Вступил в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов

С 1 марта в России вступил в силу закон, запрещающий популяризацию VPN-сервисов.

Роскомнадзор будет ограничивать доступ к материалам, рекламирующим сервисы по обходу блокировок, указывает Lenta.ru.

И работа подобных сервисов запрещена на территории РФ.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что с 1 марта в РФ заблокируют все сервисы VPN, потому что это "портал в ад". Однако эксперты говорят, что приостановить деятельность этих приложений невозможно.

Для чего нужен VPN

Технологию VPN создали, чтобы объединять компьютеры, находящиеся на расстоянии, в одну локальную виртуальную сеть и безопасно передавать данные.

Обход блокировки стал побочным эффектом, который изначально не предполагали. Технологию создали в 1990-е годы, когда интернет был свободным и блокировок не существовало.



Сейчас VPN активно используют российские государственные органы: так, сотрудникам МИДа запрещено выходить из здания, не подключив служебный VPN. Это обеспечивает потоковое шифрование передаваемых данных.

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