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Все ваше кино будет «ходить» за вами: «Билайн» запустил принципиально новое телевидение

Каждый любитель фильмов, телепрограмм и ютуб-каналов сталкивался с одной проблемой: интересное видео находится в разных местах и доступ к нему не очень удобный. Чтобы посмотреть «ВДудь» нужно открыть YouTube, канал History — включить телевизор, а классную старую комедию придется искать на ivi.ru. «Билайн» объединил все эти сервисы на общей платформе и теперь их контент можно смотреть в одном приложении на разных устройствах. Главное, чтобы был интернет.

"Билайн" запустил принципиально новое телевидение.
"Билайн" запустил принципиально новое телевидение.
компания "Билайн"

Презентация нового «Билайн ТВ» прошла в офисном центре на Цветном Бульваре в Москве. Ее посетили не только журналисты, блогеры и топ-менеджеры компании, но и самые любимые киногерои — Дарт Вейдер, Капитан Америка, Бэтмен, Джек Воробей, Золушка и Чубакка. Они помогали разобраться в пяти классных фишках «Билайн ТВ». Рассказываем о них подробнее.

1. «Билайн ТВ» работает на любых устройствах

Телевидение от «Билайн» — мультиплатформенное. Это означает, что вы можете установить приложение на разные устройства, которыми пользуетесь — смартфон, планшет, телевизор. Пока что нет версии для персонального компьютера, но компания обещает выпустить ее в ближайшее время.

Приложение работает с операционным системами Android и iOS в мобильных гаджетах. Его можно «поставить» в телевизор с функцией Smart TV. Если же ее нет, то подключается современная компактная приставка от «Билайн».

Пользователь сможет легко перемещаться между экранами. Начинаешь смотреть видео по телевизору в гостиной, а заканчиваешь на планшете, перебравшись в кровать.

2. «Билайн ТВ» работает с интернетом от любых операторов

Не важно, какой оператор дает интернет в ваш смартфон и обеспечивает проводное подключение к Сети дома. «Билайн ТВ» будет работать с любым из них. Это очень удобно, если вы любите пробовать услуги разных провайдеров и периодически менять поставщиков, когда появляются более выгодные тарифы. Также опция понравится тем, кто часто переезжает.

«Билайн ТВ» в любом случае останется с вами. Все ваши настройки тоже. Правда у абонентов «Билайн» есть одно преимущество — трафик для телевидения предоставляется бесплатно. А в пробный 30-тидневный период не придется платить еще и за 70 телеканалов.

3. «Билайн ТВ» объединяет несколько видеосервисов

В платформу «Билайн ТВ» интегрирован сервис ivi.ru с огромной библиотекой самых разных фильмов, в том числе в 4K. Здесь же есть десятки любимых телеканалов, их эфиры доступны в течение трех дней с даты выпуска. Кроме этого не придется отдельно ходить в YouTube — доступ к нему настроен из приложения.

В сервисе реализована очень удобная система переключения между выбранным видео. Вы сразу увидите карточку с информацией о контенте — его заставку, длительность рейтинг и так далее.

&quot;Билайн&quot; запустил принципиально новое телевидение.
«Билайн» запустил принципиально новое телевидение.
компания «Билайн»
4. Продвинутая система аккаунтов на «Билайн ТВ»

В одном аккаунте можно создать до пяти персонализированных профилей. То есть каждый член семьи настроит «Билайн ТВ» под себя. Все настройки сохранятся при переключении. В профилях детей ставится возраст и в соответствии с ним автоматически включается опция «Родительский контроль», чтобы ребенок не увидел нежелательный контент.

Правда, функция просмотра на нескольких экранах мультискрин будет доступна только для одного профиля.

5. Удобный поиск и «умная» система рекомендаций

Сегодня контента производится так много, что 73% времени пользователь тратит на его поиск и только 27% на просмотр, рассказал вице-президент «Билайн» по цифровому и новому бизнесу Джордж Хелд. У абонентов в среднем уходит до 115 часов в год на серфинг в Сети.

Чтобы упросить доступ к видео, которое вам понравится, «Билайн» создал удобную систему поиска — фильмы и сериалы можно подбирать сразу по всему приложению. И среди тех, что идут в прямом эфире, и среди тех, что хранятся в каталоге контента.

Интеллектуальная система рекомендаций накапливает информацию о ваших предпочтениях и с каждым разом все точнее угадывает то, что вы посмотрите с удовольствием. К тому же в ней можно найти кино по настроению — выбираете одну или несколько категорий «Веселое», «Погрустить», «Подумать», «Женское» или другие и «умный помощник» подбирает вам подходящие варианты.

&quot;Билайн&quot; запустил принципиально новое телевидение.
«Билайн» запустил принципиально новое телевидение.
компания «Билайн»

Та версия телевидения от «Билайн», которая была представлена на презентации — только первая. Компания планирует развивать платформу и делать сервис все более полезным и эмоциональным.

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