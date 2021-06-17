Все ли вы знаете о праве на ежегодный оплачиваемый отпуск и возможностях его реализации?

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В каком порядке предоставляется отпуск?

В силу существующей на практике конкуренции между работниками за отдых в летнее время, немаловажным является вопрос об очередности предоставления отпусков. В соответствии со ст. 123 ТК РФ она определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за 2 недели до наступления календарного года в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. Таким образом, не позднее 17 декабря каждого года перед наступлением очередного года должен утверждаться график отпусков. К сожалению, на практике данное требование трудового законодательства нередко нарушается, что может стать основанием для привлечения работодателя к административной ответственности.

Несмотря на то, что в правоприменительной практике существуют разные точки зрения на правовую природу графика отпусков, Роструд уточнил, что это локальный нормативный акт. Причем, работодатель может, но не обязан применять утвержденную Госкомстатом унифицированную форму графика № Т-7, а может, что важно, и самостоятельно разработать и утвердить свою форму графика.

График отпусков формируется таким образом, чтобы не возникало сбоев в протекании производственных процессов. При его составлении учитываются интересы всех работников и работодателя. В исключительных случаях, как определено в ст. 124 ТК РФ, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации, индивидуального предпринимателя, допускается с согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется.

Обратите внимание, что запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 2 лет подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до 18 лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

Итак, график отпусков применяется для отражения сведений о времени распределения ежегодных оплачиваемых отпусков работников всех структурных подразделений организации на календарный год по месяцам. Такой график после его утверждения является обязательным как для работников, так и работодателя. Исключением могут стать микропредприятия и некоторые категории НКО, которые вправе отказаться от составления графика отпусков, заменив его письменным соглашением с работниками, что должно быть зафиксировано в трудовом договоре (или дополнительном соглашении к нему).

В письме Роструда от 2 апреля 2021 г. № ПГ/07303−6-1 ведомство ответило на вопрос о необходимости включения в график отпусков работников, которые подлежат увольнению в следующем календарном году (к примеру, в связи с сокращением численности или штата работников организации, истечением срока трудового договора и т.п.). На этом основании в график отпусков следует вносить всех работников, состоящих с организацией в трудовых отношениях на день утверждения графика, в том числе работников, с которыми в течение рабочего года будут расторгнуты трудовые договоры.

Наконец, при составлении графика отпусков в первую очередь в него включаются лица, имеющие льготы и преимущества в их предоставлении. Здесь следует учитывать положения Федерального закона от 9 марта 2021 г. № 34-ФЗ, согласно которому внесена поправка в ст. 262.2 ТК РФ. В соответствии с ней работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время до достижения младшим из детей возраста 14 лет.