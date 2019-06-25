Встречаем новый гипермаркет DNS

15 июня в ТРЦ «Пионер» открылся гипермаркет техники и электроинструментов DNS. На площади 1200 кв. м представлен широчайший ассортимент товаров, теперь выбор еще шире, а значит, шопинг еще интереснее!

Всё — от крупной бытовой техники до маленьких электронных девайсов — вы сможете найти на втором этаже нашего торгово-развлекательного центра.

DNS в «Пионере» — это: простор в выборе того , что вам по-настоящему нужно;

что вам по-настоящему нужно; удобное расположение — за покупками не нужно далеко ездить;

регулярные акции и выгодные предложения для наших покупателей , которые привыкли покупать лучшее по выгодным ценам;

которые привыкли покупать лучшее по выгодным ценам; качественный сервис и помощь с любыми вопросами , чтобы покупки были только в радость!

Гипермаркет техники и электроинструментов DNS. Фото предоставлено рекламодателем.

А 13 июля DNS приглашает всех на праздничное торжественное открытие своего нового магазина! Вас ждет много сюрпризов, праздничное шоу, подарки, конкурсы и еще море приятных бонусов от покупок в этот день!

Гипермаркет техники и электроинструментов DNS. Фото предоставлено рекламодателем.

Ждем вас! Оцените новый просторный гипермаркет DNS!

Адрес: г. Барнаул, пр. Ленина, 102-в

Сайт: pioneermall.ru

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