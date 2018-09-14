Вся польза азиатской кухни для стройности и здоровья

Принципы азиатской кухни
- Небольшие размеры порций в небольшой посуде и миниатюрными кусочками.
- Слабая термическая обработка продуктов, сохраняющая максимум полезных и питательных веществ.
- Низкокалорийные первые блюда, которые положительно влияют на работу желудочно-кишечного тракта и улучшают переваривание того, что человек употребит на второе и десерт.
- Меньше мяса, больше морепродуктов: речной и морской рыбы, креветок, мидий, других очень вкусных, полезных, низкокалорийных и не вредящих фигуре дарах моря.
- Овощное изобилие, насыщающее организм и, одновременно, очищающее его.
- Рис на гарнир, ведь он очищает организм от нитратов, избытка воды и соли. А это способствует похудению!
- Большое количество трав, корений, пряностей и специй. Они стимулируют обмен веществ и обладают жиросжигающими свойствами.
- Отсутствие высококалорийных и жирных десертов, вместо которых японцы, китайцы и корейцы отдают предпочтение карамелизированным фруктам, фруктовым и ягодным желе.
Следовательно, взяв на вооружение эти принципы, легко оставаться стройными и красивыми всегда!
А знаете ли вы, где готовят самые вкусные и полезные азиатские блюда в Барнауле?! Конечно же в кафе «5 специй». Горячие и экзотичные коробочки WOK ждут вас на 4-м этаже ТЦ «Пионер»! И, конечно, большой ассортимент любимых ролов, суши, супчиков и многого другого.
Что может быть лучше отдыха небольшой компанией в любимом кафе с вкусными и полезными блюдами. Приходите и проводите время в кругу друзей.
Ждем вас!
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