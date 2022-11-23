Встречайте ультрасовременный кроссовер OMODA в Автоцентре АНТ

Концепция бренда OMODA
OMODA — это вселенная, объединяющая реальное и виртуальное пространство, размывающая границы настоящего и будущего. В ней первоочередное значение имеют технологии и инновации, тренды и тенденции, забота об устойчивом будущем и обществе.
Бренд OMODA нацелен на объединение представителей разных сфер с общими ценностями, умеющими нестандартно мыслить и открытыми для всего нового. Следование этой философии и стилю жизни возможно вместе с автомобилями марки OMODA. Отличительными чертами этих автомобилей является футуристичный дизайн и современные технологии.
Ультрасовременный кроссовер OMODA С5.
OMODA C5 притягивает взгляды, вызывает восхищение и удивление. Технологичный дизайн футуристичного кроссовера включает в себя элементы, подчеркивающие спортивный современный образ:
- уникальная решетка радиатора
- 18″ двухцветные литые диски
- «парящая» крыша
- динамичный кузов фастбэк
- Т-образные дневные ходовые огни
- динамичные сигналы поворота
Стремительный футуристичный рельефный силуэт подчеркивает спортивность, уменьшает аэродинамическое сопротивление и снижает расход топлива
Визуальной яркости автомобилю добавляет «парящая» крыша — эффект, созданный за счет черной отделки средних и задних стоек кузова и тонировки задних окон.
Т-образные дневные ходовые огни привлекают внимание в потоке. Мощные светодиодные фары обеспечивают улучшенный обзор в темное время суток, а оригинальный дизайн матричных задних фонарей создает эффект 3D — еще один яркий штрих в облике футуристичного автомобиля.
Интерьер автомобиля
Передние сиденья выполнены по канонам спорткаров — высокий цельный подголовник, развитая боковая поддержка подушек сидений, перфорированная высококачественная эко-кожа.
Спортивные передние сиденья имеют обогрев и вентиляцию, и оборудованы множеством электрических регулировок для комфорта водителя и пассажира.
Зимний пакет включает в себя: электрический обогрев ветрового и заднего стекол, наружных зеркал, форсунок стеклоомывателя, рулевого колеса и всех сидений.
Двухзонный климат-контроль создает комфортную атмосферу, а также обеспечивает очистку воздуха высокого уровня (N95/FFP2).
Смарт-технологии
Технологичный интерьер нового OMODA C5 имеет множество передовых элементов оснащения: два сдвоенных экрана высокого разрешения по 10.25″ каждый, многоцветную атмосферную подсветку интерьера, беспроводную зарядку, качественную акустику и многое другое.
Динамика и безопасность
Кроссовер С5 разработан на современной платформе Т1X. Платформа обеспечивает больше пространства внутри, а также отличную геометрическую проходимость: дорожный просвет, углы въезда и съезда.
Синергия эффективного двигателя 1.5Turbo и вариатора CVT25 обеспечивает отличную динамику и комфорт в поездке. Двигатель работает в паре с надежной и долговечной коробкой передач и развивает максимальную мощность до 147 л. с.
Интеллектуальные системы ADAS включает в себя: адаптивный круиз-контроль, предупреждение о столкновении, автономное экстренное торможение, предупреждение о покидании полосы, удержание в полосе и автоматическое переключение ближнего/дальнего света.
Расход топлива на каждые 100 километров пути составляет в загородном режиме 5,8 литров, в смешанном режиме — 7,1 литра и в городском — 9,5 литров. Производитель допускает использование бензина с 92-м октановым числом.
Модельный ряд марки будет состоять из трех автомобилей к середине 2023 года, первая флагманская модель — фастбэк кроссовер C5 доступен для приобретения уже сейчас от 1 954 900 руб.* в дилерском центре OMODA Автоцентр АНТ.
Справка
Автоцентр АНТ уже более 25 лет занимается продажами и обслуживанием автомобилей. В настоящее время Автоцентр АНТ является единственным официальным дилером в Алтайском крае мировых автобрендов: Hyundai, Mitsubishi Motors, Nissan, ŠKODA, а также авторизованным центром Infinity. В 2022 году портфель брендов компании пополнился квадроциклами и багги HISUN.
Адрес: Павловский тракт, 249 д
Время работы:
Пн-пт с 8−00 до 19−00, сб-вс — с 9−00 до 14−00
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Телефон: (3852)230−030
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Телефон: (3852) 230−010
Сайт: omoda-ant22.ru.