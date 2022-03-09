Встречайте новый Дом.ру

В основе стратегии бренда — современный человек со своими желаниями, потребностями и ожиданиями, и его дом со всеми его жителями и инфраструктурой. Новый Дом.ру не просто продолжает давать самую качественную и надежную связь, но и помогает выбирать и пользоваться продуктами, которые делают дом человека удобным и комфортным местом спокойствия, благополучия, счастья и реализации возможностей.

«Ребрендинг — это важный шаг для развития и будущего нашей компании. Это не просто желание изменить логотип и цвета бренда Дом.ру. Это осмысленный выбор тех обещаний нашим клиентам, которые мы намерены исполнять. Позади — несколько лет масштабной и напряженной работы по трансформации компании. Мы создали целую линейку удобных цифровых сервисов, существенно повышающих качество жизни людей. Все эти годы мы становились все более и более клиентоцентричными. Сейчас Дом.ру находится в шаговой доступности от каждого клиента и стремится стать для него доверенным проводником в новом цифровом мире. Только пройдя весь этот путь глубинных внутренних изменений компании, мы осознали, что наконец-то созрели для ребрендинга. Мы намерены и впредь работать исключительно в интересах наших клиентов, создавая инновационные, технологичные и удобные сервисы, повышающие качество жизни в каждом доме!» — отметил президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев.

«Сегодня Дом.ру — это надежный высокоскоростной доступ в Интернет с тарифами, самые современные и актуальные устройства, качественные цифровые платформы доставки контента и сервисов безопасности, удобные интерфейсы управления, качественный клиентский сервис и опыт. Мы постоянно работаем над улучшением опыта наших клиентов и отбираем только лучшие продукты, быстро и надежно доставляя их удобными для клиентов каналами. Платформа Movix позволяет выбирать и смотреть как ТВ контент, так и подписки ведущих онлайн-кинотеатров в одном месте на любых устройствах, а наша приставка позволяет сделать умным любой ТВ экран в доме. Платформа „Умный Дом.ру“ позволяет управлять безопасностью и доступом в доме в одном приложении с видеокамерами и домофонами от Дом.ру, где бы ты ни находился. Мы отобрали лучшие рыночные предложения в области гейминга, образования для качественного проведения времени дома и сделали их потребление легким и удобным для всей семьи. Мы развиваем все формы поддержки и сервиса для наших клиентов, чтобы клиент мог самостоятельно или с привлечением наших специалистов управлять своим сервисами, как ему удобно. В наших планах выпуск новых продуктов, помогающих нашим клиентам создавать свои удобные и управляемые „цифровые стены“ в привычном пространстве домов и квартир. Мы хотим, чтобы с нами жизнь в доме была легкой и удобной, и наши клиенты тратили время на качественное общение с близкими, свое развитие и поиск новых возможностей», — прокомментировала первый вице-президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Екатерина Лапшина.

Для поддержки ребрендинга запущена мультиформатная федеральная рекламная кампания, демонстрирующая как новый Дом.ру создает для современной семьи новые возможности управления своей жизнью дома, объединяя доступ в Интернет, устройства, сервисы и приложения. Кампания состоит из серии видеороликов на федеральном ТВ, радио, билбордах, в сити-форматах, DOOH, indoor-носителях и digital-кампании. Герои кампании — простые люди, которые живут по соседству с нами, рассказывают о своем опыте пользования сервисами Дом.ру, помогающими им работать, отдыхать, развиваться и общаться.

Работа над новым фирменным стилем велась совместно с бренд-бюро «Щука».