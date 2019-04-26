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Впервые за долгое время на Алтае используют для отопления местный уголь из Солтона

«Мунайский разрез» возобновил добычу угля в Солтонском районе. В отопительный период 2018/19 года мунайским бурым углем отапливались предприятия и частные клиенты сразу девяти муниципальных районов.

Угольное месторождение.
Угольное месторождение.
Фото: ООО "Мунайский разрез".

Твердое топливо из Мунайского угольного разреза использовали в Солтонском, Красногорском, Смоленском, Алтайском, Целинном, Солонешенском, Бийском, Советском и Завьяловском районах. Отопительный сезон на указанных территориях завершается успешно, несмотря на холодную зиму.

Перешедшие с каменного на бурый уголь потребители отмечают, что топливо «Мунайского разреза»:

  • почти не оставляет золы;
  • стоит дешевле (от 1,7 тыс. руб. за тонну). В течение всего сезона цена фиксированная, а поставки топлива выполняются строго по графику;
  • хорошо сгорает, обладает калорийностью 4200 ккал/кг, по многим показателям не уступает каменному углю.
На Алтае используют местный уголь из Солтона.
На Алтае используют местный уголь из Солтона.
Фото: ООО «Мунайский разрез».

Виктор Бирюков,
глава Целинного района:

Мунайский уголь в наших котельных себя очень хорошо показал.

В селе Красногорское компания «ДомСервис» в этом отопительном сезоне начала использовать уголь ЗБР от «Мунайского разреза» вместо угля другой марки на котельной № 1. При сохранении объемов выработки тепловой энергии котельной № 1 за сезон «ДомСервис» сэкономил 2,3 млн рублей, подсчитали в компании.

Сергей Погоняйченко,
директор предприятия «ДомСервис», село Красногорское:

Отмечу стабильные показатели качества, полностью соответствующие контрактным обязательствам. Другой плюс — низкая зольность и дымность угля от «Мунайского разреза». Это важно, ведь при чистке котла падает температура теплоносителя, и при угле другой марки с зольностью 25−40% она снижалась на 10 градусов, что приходилось компенсировать увеличением расхода топлива на 5−20%. С углем марки ЗБР температура снижается максимум на 3 градуса. Кроме того, с ним чистку мы проводили лишь раз в смену, а не 4−6, как с углем другой марки.

Мунайский уголь.
Мунайский уголь.
Фото: ООО «Мунайский разрез».

«Мунайский разрез» находит индивидуальный подход к каждому клиенту, осуществляет доставку как автомобильным, так и железнодорожным транспортом. Также возможен самовывоз круглосуточно со склада в урочище Мунай (17 км от села Сузоп в Солтонском районе).

Справка

Мунайский угольный разрез — единственное в Алтайском крае угольное месторождение, готовое к промышленной разработке. В 2019 году здесь планируют добыть не менее 250 тысяч тонн угля. Подробнее о предприятии, продукции и ценах — на сайте «Мунайского разреза»: mrazrez.ru

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