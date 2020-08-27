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Всё сложится: как воплотить в жизнь свои планы с помощью автозаймов

Приближение осени всегда влечет за собой новые планы и цели, для реализации которых нужны деньги. Когда собственных средств не хватает, то выручить может сервис займов под залог «Ваш инвестор».

Как воплотить в жизнь свои планы с помощью автозаймов.
Как воплотить в жизнь свои планы с помощью автозаймов.
ООО МКК «Ваш инвестор»

Компания «Ваш инвестор» уже много лет помогает горожанам в получении финансов, которые можно направить на различные цели.

По статистике, наиболее часто обращаются за автозаймами, когда деньги срочно нужны на ремонт или благоустройство жилья, крупные покупки, ремонт автомобиля, обучение или лечение.

Также одной из самых популярных целей займа является развитие собственного бизнеса. «Ваш инвестор» предоставляет свои клиентам деньги, которые можно вложить как на покрытие текущих нужд бизнеса, пополнение оборотных средств, так и на его расширение — приобретение нового оборудования, техники, материалов, увеличение площадей и многое другое.

Клиенты выбирают сервис займов под залог за удобный, понятный и быстрый механизм получения финансов. От момента подачи заявки до выдачи денег может пройти всего час.

В компании предусмотрены тарифы, в рамках которых ежемесячно нужно погашать только проценты по займу, а основной долг можно погасить позже — при любой возможности или в конце срока действия договора займа.

Продление договора займа в случае необходимости и досрочное погашение осуществляется без комиссии и штрафов. Пересчет процентов при досрочном погашении осуществляется по дням. Таким образом клиент платит только за период пользования займом.

В качестве залога «Ваш инвестор» рассматривает любые транспортные средства: легковые и грузовые автомобили, спецтехнику, мототранспорт, водную технику. Получить заем можно, продолжая пользоваться собственным транспортом.

Интересы заемщиков компании «Ваш инвестор» защищены законом, ведь компания является официальным участником рынка и имеет соответствующее свидетельство, выданное Центральным Банком Российской Федерации.

Не откладывайте свои планы до лучших времен. Обратитесь в компанию «Ваш инвестор», получите профессиональную консультацию и оптимальное решение Вашего вопроса. С нами всё сложится!

«Ваш инвестор» — современный сервис займов под залог

Сайт: vashinvestor.ru

Тел.: 8−800−100−14−65

Займы предоставляет ООО МКК «Ваш инвестор». Свидетельство ЦБ РФ № 651303550004037. Подробные условия на vashinvestor.ru.

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