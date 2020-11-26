Всем сибирякам – по миллиону рублей под 10% годовых!

Позвольте себе больше с потребительским кредитом от Банка «Левобережный». Тем более что максимальная сумма выросла с 300 тысяч рублей до 1 млн рублей, а ставка осталась такой же выгодной — всего 10% годовых. Теперь вам хватит даже на незапланированные, но очень нужные покупки.

Вы можете взять в кредит до 1 млн рублей на срок от трех до пяти лет. Ставка 10% годовых устанавливается на весь срок кредитования и действует как для постоянных, так и для новых клиентов банка. Кредит оформляется на любые цели. Возрастное ограничение — от 20 до 72 лет.

Оформить кредит просто и быстро. Прямо сейчас оставьте заявку любым удобным способом — на официальном сайте Банка «Левобережный», в интернет-банке или приложении BL-online. Предложение действует со 2 ноября по 31 декабря 2020 года.

Лично подать заявку на кредит можно до 1 декабря 2020 года. Для этого обратитесь в любой офис Банка «Левобережный» и предъявите паспорт и СНИЛС*.

Не думайте, где взять деньги — воспользуйтесь выгодным предложением и решайте, как их потратить. Получить консультацию можно в единой справочной службе банка по телефону: 8−800−3333−555.

Банк «Левобережный» ( ПАО).

* Документы, подтверждающие доход и трудоустройство заемщика, не требуются, но банк вправе их запросить.

Для получения кредита необходима постоянная или временная регистрация и фактическое проживание в регионах присутствия банка не менее трех полных календарных месяцев. Данное условие не распространяется на участников зарплатных проектов банка. Окончание срока действия кредитного договора не должно превышать окончания срока действия временной регистрации.

Банк «Левобережный» (ПАО) оставляет за собой право отказать в выдаче кредита, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в настоящие правила акции, продлить или прекратить досрочно акцию в одностороннем порядке. Банк информирует о дополнениях и/или изменениях правил путем размещения соответствующей информации на официальном сайте банка www.nskbl.ru.

Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России № 1343.