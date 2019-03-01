Все ваше кино будет «ходить» за вами: «Билайн» запустил принципиально новое телевидение

Презентация нового «Билайн ТВ» прошла в офисном центре на Цветном Бульваре в Москве. Ее посетили не только журналисты, блогеры и топ-менеджеры компании, но и самые любимые киногерои — Дарт Вейдер, Капитан Америка, Бэтмен, Джек Воробей, Золушка и Чубакка. Они помогали разобраться в пяти классных фишках «Билайн ТВ». Рассказываем о них подробнее.
Телевидение от «Билайн» — мультиплатформенное. Это означает, что вы можете установить приложение на разные устройства, которыми пользуетесь — смартфон, планшет, телевизор. Пока что нет версии для персонального компьютера, но компания обещает выпустить ее в ближайшее время.
Приложение работает с операционным системами Android и iOS в мобильных гаджетах. Его можно «поставить» в телевизор с функцией Smart TV. Если же ее нет, то подключается современная компактная приставка от «Билайн».
Пользователь сможет легко перемещаться между экранами. Начинаешь смотреть видео по телевизору в гостиной, а заканчиваешь на планшете, перебравшись в кровать.
Не важно, какой оператор дает интернет в ваш смартфон и обеспечивает проводное подключение к Сети дома. «Билайн ТВ» будет работать с любым из них. Это очень удобно, если вы любите пробовать услуги разных провайдеров и периодически менять поставщиков, когда появляются более выгодные тарифы. Также опция понравится тем, кто часто переезжает.
«Билайн ТВ» в любом случае останется с вами. Все ваши настройки тоже. Правда у абонентов «Билайн» есть одно преимущество — трафик для телевидения предоставляется бесплатно. А в пробный 30-тидневный период не придется платить еще и за 70 телеканалов.
В платформу «Билайн ТВ» интегрирован сервис ivi.ru с огромной библиотекой самых разных фильмов, в том числе в 4K. Здесь же есть десятки любимых телеканалов, их эфиры доступны в течение трех дней с даты выпуска. Кроме этого не придется отдельно ходить в YouTube — доступ к нему настроен из приложения.
В сервисе реализована очень удобная система переключения между выбранным видео. Вы сразу увидите карточку с информацией о контенте — его заставку, длительность рейтинг и так далее.
В одном аккаунте можно создать до пяти персонализированных профилей. То есть каждый член семьи настроит «Билайн ТВ» под себя. Все настройки сохранятся при переключении. В профилях детей ставится возраст и в соответствии с ним автоматически включается опция «Родительский контроль», чтобы ребенок не увидел нежелательный контент.
Правда, функция просмотра на нескольких экранах мультискрин будет доступна только для одного профиля.
Сегодня контента производится так много, что 73% времени пользователь тратит на его поиск и только 27% на просмотр, рассказал вице-президент «Билайн» по цифровому и новому бизнесу Джордж Хелд. У абонентов в среднем уходит до 115 часов в год на серфинг в Сети.
Чтобы упросить доступ к видео, которое вам понравится, «Билайн» создал удобную систему поиска — фильмы и сериалы можно подбирать сразу по всему приложению. И среди тех, что идут в прямом эфире, и среди тех, что хранятся в каталоге контента.
Интеллектуальная система рекомендаций накапливает информацию о ваших предпочтениях и с каждым разом все точнее угадывает то, что вы посмотрите с удовольствием. К тому же в ней можно найти кино по настроению — выбираете одну или несколько категорий «Веселое», «Погрустить», «Подумать», «Женское» или другие и «умный помощник» подбирает вам подходящие варианты.
Та версия телевидения от «Билайн», которая была представлена на презентации — только первая. Компания планирует развивать платформу и делать сервис все более полезным и эмоциональным.