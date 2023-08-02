Встречайте абсолютно новый городской кроссовер LIVAN X3PRO в Автоцентре АНТ

Портфель брендов Автоцентра АНТ пополнил новый бренд LIVAN (Ливэн). Автоцентр АНТ, официальный дилер LIVAN, приглашает в дилерский центр на Павловском тракте, 249Е познакомиться с новинкой и пройти тест-драйв городского кроссовера LIVAN 3XPRO. Стартовая цена начинается от 1 699 900 руб.* Броский, стильный, современный кроссовер LIVAN X3PRO может стать настоящей находкой для автолюбителей, ценящих сочетание комфорта, стиля и мощности. Altapress.ru решил ознакомиться с особенностями новинки.

Дизайн

Дизайн LIVAN X3PRO сразу притягивает взгляд. Хромированные полосы отделки по периметру решетки, проходящие через фары, напоминают расширяющиеся в обе стороны крылья. Силуэт автомобиля сочетает жесткость и плавность, а также позволяет эффективно контролировать шум.

Ярким акцентом выступают осветительные контуры. В LIVAN X3PRO установлены галогеновые фары с линзованной оптикой, диодные дневные ходовые огни, задний противотуманный фонарь, дополнительный стоп-сигнал в задней двери. Имеется подсветка багажного отделения.

Плавные обводы в сочетании с 16-дюймовыми легкосплавными алюминиевыми дисками, рейлингами на крыше и спойлером на задней двери намекают на легкость и скорость. Продуманность видна в каждой детали. И не только снаружи.

Комфорт в каждой детали

Интерьер LIVAN X3PRO максимально комфортен и функционален. Сиденья обтянуты перфорированной кожей, имеют множество регулировок. Спинка заднего сидения складывается 60/40. Как пассажирское, так и водительское сидения оснащены системами подогрева, что немаловажно в условиях сибирского климата. Подогревом и возможностью электрорегулировки оснащены также боковые зеркала заднего вида.

Многофункциональное рулевое колесо с электроусилителем позволяет управлять развлекательным центром и телефоном. Также автомобиль оборудован системами бесключевого доступа, запуском двигателя с кнопки, центральным замком с дистанционным управлением. Отпирание крышки лючка бензобака можно производить прямо из салона, доступно и дистанционное отпирание багажника.

Новый городской кроссовер LIVAN X3PRO. Фото: Светлана Рогожникова. Новый городской кроссовер LIVAN X3PRO. Фото: Светлана Рогожникова. Новый городской кроссовер LIVAN X3PRO. Фото: Светлана Рогожникова. Новый городской кроссовер LIVAN X3PRO. Фото: Светлана Рогожникова. Новый городской кроссовер LIVAN X3PRO. Фото: Светлана Рогожникова. Новый городской кроссовер LIVAN X3PRO. Фото: Светлана Рогожникова. Новый городской кроссовер LIVAN X3PRO. Фото: Светлана Рогожникова. Новый городской кроссовер LIVAN X3PRO. Фото: Светлана Рогожникова. Новый городской кроссовер LIVAN X3PRO. Фото: Светлана Рогожникова. Новый городской кроссовер LIVAN X3PRO. Фото: Светлана Рогожникова. Новый городской кроссовер LIVAN X3PRO. Фото: Светлана Рогожникова.

Ходовые качества

Водить LIVAN X3PRO — одно удовольствие. Передняя подвеска McPherson и полузависимая задняя обеспечивают комфортную плавность хода, а объем двигателя 1498 куб. см дает достаточную мощность для преодоления практически любых препятствий, которые могут встретиться водителю на городских дорогах.

Кроме того, удобное и комфортное вождение обеспечивает ряд вспомогательных систем. В LIVAN X3PRO есть система круиз-контроля, камера заднего вида с системой динамической разметки, задние датчики парковки и множество других полезных функций, вроде электронной системы помощи при подъеме на склоне (HHC).

Новый городской кроссовер LIVAN X3PRO. Фото: Светлана Рогожникова. Новый городской кроссовер LIVAN X3PRO. Фото: Светлана Рогожникова.

Безопасность

в LIVAN X3PRO тщательно проработаны вопросы безопасности. Автомобиль оснащен функцией ограничения скорости (LIM). Есть антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS +EBD), антипробуксовочная система с электронной стабилизацией (ESP+TCS) и электронная система экстренного торможения (EBA).

Кроме того, в LIVAN X3PRO установлены: система контроля давления в шинах, фронтальные подушки безопасности, травмобезопасная рулевая колонка. Ремни безопасности, как на передних, так и на задних сидениях — трехточечные. Для передних пассажиров имеется возможность их регулировки по высоте. О непристегнутых ремнях сообщат специальные индикаторы.

Индикация также сигнализирует о незакрытом капоте, багажнике или дверях. При движении двери автоматически запираются, при ДТП — наоборот, разблокируются. При этом также отключается подача топлива и питания. Также в LIVAN X3PRO имеются крепления для детских сидений ISOFIX и «детский замок» — механизм блокировки открывания задних дверей изнутри.

Производитель дает на автомобиль и оригинальные запасные части марки LIVAN гарантию качества сроком на пять лет или на 150 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Более подробно узнать об интересующих деталях можно в Автоцентре АНТ.

Новый городской кроссовер LIVAN X3PRO. Фото: Светлана Рогожникова. Новый городской кроссовер LIVAN X3PRO. Фото: Светлана Рогожникова. Новый городской кроссовер LIVAN X3PRO. Фото: Светлана Рогожникова.

Справка Автоцентр АНТ уже более 25 лет занимается продажами и обслуживанием автомобилей. В настоящее время Автоцентр АНТ является единственным официальным дилером в Алтайском крае мировых автобрендов: Chery, OMODA, Hyundai, Mitsubishi Motors, Nissan, ŠKODA, а также авторизованным центром Infinity и официальным дилером квадроциклов и багги HISUN.

* Цена от 1 699 900 руб. указана на автомобиль LIVAN X3PRO. Подробности у официального дилера LIVAN «Автоцентр АНТ» по адресу г. Барнаул, Павловский тракт, 249е и по тел. +73852282222. Представленные в рекламе автомобили могут отличаться от серийных моделей. Срок акции с 01.08.2023 по 31.08.2023 г.

Новый городской кроссовер LIVAN X3PRO. Фото: Светлана Рогожникова.

Автоцентр АНТ, официальный дилер LIVAN, ООО "АНТ Импорт"

Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 249е

Отдел продаж:

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