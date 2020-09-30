Все о платежах за тепло и горячую воду

29 сентября состоялся прямой эфир Сибирской Генерирующей Компании (СГК), на котором были озвучены вопросы, связанные со сбытом тепловой энергии, с методикой расчета и конечной стоимостью в квитанции. На все интригующие потребителей вопросы ответил руководитель филиала Сибирской теплосбытовой компании Константин Бородин.

Стартовал отопительный сезон — полились вода и вопросы

С началом пандемии у СГК начались серьезные проблемы со сбором платежей. Собственники квартир не оплачивали счета или пользовались услугой отсрочки. С трудностями столкнулись абсолютно все — закрылись предприятия, торговые центры, муниципальные учреждения, а плательщики оказались в трудной финансовой ситуации.

Константин Бородин,

руководитель филиала Сибирской теплосбытовой компании:

В период пандемии падение по сборам составило 7%, в денежном выражении этот показатель был равен 295 млн рублей. На сегодняшний день, когда малый и средний бизнес начал работу, ситуация выглядит гораздо лучше — платежная способность выросла с 92% до 94,4%.

ТЭЦ 3 Фото Анна Зайкова

Абсолютным лидером стал Абакан (94,4%). Если выражать ситуацию в деньгах, то из 35,8 млрд рублей СГК собрала 33 млрд рублей. Таким образом, отставание по сравнению с прошлым годом составило примерно 1,5%.

О суммах в платежках

В эфире прозвучал тревожащий каждого плательщика вопрос — от чего зависят суммы в платежках, кто их считает и можно ли сэкономить?

По словам специалиста, суммы формируются, исходя из суммы показателей: длительность отопительного сезона, среднесуточная температура, возраст дома, материал стен и прочего.

Константин Бородин,

руководитель филиала Сибирской теплосбытовой компании:

Неправильно сравнивать два рядом стоящих дома. У них может быть разная энергоэффективность. Ну, а если в доме половина квартир живет зимой с открытыми окнами, а другая — с замерзшими, то в нем явно есть нарушения. Нужно обращаться в управляющую компанию, чтобы они проводили проверку. Это же касается ситуаций, когда тепло появилось не во всем доме, а в отдельных квартирах.

Выставлением счетов занимается либо управляющая компания, либо ресурсоснабжающая организация, в зависимости от того с кем собственник заключил прямой договор.

Квитанция ЖКХ. Наталья Вороненская

Справка Может ли собственник узнать , из каких показателей складывается сумма в платежке?

из каких показателей складывается сумма в платежке? Каждый собственник имеет на это право. Он может придти к специалистам. Которые осуществляли начисление и задать им вопросы. Если не удовлетворят ответы , собственник в праве обратиться в надзорный орган , который проверит правильность начисления.

собственник в праве обратиться в надзорный орган который проверит правильность начисления. С какого момента люди начинают платить за тепло?

Оплата производится с официальной даты начала отопительного сезона.

О льготах и субсидиях

Для получения льготы собственник должен собрать платежные документы (за коммунальные услуги) и обратиться в районное отделение соцзащиты. Там специалисты определят, положены или не положены льготы и субсидии.

Бородин также отметил, что для плательщиков возможна рассрочка. Для этого нужно обратиться в теплосбытовую компанию, чтобы специалисты составили график платежей, определили размер и сроки рассрочки.

О перерасчетах

Самая распространенная жалоба жильцов — не вовремя поданное отопление, из-за котого в квартире становится слишком жарко. Перерасчет в таких случаях не производится. Но решение будет приниматься на основании комиссии, которая проверит регулировку температуры в комнате и в доме.

В случае с платежами по форме «1/12», когда собственник ежемесячно платит одинаковую сумму, перерасчет может быть осуществлен один раз в год в начале I квартала с начала отопительного сезона.

Константин Бородин,

руководитель филиала Сибирской теплосбытовой компании:

Перерасчет производится при смене методов оплаты тепла. Обычно он производится с началом отопительного сезона по новому методу. То есть увидеть перерасчет можно будет в первом квартале 2021 года.

Также перерасчет будет осуществлен, если сети выведены на гидравлические испытания и нет возможности подать ресурс собственникам. В случае ремонта перерасчет обычно не происходит, так как создается схема запасного пути подачи ресурса собственнику.

О приборах учета

Существует две модели оплаты: «по факту» (сколько потребил, столько заплатил) и ежемесячные нормированные платежи «1/12».

При переводе с «1/12» на оплату «по факту» стоимость практически не изменится, отмечает специалист. Например, за двухкомнатную квартиру собственник платит примерно 22 000 рублей в год. Эту же сумму он заплатит за девять месяцев отопительного сезона. Однако тут могут сказаться начало и конец отопительного сезона (май-сентябрь), когда платежи становятся минимальными. Соответственно, в период с декабря по апрель будут выше в два или три раза. Нужно ориентироваться на сумму, которую платили ранее.

При отсутствии счетчиков, оплата производится по нормативу «1/12».

ТЭЦ 3 Фото Анна Зайкова

Константин Бородин,

руководитель филиала Сибирской теплосбытовой компании:

Если нет прибора, то плата идет по нормативу за весь месяц. Как только он будет установлен, оплата будет производиться по общедомовому учету, с момента начала эксплуатации счетчика.

Общее количество «оприборенных» домов в ведении СГК составляет 70−75%. По контуру из 19 000 домов 13 800 оборудованы счетчиками.

Однако установить счетчик можно не в каждый дом. А если и можно, то нужно, чтобы более 50% жильцов согласились на его установку и взяли финансовые обязательства на себя.

Константин Бородин,

руководитель филиала Сибирской теплосбытовой компании:

Нужно собирать комиссию, чтобы удостовериться в технических возможностях дома. Например, сорокалетние дома точно не будут соответствовать техническим требованиям. Если нет возможности установить общедомовой прибор учета, то нужно подавать заявку через управляющую компанию, чтобы они включили дом в программу капитального ремонта.

В домах с вертикальной разводкой невозможно установить общедомовой прибор учета.

О прямых договорах

По словам специалиста, как такового оформления договора в бумажном виде нет. Бородин объяснил, что прямой договор может быть заключен индивидуально с собственником, если дом обслуживается ресурсоснабжающей организацией.

О сервисах для потребителей

Очное посещение центров обслуживания стало невозможно из-за высокого риска распространения вируса. Поэтому и поставщики услуг, и пользователи научились работать в дистанционном варианте.

ТЭЦ 3 Фото Анна Зайкова

Константин Бородин,

руководитель филиала Сибирской теплосбытовой компании:

Мы в Красноярске опробовали новый метод — видео-обслуживание потребителей, когда пользователь общается с сотрудником в специально оборудованной рабочей зоне без возможности прямого контакта. Все общение осуществляется через экран, принтер и абонентский ящик. Время приема четко ограничено, есть регламентированные перерывы, чтобы производить дезинфекцию помещения.

В Барнауле общение с заявителями ведется в очном режиме с соблюдением мер безопасности.

Также наметилась тенденция массового перехода пользователей в онлайн: коммуникация ведется через личный кабинет, мобильные приложения и чат-боты.

Константин Бородин,

руководитель филиала Сибирской теплосбытовой компании:

Мы на данный момент обслуживаем 1 млн 140 тысяч лицевых счетов. Из них порядка 60% обслуживаются через личные кабинеты и мобильные приложения.