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Впервые за пять лет сократилось число «наливаек»

Количество точек по продаже разливного пива в России сократилось на 15%.

Пивбары в 17-м микрорайоне Барнаула.
Пивбары в 17-м микрорайоне Барнаула.
Altapress.ru

Это произошло впервые за пять лет, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные сервиса 2ГИС по 15 городам-миллионникам.

Больше всего наливаек стало меньше в Екатеринбурге — сокращение на 70%. В Москве — на 24%, в Санкт-Петербурге — на 18%. Большая часть этих точек не были отдельными магазинами, а располагались в супермаркетах или алкомаркетах.

Повлиять на рынок могли ограничения, которые вводили из-за пандемии коронавируса. Многие заведения так и не смогли открыться, пишет bfm.ru. Кроме того, вступил в силу закон, который запретил открывать в жилых домах бары с площадью зала менее 20 квадратных метров.

Под ликвидацию, прежде всего, попали точки по продаже пива — примерно 10 тыс. заведений по всей стране.

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