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Встретимся в «Бухте Веселого Роджера»

Красотой Алтая можно любоваться в любое время года. Осенью палитра природных красок не менее богата, чем летом. И сегодня, когда наконец-то открылись все базы отдыха Горного Алтая, многие туристы решают очень важный для себя вопрос — куда отправиться всей семьей.

«Бухта Веселого Роджера»
«Бухта Веселого Роджера»
Фото предоставлено рекламодателем.

Мы советуем посетить в сентябре «Бухту Веселого Роджера». На что может рассчитывать семья, которая выберет этот отель? Он расположен в живописном месте на берегу Катуни. Большие уютные номера рассчитаны как раз на отдых с детьми.

Для детей на территории отеля размещается большой игровой комплекс, есть детская комната, анимация и специальный батут. Также в сентябре в отеле будет открыто работать бассейн с подогревом.

В стоимость проживания входит вкусный и питательный завтрак (европейский или континентальный), доступная беседка на берегу Катуни, бесплатное парковочное место и мангал с комплектом дров для приготовления пищи.

Немаловажно, что на территории отеля запрещено курить, так что чистый воздух никто у вас не отнимет. Также запрещено громкое прослушивание музыки, бумбоксы и прочий шум — природу нужно не только видеть, но еще слышать и чувствовать.

Более подробную информацию смотрите на сайте отеля «Бухта Веселого Роджера»

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