Все для счастья. В магазине «Цветы для Вас» рассказали, как сделать так, чтобы подаренные цветы радовали как можно дольше

Накануне Дня всех влюбленных и Международного женского дня барнаульцы в качестве подарка для любимых женщин традиционно выбирают цветы и приятные сувениры. С вопросом о том, как правильно обращаться с выбранными цветами мы пришли в известный магазин «Цветы для Вас» , который уже более 25 лет радует жителей Барнаула цветами и приятными сувенирами для дома и сада. То, что 5 декабря 1997 года началось как небольшое семейное предприятие, сегодня представляет собой известный магазин. Он поделен на отделы, и каждый человек может найти то, что нужно — от комнатных цветов до эксклюзивных товаров и предметов интерьера. Гостям доступны несколько вариантов коллекций в разных цветовых решениях. Кроме того, большое количество товаров — уникальны, поскольку сотрудники делают их вручную. Например, здесь представлены эксклюзивные картины, коллажи, композиции из сухоцветов и искусственных интерьерных цветов. В компании знают толк в грамотных и уникальных подарках и любят их дарить сами.

— Когда мы дарим подарок, то порой испытываем больше радости, чем наш клиент, — говорит директор магазина Павел Пикуль.

Кстати, в магазине проходит акция — при покупке от 1500 рублей можно принять участие в розыгрыше букета из 25 роз!

В этом замечательном месте работают профессиональные флористы и биологи, которые постоянно повышают свою квалификацию. Именно к ним мы и обратились за консультацией по уходу за цветами.

Сотрудница магазина, биолог Дарья Хлебникова рассказала о том, как правильно выбрать и ухаживать за одним из самых популярных комнатных растений — орхидеей фаленопсис.

По ее словам, при выборе растения следует в первую очередь обратить внимание на листья и корни — они должны быть плотными и упругими. Листья — насыщенно зеленые, без пятен, выпуклостей, без следов вредителей и продуктов их жизнедеятельности. Корни по цвету могут варьироваться от светло- серых в сухом субстрате до ярко-зеленых в пролитом грунте, на них также должны отсутствовать пятна. Не следует выбирать орхидею с коричневыми, «пустыми» корнями. Корневая система должна быть хорошо развитой, ничего страшного, если она выходит за пределы горшка.

Орхидея. Фото: Дмитрий Лямзин.

Многие стараются выбрать цветок с большим количеством нераскрытых бутонов. Этот подход не совсем верный, потому что часть бутонов может в скором времени отпасть или засохнуть из-за перенесенного стресса при длительной транспортировке. Пусть выбранная орхидея в момент дарения восхитит максимальным роспуском, а несколько пока закрытых крупных бутонов порадуют получателя продлившимся цветением.

Некоторые покупатели просят сразу же пересадить орхидею в красивый горшок. Это очень рискованно, потому что фаленопсис может сбросить цветы, для него пересадка — дополнительный стресс. Лучше всего заняться пересадкой, когда орхидея отцветет. Горшок должен быть больше «родного» буквально на пару сантиметров, потому что растение любит тесноту, оно будет наращивать корневую систему, пока та ни займет весь горшок, а цвести не будет. Можно выбрать пластиковый или стеклянный горшок, главное чтобы он был прозрачным (потому что корни фаленопсиса фотосинтезируют и требуют наличия света), и чтобы обязательно были дренажные отверстия. В качестве грунта следует использовать кору сосны или многокомпонентные смеси на ее основе.

Ответом на вопрос о том, как следует поливать орхидею, послужила рекомендация биолога использовать метод погружения, когда горшок с растением примерно на час ставится в емкость с водой, уровень которой доходит до края горшка. Однако, нужно следить, чтобы вода не попала внутрь розетки — это может вызвать загнивание. Для полива необходимо использовать отфильтрованную или отстоявшуюся воду комнатной температуры. Поливать орхидею нужно нечасто, лучше подсушить, чем перелить. Биолог подсказала лайфхак, как определить необходимость полива: нужно ориентироваться на цвет корешков, если корни серебристо-сероватые — пора поливать, если насыщенно зеленые — поливать еще рано. Обычно корневая система успевает просохнуть за 7−10 дней, но это все индивидуально для каждого цветка и помещения, в котором он находится.

На вопрос, почему орхидея не цветет дома, биолог Дарья ответила, что у фаленопсисов может быть период покоя от нескольких месяцев до года. Если цветение так и не наступает, то это может происходить по нескольким причинам.

Во-первых, неправильно подобранное удобрение. Если в нем много азота — растение будет наращивать листья и забудет про цветение. В таком случае нужно выбрать средство с большим содержанием фосфора, калия.

Во-вторых, в квартире может быть очень жарко и отсутствовать колебание среднесуточной температуры. Необходим перепад хотя бы в пять градусов, можно, например, просто проветривать комнату, главное не перестараться и не заморозить цветок.

Третья причина — недостаток света, хотя фаленопсис не любит прямых солнечных лучей (от них могут возникать ожоги на листьях) и предпочитает рассеянное освещение, но в то же время достаточное яркое. Идеальными для расположения растения будут восточные или западные окна, на северных окнах и в глубине комнаты, куда свет в течение дня не доходит, необходима досветка, если орхидея долго не цветет.

Комнатные цветы. Фото: Дмитрий Лямзин. Комнатные цветы. Фото: Дмитрий Лямзин. Комнатные цветы. Фото: Дмитрий Лямзин. Комнатные цветы. Фото: Дмитрий Лямзин. Комнатные цветы. Фото: Дмитрий Лямзин. Комнатные цветы. Фото: Дмитрий Лямзин. Комнатные цветы. Фото: Дмитрий Лямзин. Комнатные цветы. Фото: Дмитрий Лямзин. Комнатные цветы. Фото: Дмитрий Лямзин. Комнатные цветы. Фото: Дмитрий Лямзин.

По другим вопросам, связанным с комнатными растениями, вы можете обратиться напрямую к биологам магазина «Цветы для Вас».

Кстати, консультация у биолога в магазине «Цветы для Вас» проходит бесплатно.



О том, как правильно ухаживать за срезанными цветами, нам рассказал флорист магазина «Цветы для Вас» Ярослав Кобзев.

Главное для цветка — это постоянный доступ к свежей чистой воде. Вопреки распространенному мифу, в воду не нужно добавлять ни аспирин, ни сахар. Эти вещества никак не влияют на продление жизни цветов. Также флорист посоветовал освежать срез цветка в букетах перед каждой постановкой в воду — это делается для того, чтобы вода по сосудам поступала лучше. Сам срез лучше делать под углом в 45 градусов, но только чистыми, острыми ножом или секатором. Не стоит это делать ножницами — они сжимают стебель, и растение в дальнейшем просто не будет получать питание. В композиции необходимо доливать воды, в среднем полстакана раз в день или два.

Букеты и композиции. Фото: Дмитрий Лямзин. Букеты и композиции. Фото: Дмитрий Лямзин. Букеты и композиции. Фото: Дмитрий Лямзин. Букеты и композиции. Фото: Дмитрий Лямзин. Букеты и композиции. Фото: Дмитрий Лямзин. Букеты и композиции. Фото: Дмитрий Лямзин. Букеты и композиции. Фото: Дмитрий Лямзин. Букеты и композиции. Фото: Дмитрий Лямзин. Букеты и композиции. Фото: Дмитрий Лямзин. Букеты и композиции. Фото: Дмитрий Лямзин. Букеты и композиции. Фото: Дмитрий Лямзин. Букеты и композиции. Фото: Дмитрий Лямзин. Букеты и композиции. Фото: Дмитрий Лямзин. Букеты и композиции. Фото: Дмитрий Лямзин. Букеты и композиции. Фото: Дмитрий Лямзин. Букеты и композиции. Фото: Дмитрий Лямзин. Букеты и композиции. Фото: Дмитрий Лямзин. Букеты и композиции. Фото: Дмитрий Лямзин. Букеты и композиции. Фото: Дмитрий Лямзин. Букеты и композиции. Фото: Дмитрий Лямзин. Букеты и композиции. Фото: Дмитрий Лямзин. Букеты и композиции. Фото: Дмитрий Лямзин.

Ярослав отметил, что срезанные цветы плохо переносят жару, мороз и сквозняки. В квартире следует размещать букеты и композиции вдали от отопительных приборов и прямых солнечных лучей.

Жизнь срезанного цветка можно продлить. Для этого используются специальные средства, например, «Кризал», который обеззараживает воду. Но, тем не менее, воду все равно нужно регулярно менять и не давать застояться. Если просто чистая вода, то менять ее нужно через день, а с добавлением порошка, разведенного в соответствии с инструкцией, можно примерно раз в два-три дня, но каждый раз добавлять средство. Кстати, такие волшебные порошки нельзя применять к весенним цветам, они, наоборот, быстрее будут распускаться и скорее отцветут.

На вопрос, что лучше выбрать в качестве подарка — букет или композицию, флорист уверенно выбрал именно композицию. По его словам, все дело в удобстве. Не нужно искать вазу и подрезать каждый стебель, в композиции цветы уже стоят в питании, и там есть специальные вещества, продлевающие жизнь цветов.

Кроме того, плюсом выступает и короткий срез — вода быстрее поступает к цветку, и в итоге, композиция может простоять дольше букета.

Если соблюдать эти нехитрые условия, срезанные цветы будут вас только радовать.

Магазин «Цветы для Вас». Фото: Дмитрий Лямзин.

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