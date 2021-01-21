Всё, что вы хотели узнать о Личном кабинете клиента АО «Алтайэнергосбыт»

Как зарегистрироваться?

Для удобства пользователей разработаны простые видеоинструкции по регистрации и работе в ЛКК на персональном компьютере и в смартфоне.

Ознакомиться с ними можно на официальном сайте компании в разделе «Населению».

Прямые ссылки на видеоинструкцию: