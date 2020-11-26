Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 ноября -9°C
Потребитель
158

Всем сибирякам — по миллиону рублей под 10% годовых

Позвольте себе больше с потребительским кредитом от Банка «Левобережный». Тем более что максимальная сумма выросла с 300 тысяч рублей до 1 млн рублей, а ставка осталась такой же выгодной — всего 10% годовых. Теперь вам хватит даже на незапланированные, но очень нужные покупки.

Всем сибирякам – по миллиону рублей под 10% годовых!
Всем сибирякам – по миллиону рублей под 10% годовых!
Банк «Левобережный» (ПАО).

Вы можете взять в кредит до 1 млн рублей на срок от трех до пяти лет. Ставка 10% годовых устанавливается на весь срок кредитования и действует как для постоянных, так и для новых клиентов банка. Кредит оформляется на любые цели. Возрастное ограничение — от 20 до 72 лет.

Оформить кредит просто и быстро. Прямо сейчас оставьте заявку любым удобным способом — на официальном сайте Банка «Левобережный», в интернет-банке или приложении BL-online. Предложение действует со 2 ноября по 31 декабря 2020 года.

Лично подать заявку на кредит можно до 1 декабря 2020 года. Для этого обратитесь в любой офис Банка «Левобережный» и предъявите паспорт и СНИЛС*.

Не думайте, где взять деньги — воспользуйтесь выгодным предложением и решайте, как их потратить. Получить консультацию можно в единой справочной службе банка по телефону: 8−800−3333−555.

Банк «Левобережный» (ПАО).

* Документы, подтверждающие доход и трудоустройство заемщика, не требуются, но банк вправе их запросить.

Для получения кредита необходима постоянная или временная регистрация и фактическое проживание в регионах присутствия банка не менее трех полных календарных месяцев. Данное условие не распространяется на участников зарплатных проектов банка. Окончание срока действия кредитного договора не должно превышать окончания срока действия временной регистрации.

Банк «Левобережный» (ПАО) оставляет за собой право отказать в выдаче кредита, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в настоящие правила акции, продлить или прекратить досрочно акцию в одностороннем порядке. Банк информирует о дополнениях и/или изменениях правил путем размещения соответствующей информации на официальном сайте банка www.nskbl.ru.

Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России № 1343.

  • Новости компаний
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость