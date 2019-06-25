Встречаем новый гипермаркет DNS

Всё — от крупной бытовой техники до маленьких электронных девайсов — вы сможете найти на втором этаже нашего торгово-развлекательного центра.
- простор в выборе того, что вам по-настоящему нужно;
- удобное расположение — за покупками не нужно далеко ездить;
- регулярные акции и выгодные предложения для наших покупателей, которые привыкли покупать лучшее по выгодным ценам;
- качественный сервис и помощь с любыми вопросами, чтобы покупки были только в радость!
А 13 июля DNS приглашает всех на праздничное торжественное открытие своего нового магазина! Вас ждет много сюрпризов, праздничное шоу, подарки, конкурсы и еще море приятных бонусов от покупок в этот день!
Ждем вас! Оцените новый просторный гипермаркет DNS!
Адрес: г. Барнаул, пр. Ленина, 102-в
Сайт: pioneermall.ru
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