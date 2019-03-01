Все ваше кино будет «ходить» за вами: «Билайн» запустил принципиально новое телевидение

1. «Билайн ТВ» работает на любых устройствах

Телевидение от «Билайн» — мультиплатформенное. Это означает, что вы можете установить приложение на разные устройства, которыми пользуетесь — смартфон, планшет, телевизор. Пока что нет версии для персонального компьютера, но компания обещает выпустить ее в ближайшее время.

Приложение работает с операционным системами Android и iOS в мобильных гаджетах. Его можно «поставить» в телевизор с функцией Smart TV. Если же ее нет, то подключается современная компактная приставка от «Билайн».

Пользователь сможет легко перемещаться между экранами. Начинаешь смотреть видео по телевизору в гостиной, а заканчиваешь на планшете, перебравшись в кровать.