Стали известны новые тренды мощения тротуарной плиткой

На заводе «ЖБИ Сибири» мы производим качественную вибропрессованную тротуарную плитку «Алом» с 2001 года. Да, уже 19 лет!

Завод «ЖБИ Сибири»

Постоянно следим за трендами и новыми направлениями в сфере благоустройства, постоянно развиваемся и расширяем ассортимент продукции, чтобы удовлетворить любые запросы наших клиентов и осуществить все идеи самых модных ландшафтных дизайнеров региона.

В 2020 году мы установили новейшее специальное оборудование и запустили в производство технологию Колормикс.

Эта современная и популярная европейская технология представляет собой смешивание бетонов нескольких цветов в лицевом слое плитки для получения различных визуальных цветовых эффектов при мощении. Краски неравномерно смешиваются, и абсолютно каждая плиточка получает свое неповторимое сочетание нескольких цветов. Оттенки играют, перетекая друг в друга, делая поверхность плитки объёмной и интересной.

Сегодня мы предлагаем вам нашу просто космическую коллекцию Колормикс в 6 цветовых решениях:

«Загадочная Венера»

«Огненный Марс»

«Летящая комета»

«Полнолуние»

«Млечный путь»

«Шелест звезд»

Тротуарная плитка Колормикс эффектно смотрится самостоятельно, а еще лучше в сочетании и рисунке с однородно прокрашенной плиткой «Алом». И это абсолютно точно позволяет создавать на вашем приусадебном участке поистине неповторимые великолепные узоры.

Вариантов укладки огромное множество. Как выбрать свой? И тут на помощь вам спешит наш штатный супер дизайнер, который всегда подскажет идеи и варианты, исходя из самых последних трендов мощения!

Завод «ЖБИ Сибири»

Услуга визуализации проекта мощения у нас абсолютно бесплатно, только для Вас!

Обязательно приходите в наш Фирменный магазин по адресу: 9-ый Заводской проезд, 40

И сами убедитесь в том, что тротуарная плитка «Алом» не зря заслужила почет и положительные отзывы не только клиентов, но и большинства специалистов укладчиков в нашем крае! Мы предлагаем проверенное высокое качество и реально огромный ассортимент. На любой вкус и бюджет!

Ждем вас! Выбирайте свою тротуарную плитку «Алом»!

Звоните 20−22−22!