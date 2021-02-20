Встречайте 23 февраля на мужской территории Wink

В День защитника Отечества видеосервис Wink представит подборку популярных фильмов, сериалов и телеканалов с мужским характером.

Wink составил подборку фильмов, которые придутся по душе каждому представителю сильного пола: популярная франшиза и зрелищный супербоевик «Джон Уик 3»; фантастический боевик «Гемини» с Уиллом Смитом в главной роли; вестерн Антуана Фукуа «Великолепная семерка» со звездным актерским составом (Дензел Вашингтон, Крис Пратт, Итан Хоук); супергеройский фильм из вселенной DC «Аквамен» с Джейсоном Момоа в главной роли.

В подборке представлены криминальные сериалы: популярная киносага о жизни Пабло Эскобара «Нарко», трагикомедия с черным юмором «Фарго», получившая многочисленные награды «Эмми» и «Золотой глобус», черная трагикомедия «Голяк» о приключениях дружной компании в эксклюзивном переводе Гоблина, и новинка «За час до рассвета» с Константином Хабенским в главной роли.

Коллекцию с мужским характером можно смотреть бесплатно. Новым пользователям необходимо пройти по ссылке wink.rt.ru/man, нажать «Смотреть бесплатно» и зарегистрироваться в видеосервисе.

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