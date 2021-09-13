С 15-го по 25-е сентября производители и ценители сыра вновь соберутся, чтобы создать масштабный праздник вкуса на ежегодном фестивале «Дни Алтайского Сыра» .

Фестиваль отмечает свой 14-ый день рождения и в этом году он пройдет в новом онлайн-формате на площадке в Instagramв аккаунте: @altay_cheese_fest!

Фестиваль обрел новое лицо и обновил свой фирменный стиль — новый логотип представляет собой калейдоскоп сырных кусочков, подчеркивающий единство региональных производителей и многообразие сортов алтайского сыра.

Вместе с ведущими сыроделами Алтайского края, известными шеф-поварами и блогерами города будет создан большой интерактивный проект:

В аккаунте фестиваля расскажут о ведущих производителях сыра и культуре сыроделия, покажут закулисье производства, поделятся вкусными и полезными сырными рецептами.

Алтайский сыр. Фото предоставлено организатором.

15 сентября пройдет первая экскурсия на одно из самых высокотехнологичных сыродельческих предприятий Алтайского края — на сырзавод компании «Киприно» в с.Троицкое. Напомним, компания «Киприно» уже не первый год выступает генеральным партнером фестиваля и его соорганизатором. 21 сентября экскурсия отправится в с. Быстрянка, на маслосырзавод Барнаульского Молочного Комбината, а 22 сентября свои двери откроет Новоалтайский маслосырзавод. Количество мест на экскурсии будет ограничено, чтобы стать участником, нужно внимательно следить за новостями в официальном аккаунте фестиваля.

Подарки для барнаульцев приготовили такие заводы как «НовоалтайскийМаслосырзавод», Барнаульский Молочный Комбинат, торговые марки «Зимаречье» и «Столица Молока», Салаирскиймаслосырзавод, Завод плавленых сыров «Плавыч».

Алтайский сыр. Фото предоставлено организатором.

Организаторы приготовили много интересного для участников и гостей: кулинарные мастер-классы, арт-вечеринки, винные ужины с дегустацией сыра и большой сырный розыгрыш! Попасть на такие мероприятия, можно будет исключительно по предварительной записи в аккаунте фестиваля.

Также запланированы акции в торговых сетях, следите за сырными днями в сети «Магнит» и «Мария-Ра» с 15 по 25 сентября, покупайте алтайские сыры и молочную продукцию по самым вкусным ценам.

Подписывайтесь на @altay_cheese_fest, поддержите фестиваль и поделитесь новостями о «Днях Алтайского сыра» со своими друзьями!

Алтайский сыр. Фото предоставлено организатором.

Организатор фестиваля: Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

Телефоны для справок: 7 (3852) 20-61-70, 20−61−71