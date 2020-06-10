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Все на шашлыки! Фирменный рецепт от Алейского мясокомбината

Сочный шашлык.
Сочный шашлык.
Фото предоставлено Алейским мясокомбинатом.

Говядина с маринованным луком

Требуется:
  • 2 ст. л. красного винного уксуса,
  • 2 ст. л. оливкового масла,
  • 1 перец чили (мелко нарезать, семена удалить),
  • 2 стейка из говядины от Алейского мясокомбината (нарезать кубиками для шпажек),
  • 4 некрупные луковицы (нарезать сегментами).
Приготовление:
  1. В миске смешайте уксус, масло и чили.
  2. Выложите в маринад говядину и лук, перемешайте, накройте плёнкой и оставьте мариноваться минимум на час.
  3. Нанижите говядину и лук на шпажки и приготовьте на углях, периодически переворачивая, до нужной степени готовности (около 6 минут).

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Барнаул:
  • ул. Балтийская, 49-а
  • ул. Шумакова, 66
  • Павловский тракт, 138-а, К2
  • Павловский тракт, 277-а
  • ул. Георгиева, 14-б
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  • ул. Юрина, 289-б
  • ул. Юрина, 184
  • ул. Северо-Западная, 27-в
  • ул. Сов. Армии, 36
  • пр. Социалистический, 128
  • ул. Советская, 24
  • ул. Титова, 20
  • ул. Новосибирская, 9/2
  • ул. Белинского, 14-е
  • ул. Маяковского, 6
  • пос. Октябрьский (с. Власиха),
  • ул. Рождественская, 55-а
Бийск:
  • пер. Литейный, 23
  • ул. Митрофанова, 35
  • пер. Мопровский. 61/1
Алейск:
  • ул. Советская, 2-а
  • пер. Ульяновский, 67
  • ул. Комсомольская, 128-а
  • ул. Олешко, 28
Районные центры:
  • с. Курья, ул. Центральная, 87-б
  • с. Калманка, ул. Чаузова, 15
  • с. Топчиха, ул. Привокзальная, 42-а
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  • с. Алтайское, ул. М. Горького, 14
  • с. Советское, пер. Центральный, 16
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