Встречайте ультрасовременный кроссовер OMODA в Автоцентре АНТ

Автоцентр АНТ и автомобильная марка OMODA подписали соглашение об открытии нового дилерского центра на Павловском тракте, 249-д. Уже сегодня, Автоцентр АНТ, единственный официальный дилер OMODA в Барнауле и Алтайском крае, приглашает познакомиться с мировой новинкой — футуристичным кроссовером OMODA С5

Концепция бренда OMODA

OMODA — это вселенная, объединяющая реальное и виртуальное пространство, размывающая границы настоящего и будущего. В ней первоочередное значение имеют технологии и инновации, тренды и тенденции, забота об устойчивом будущем и обществе.

Бренд OMODA нацелен на объединение представителей разных сфер с общими ценностями, умеющими нестандартно мыслить и открытыми для всего нового. Следование этой философии и стилю жизни возможно вместе с автомобилями марки OMODA. Отличительными чертами этих автомобилей является футуристичный дизайн и современные технологии.

Кроссовер OMODA. Фото: Автоцентр АНТ

Ультрасовременный кроссовер OMODA С5.

Кроссовер OMODA. Фото: Автоцентр АНТ

OMODA C5 притягивает взгляды, вызывает восхищение и удивление. Технологичный дизайн футуристичного кроссовера включает в себя элементы, подчеркивающие спортивный современный образ:

уникальная решетка радиатора

18″ двухцветные литые диски

«парящая» крыша

динамичный кузов фастбэк

Т-образные дневные ходовые огни

динамичные сигналы поворота

Кроссовер OMODA. Фото: Автоцентр АНТ

Стремительный футуристичный рельефный силуэт подчеркивает спортивность, уменьшает аэродинамическое сопротивление и снижает расход топлива

Кроссовер OMODA. Фото: Автоцентр АНТ

Визуальной яркости автомобилю добавляет «парящая» крыша — эффект, созданный за счет черной отделки средних и задних стоек кузова и тонировки задних окон.

Кроссовер OMODA. Фото: Автоцентр АНТ

Т-образные дневные ходовые огни привлекают внимание в потоке. Мощные светодиодные фары обеспечивают улучшенный обзор в темное время суток, а оригинальный дизайн матричных задних фонарей создает эффект 3D — еще один яркий штрих в облике футуристичного автомобиля.

Интерьер автомобиля

Передние сиденья выполнены по канонам спорткаров — высокий цельный подголовник, развитая боковая поддержка подушек сидений, перфорированная высококачественная эко-кожа.

Интерьер кроссовера OMODA. Фото: Автоцентр АНТ

Спортивные передние сиденья имеют обогрев и вентиляцию, и оборудованы множеством электрических регулировок для комфорта водителя и пассажира.

Интерьер кроссовера OMODA. Фото: Автоцентр АНТ

Зимний пакет включает в себя: электрический обогрев ветрового и заднего стекол, наружных зеркал, форсунок стеклоомывателя, рулевого колеса и всех сидений.

Интерьер кроссовера OMODA. Фото: Автоцентр АНТ

Двухзонный климат-контроль создает комфортную атмосферу, а также обеспечивает очистку воздуха высокого уровня (N95/FFP2).

Смарт-технологии

Интерьер кроссовера OMODA. Фото: Автоцентр АНТ Интерьер кроссовера OMODA. Фото: Автоцентр АНТ Интерьер кроссовера OMODA. Фото: Автоцентр АНТ

Технологичный интерьер нового OMODA C5 имеет множество передовых элементов оснащения: два сдвоенных экрана высокого разрешения по 10.25″ каждый, многоцветную атмосферную подсветку интерьера, беспроводную зарядку, качественную акустику и многое другое.

Динамика и безопасность

Кроссовер OMODA. Фото: Автоцентр АНТ Кроссовер OMODA. Фото: Автоцентр АНТ

Кроссовер С5 разработан на современной платформе Т1X. Платформа обеспечивает больше пространства внутри, а также отличную геометрическую проходимость: дорожный просвет, углы въезда и съезда.

Синергия эффективного двигателя 1.5Turbo и вариатора CVT25 обеспечивает отличную динамику и комфорт в поездке. Двигатель работает в паре с надежной и долговечной коробкой передач и развивает максимальную мощность до 147 л. с.

Интеллектуальные системы ADAS включает в себя: адаптивный круиз-контроль, предупреждение о столкновении, автономное экстренное торможение, предупреждение о покидании полосы, удержание в полосе и автоматическое переключение ближнего/дальнего света.

Расход топлива на каждые 100 километров пути составляет в загородном режиме 5,8 литров, в смешанном режиме — 7,1 литра и в городском — 9,5 литров. Производитель допускает использование бензина с 92-м октановым числом.

Кроссовер OMODA. Фото: Автоцентр АНТ

Модельный ряд марки будет состоять из трех автомобилей к середине 2023 года, первая флагманская модель — фастбэк кроссовер C5 доступен для приобретения уже сейчас от 1 954 900 руб.* в дилерском центре OMODA Автоцентр АНТ.

Справка

Автоцентр АНТ уже более 25 лет занимается продажами и обслуживанием автомобилей. В настоящее время Автоцентр АНТ является единственным официальным дилером в Алтайском крае мировых автобрендов: Hyundai, Mitsubishi Motors, Nissan, ŠKODA, а также авторизованным центром Infinity. В 2022 году портфель брендов компании пополнился квадроциклами и багги HISUN.