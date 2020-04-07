Время ожидания на «горячей линии» Россети Сибирь сокращено в полтора раза

В компании «Россети Сибирь» в связи с переходом офисов на дистанционное обслуживание клиентов усилили смену операторов в контакт центре.

Теперь в call-центре по номеру «горячей линии» Россети Сибирь +7−800−1000−380 дополнительно для общения с клиентами на работу выведены восемь специалистов. Таким образом, число операторов на прием вызовов в дневную смену достигло 17 человек: девять специалистов общаются с клиентами на первой линии и еще восемь — на второй линии поддержки из числа сотрудников центров обслуживания клиентов (ЦОК) по работе с интерактивными сервисами компании.

Результат усиления уже очевиден: если до введения этой меры среднее время ожидания ответа оператора клиентами составляло более двух с половиной минут, то с момента усиления контакт-центра оно сократилось почти в полтора раза и не превышает двух минут.

Павел Акилин,

генеральный директор Россети Сибирь:

С одной стороны, цель оператора — понять полный комплекс задач, которые компания способна решить оптимально для каждого клиента, тем более, в такой сложный для всех период противодействия коронавирусу, когда ощущение комфорта очень зыбко. С другой стороны, общение с представителем энергокомпании должно быть для человека коротким, ясным и максимально полезным — ведь обращение может быть связано, например, с отключением энергии. И тогда от специалиста call-центра зависит, насколько оперативно мы мобилизуем свои возможности для обеспечения надежного энергоснабжения потребителей. Но в любом случае контакт центр — всегда на стороне потребителя.

Напомним, с начала работы офисов ЦОК в дистанционном режиме специалисты Россети Сибирь зафиксировали рост числа обращений через «горячую линию» и онлайн-сервисы на 14%. Общее число обращений по группе компаний «Россети» выросло на 34%, число звонков в контакт-центры — более чем на 50%, а количество обращений посредством интерактивных сервисов — на 45%.

Контакт-центр Россети Сибирь за 20 дней обработал 12 310 звонков потребителей, кроме того, специалисты провели 933 online-консультации.

Клиенты традиционно обращаются в компанию через сайт www.rosseti-sib.ru, также выросло число обращений через портал светлаястрана.рф и единый портал электросетевых услуг портал-тп.рф.

Напоминаем, что связаться с энергетиками можно и посредством нового мобильного приложения «Россети — личный кабинет», доступного пользователям устройств на Android и IOs. Также на возникшие вопросы сотрудники компании всегда готовы ответить в официальных группах популярных социальных сетей.

Справка

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний «Россети» — 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04% долей в уставном капитале.

Компания «Россети Сибирь» (ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания (МРСК) Сибири») — дочернее общество ПАО «Россети», является одной из самых крупных компаний в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания — свыше 1,934 млн. квадратных километров. Общая протяженность линий электропередачи 0,4−110 кВ — 270,1 тыс. км. В электросетевой комплекс Россети Сибирь входит 56 979 трансформаторных подстанций 6−10−35/0,4 кВ и 1 835 подстанции 35−110 кВ общей установленной мощностью 45 386 МВА. В Россети Сибирь действует единый контакт-центр: 8−800−1000−380 (звонок бесплатный). С начала 2020 года работает единый контакт-центр Группы компаний «Россети»: 8−800−220−0-220.