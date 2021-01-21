Всё, что вы хотели узнать о Личном кабинете клиента АО «Алтайэнергосбыт»

Передавать показания приборов учёта электроэнергии, получать электронные квитанции, оплачивать счета и удобно контролировать платежи за электрическую энергию, заказывать энергосервисные услуги, консультироваться со специалистами и многое другое.
Кабинетом можно пользоваться на компьютере, зайдя на сайт компании или скачав бесплатное мобильное приложение «Мой Алтайэнергосбыт» в App Store или Google Play.
Для удобства пользователей разработаны простые видеоинструкции по регистрации и работе в ЛКК на персональном компьютере и в смартфоне.
Ознакомиться с ними можно на официальном сайте компании в разделе «Населению».
Прямые ссылки на видеоинструкцию:
Пользуясь ЛКК можно существенно сэкономить. Так, в нём действует дополнительный сервис — Кабинет подарков, который позволяет приобретать товары со скидкой и кэшбэком до 30% в таких крупных торговых сетях, как Спортмастер, Эльдорадо, Остин, ТЕЛЕ 2, Дочки сыночки, Читай город и других.