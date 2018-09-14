Вся польза азиатской кухни для стройности и здоровья

Нередко, те кто желает снизить вес, задаются вопросом — почему азиаты такие стройные?! И стараются объяснить это физиологией и наследственностью. На самом деле, все дело в их питании. Сторонники здорового образа давно определились, что азиатская кухня больше всего подходит для похудения и поддержания тела в оптимальной форме. Чтобы разделить их мнение, достаточно вникнуть в ее особенности.

Принципы азиатской кухни

Небольшие размеры порций в небольшой посуде и миниатюрными кусочками. Слабая термическая обработка продуктов , сохраняющая максимум полезных и питательных веществ. Низкокалорийные первые блюда, которые положительно влияют на работу желудочно-кишечного тракта и улучшают переваривание того , что человек употребит на второе и десерт. Меньше мяса , больше морепродуктов: речной и морской рыбы , креветок , мидий , других очень вкусных , полезных , низкокалорийных и не вредящих фигуре дарах моря. Овощное изобилие, насыщающее организм и , одновременно , очищающее его. Рис на гарнир, ведь он очищает организм от нитратов , избытка воды и соли. А это способствует похудению! Большое количество трав , корений , пряностей и специй. Они стимулируют обмен веществ и обладают жиросжигающими свойствами. Отсутствие высококалорийных и жирных десертов, вместо которых японцы , китайцы и корейцы отдают предпочтение карамелизированным фруктам , фруктовым и ягодным желе.

Следовательно, взяв на вооружение эти принципы, легко оставаться стройными и красивыми всегда!

А знаете ли вы, где готовят самые вкусные и полезные азиатские блюда в Барнауле?! Конечно же в кафе «5 специй». Горячие и экзотичные коробочки WOK ждут вас на 4-м этаже ТЦ «Пионер»! И, конечно, большой ассортимент любимых ролов, суши, супчиков и многого другого.

Блюдо азиатской кухни. Фото предоставлено рекламодателем Блюдо азиатской кухни. Фото предоставлено рекламодателем Блюдо азиатской кухни. Фото предоставлено рекламодателем Блюдо азиатской кухни. Фото предоставлено рекламодателем Блюдо азиатской кухни. Фото предоставлено рекламодателем

Что может быть лучше отдыха небольшой компанией в любимом кафе с вкусными и полезными блюдами. Приходите и проводите время в кругу друзей.

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