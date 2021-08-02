Встречаем август с парком «Солнечный ветер»

Этот сладкий, как арбуз, месяц мы проведём особенно весело. У нас впереди ещё целая треть лета, можно многое успеть!

5 аттракционов по 90 рублей

Так, со 2 по 22 августа в парке «Солнечный ветер» пройдёт классная акция — 5 аттракционов всего по 90 рублей! На первой неделе со 2 по 8 августа ждем вас кататься за 90 рублей на следующих аттракционах:

«Джунгли». «Индейская река». «Веселый поезд». «Конвой». «Грузовички».

Веселые фотосессии и арбузное меню

А в субботу, 7 августа, мы организуем тематический фотодень с ходулистами! Необычные герои, арбузные фотозоны, профессиональный фотограф — вот что ждет вас в этот день. Приходите за своими самыми лучшими фотографиями.

Тематический фотодень с ходулистами. Фото предоставлено парком «Солнечный ветер» Тематический фотодень с ходулистами. Фото предоставлено парком «Солнечный ветер»

Весь месяц парк и фотозоны с арбузным оформлением, фрэши из арбуза в кафе — сладко, сочно, ярко! Приходите кататься, фотографироваться и наслаждаться арбузным меню — последний летний месяц пройдет весело и вкусно.

Напоминаем, что на территории парка в полном объеме соблюдаются противоковидные меры, на каждом аттракционе размещены дезинфицирующие жидкости для обработки рук и жидкости для обработки поверхностей, которыми регулярно обрабатываются аттракционы.

Ждём вас в парке «Солнечный ветер». Давайте вместе наслаждаться каждым летним днём!

Берегите своё здоровье и следите за нашими новостями в Инстаграм-аккаунте @solnechnyi.veter, мы готовим приятные сюрпризы!

Парк «Солнечный ветер»