лишь раз в смену, а не 4−6, как с углем другой марки.

Мунайский уголь. Фото: ООО «Мунайский разрез».

«Мунайский разрез» находит индивидуальный подход к каждому клиенту, осуществляет доставку как автомобильным, так и железнодорожным транспортом. Также возможен самовывоз круглосуточно со склада в урочище Мунай (17 км от села Сузоп в Солтонском районе).

Справка

Мунайский угольный разрез — единственное в Алтайском крае угольное месторождение, готовое к промышленной разработке. В 2019 году здесь планируют добыть не менее 250 тысяч тонн угля. Подробнее о предприятии, продукции и ценах — на сайте «Мунайского разреза»: mrazrez.ru