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Всё, что вы хотели узнать о Личном кабинете клиента АО «Алтайэнергосбыт»

АО «Алтайэнергосбыт» предлагает клиентам оценить все преимущества круглосуточного бесплатного онлайн-сервиса и отвечает на самые популярные вопросы о нём.

Личный кабинет клиента.
Личный кабинет клиента.
АО «Алтайэнергосбыт»
Какие функции доступны после регистрации?

Передавать показания приборов учёта электроэнергии, получать электронные квитанции, оплачивать счета и удобно контролировать платежи за электрическую энергию, заказывать энергосервисные услуги, консультироваться со специалистами и многое другое.

Где функционирует?

Кабинетом можно пользоваться на компьютере, зайдя на сайт компании или скачав бесплатное мобильное приложение «Мой Алтайэнергосбыт» в App Store или Google Play.

Как зарегистрироваться?

Для удобства пользователей разработаны простые видеоинструкции по регистрации и работе в ЛКК на персональном компьютере и в смартфоне.

Ознакомиться с ними можно на официальном сайте компании в разделе «Населению».

Прямые ссылки на видеоинструкцию:

А бонусы есть?

Пользуясь ЛКК можно существенно сэкономить. Так, в нём действует дополнительный сервис — Кабинет подарков, который позволяет приобретать товары со скидкой и кэшбэком до 30% в таких крупных торговых сетях, как Спортмастер, Эльдорадо, Остин, ТЕЛЕ 2, Дочки сыночки, Читай город и других.

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