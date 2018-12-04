Все котлы и турбины станций СГК на Алтае отремонтированы

За день до начала календарной зимы — 30 ноября — на алтайских станциях Сибирской генерирующей компании завершилась реализация годовой ремонтной программы. Все генерирующее оборудование Барнаульских ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Бийской ТЭЦ и Южной тепловой станции Рубцовска готово к несению максимальных нагрузок.

Работы по реализации ремонтной программы начались на крупнейших генерирующих предприятиях региона в марте. В этом году энергетики отремонтировали в Барнауле, Бийске и Рубцовске 33 котлоагрегата и 15 турбоагрегатов. На котлах было заменено 387,4 тонн поверхностей нагрева — это на 5% больше, чем планировалось в начале года.

На выполнение ремонтных работ, в том числе ремонт вспомогательного оборудования, зданий и сооружений, в этом году направили 1 млрд 156 млн рублей.

Первыми в ремонт были выведены по одному котлу и турбине на Бийской ТЭЦ и Барнаульской ТЭЦ-2. На Барнаульской ТЭЦ-3 к ремонтам приступили в начале мая, начав с работ по ремонту котла № 3.

Завершили ремонтную программу генерирующего оборудования станций Алтайского филиала работы на котлоагрегате № 10 Барнаульской ТЭЦ-2. В процессе производства работ энергетики приняли решение увеличить объем подлежащих замене деталей оборудования, из-за чего было увеличено время, необходимое для проведения всех работ. Корректировка сроков проведения ремонтов проходит обязательное согласование с системным оператором — филиалом «СО ЕЭС» ОДУ Сибири, Новосибирское РДУ. Это делается для того, чтобы электроэнергии хватило всем.

Игорь Лузанов,

директор Алтайского филиала СГК И Барнаульской ТЭЦ-3: